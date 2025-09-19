A 4 éves Józsikának fájt az oldala, majd kiderült, hogy leukémiás – összetört a 7 gyermekes család

Egy szempillantás alatt változott meg a hétgyermekes Lakatos család élete: szeptember elején a 4 éves Józsikánál akut limfocitás leukémiát diagnosztizáltak. A kisfiú kórházba került és kemoterápiát kap a leukémia kezelésére.
A hiperaktív és életvidám Józsika lázas és levert lett, valamint fájlalta a bal oldalát, és mint kiderült, nála ezek a leukémia tünetei voltak. A családot padlóra küldte a hír.
Azóta is sokkos állapotban vagyunk. A feleségemmel hét gyereket nevelünk és idáig a megfázáson kívül nem volt semmi más súlyosabb bajuk
– mondta a Borsnak az apuka, Lakatos László.
A Fejér vármegyei Fehérvárcsurgón élő családot hatalmas megpróbáltatás elé állította az élet. Nagyon aggódnak a fiukért és mindent megtesznek a gyógyulásáért. Andi, az anyuka minden idejét a kórházban tölti a fia mellett Budapesten. Az ácsként, tetőfedőként és bádogosként dolgozó édesapa pedig nem tud munkát vállalni, mert otthon kell vezetnie a háztartást és ellátnia a többi gyermeket, köztük a 4 hónapos lányukat, Lilit. A legidősebb gyerekük, a 18 éves Hajnalka az egészségügyben dolgozott, de otthagyta a munkáját, hogy otthon segítsen. A családot lelkileg és anyagilag is padlóra küldte a betegség. Minden segítséget szívesen fogadnak.
Józsikát nagyon megviseli ez a betegség. Lehet látni, hogy mostanában fáradtabb, nincs annyi ereje, mint régen. Eddig még akkor is kiment biciklizni, ha lázas volt, imád játszani.
Előreláthatólag a kisfiúnak még fél évig bent kell maradnia a kórházban, folyamatos kemoterápiás kezelést kap.
„Az orvosok azt mondják, hogy meg fog gyógyulni és mi is ebben bízunk” – mondta bizakodva az apuka.
IDE kattintva megtudhatod, hogyan segíthetsz a Lakatos családnak.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.