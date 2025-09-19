Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
A 4 éves Józsikának fájt az oldala, majd kiderült, hogy leukémiás – összetört a 7 gyermekes család

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 19. 10:00
Egy szempillantás alatt változott meg a hétgyermekes Lakatos család élete. Leukémia támadta meg a 4 éves kisfiú szervezetét.
Egy szempillantás alatt változott meg a hétgyermekes Lakatos család élete: szeptember elején a 4 éves Józsikánál akut limfocitás leukémiát diagnosztizáltak. A kisfiú kórházba került és kemoterápiát kap a leukémia kezelésére.

Leukémia támadta meg a kisfiú szervezetét
Leukémia támadta meg Józsika szervezetét. Kemoterápiás kezelést kap. / Fotó: beküldött 

 

A leukémia megváltoztatta a Lakatos család életét 

A hiperaktív és életvidám Józsika lázas és levert lett, valamint fájlalta a bal oldalát, és mint kiderült, nála ezek a leukémia tünetei voltak. A családot padlóra küldte a hír.

Azóta is sokkos állapotban vagyunk. A feleségemmel hét gyereket nevelünk és idáig a megfázáson kívül nem volt semmi más súlyosabb bajuk 

– mondta a Borsnak az apuka, Lakatos László.

A Fejér vármegyei Fehérvárcsurgón élő családot hatalmas megpróbáltatás elé állította az élet. Nagyon aggódnak a fiukért és mindent megtesznek a gyógyulásáért. Andi, az anyuka minden idejét a kórházban tölti a fia mellett Budapesten. Az ácsként, tetőfedőként és bádogosként dolgozó édesapa pedig nem tud munkát vállalni, mert otthon kell vezetnie a háztartást és ellátnia a többi gyermeket, köztük a 4 hónapos lányukat, Lilit. A legidősebb gyerekük, a 18 éves Hajnalka az egészségügyben dolgozott, de otthagyta a munkáját, hogy otthon segítsen. A családot lelkileg és anyagilag is padlóra küldte a betegség. Minden segítséget szívesen fogadnak.

 

Józsikát nagyon megviseli ez a betegség. Lehet látni, hogy mostanában fáradtabb, nincs annyi ereje, mint régen. Eddig még akkor is kiment biciklizni, ha lázas volt, imád játszani.

Előreláthatólag a kisfiúnak még fél évig bent kell maradnia a kórházban, folyamatos kemoterápiás kezelést kap.

„Az orvosok azt mondják, hogy meg fog gyógyulni és mi is ebben bízunk” – mondta bizakodva az apuka.

 

IDE kattintva megtudhatod, hogyan segíthetsz a Lakatos családnak.

 

 

