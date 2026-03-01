Rakétazápor Dubaj felett: a magyar turista megrázó részletességgel beszél arról, hogy mi történik Pálmán

Az iráni háború miatt Dubajba most se be se kiutazni nem lehet, ezért rengeteg turista ott rekedt. A beszámolók szerint találat érte a dubaji repülőteret valamint a népszerű Pálmaszigeten található Fairmont The Palm szállodát is. Rengeteg magyar turista is ott rekedt.
Több hotelben, főként a magasabb emeleteken megszálló vendégeket elővigyázatosságból leterelték a földszinti hallba és az éttermekbe. Az ott tartózkodók elmondása szerint a személyzet mindenhol nyugodt, udvarias és segítőkész, a magyar turistáknak is mindenben próbálnak támogatást nyújtani. A hatóságok mindenkit arra kérnek, maradjanak fedett, zárt térben, mert ez jelenleg a legbiztonságosabb megoldás.
A dubaji állapotokról a közösségi médiában számolt be a magyar influenszer Varga Krisztián, ismertebb nevén Power X Aza. A magyar férfi videóban jelentkezett be a Pálmáról, ahol szállásuk is található - írja a Ripost.
Elmondta: hoteljük nagyon közel van ahhoz az épülethez, amelyet találat ért. A felvételen az utca túloldaláról mutatta a hotelt, ahol az incidens történt.
Mint láthatjátok, itt vagyunk. A szállásunk elég közel van ahhoz a hotelhoz, amit mindenki láthatott, az is itt van a Pálmon
– mondta, majd megköszönte mindenkinek az aggódó üzeneteket.
Hozzátette: annak ellenére, hogy közel vannak a helyszínhez, ők maguk nem látták a becsapódást. A környéken az emberek kijöttek az utcára, és néhány rendőrautó érkezett a helyszínre, de pánikot nem tapasztalt.
Varga Krisztián arról is beszélt: egyelőre senki nem tudja, mikor nyithatják meg újra a légteret, és mikor indulhatnak újra a járatok.
Nem tudunk semmit arról, mikor lehet ki- és beutazni. Most az a legfontosabb, hogy épségben legyünk
– fogalmazott.
Az Arab Emirátusokból 4144-en jelentkeztek eddig konzuli védelemre. Szijjártó Péter közölte: a térség magyar nagykövetségein folyamatos a munkavégzés, a call center emelt létszámmal működik, a térségben tartózkodó, konzuli védelemre regisztrált magyarok száma tegnap reggelről estére 1893-ról 4144-re nőtt. Elmondta: a nagykövetségeink folyamatos kapcsolatban vannak a helyi hatóságokkal.
