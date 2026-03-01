Rakétazápor Dubaj felett: a magyar turista megrázó részletességgel beszél arról, hogy mi történik Pálmán

Az iráni háború miatt Dubajba most se be se kiutazni nem lehet, ezért rengeteg turista ott rekedt. A beszámolók szerint találat érte a dubaji repülőteret valamint a népszerű Pálmaszigeten található Fairmont The Palm szállodát is. Rengeteg magyar turista is ott rekedt.

Dubaj térségéből sokan nem tudnak most hazajönni

Több hotelben, főként a magasabb emeleteken megszálló vendégeket elővigyázatosságból leterelték a földszinti hallba és az éttermekbe. Az ott tartózkodók elmondása szerint a személyzet mindenhol nyugodt, udvarias és segítőkész, a magyar turistáknak is mindenben próbálnak támogatást nyújtani. A hatóságok mindenkit arra kérnek, maradjanak fedett, zárt térben, mert ez jelenleg a legbiztonságosabb megoldás.

A dubaji állapotokról a közösségi médiában számolt be a magyar influenszer Varga Krisztián, ismertebb nevén Power X Aza. A magyar férfi videóban jelentkezett be a Pálmáról, ahol szállásuk is található - írja a Ripost.

Elmondta: hoteljük nagyon közel van ahhoz az épülethez, amelyet találat ért. A felvételen az utca túloldaláról mutatta a hotelt, ahol az incidens történt.

Mint láthatjátok, itt vagyunk. A szállásunk elég közel van ahhoz a hotelhoz, amit mindenki láthatott, az is itt van a Pálmon

– mondta, majd megköszönte mindenkinek az aggódó üzeneteket.