Fitt apuka azt hitte, csak izomláza van – áttétes rákra próbálta figyelmeztetni a teste

A kétgyermekes, 37 éves Chris Kowalski aktív és energikus embernek tartja magát - ezért is volt logikus, hogy tavaly márciusban azt hitte, csak az edzés után izomlázat tapasztal. Hamar rájött azonban, hogy valami teljesen más történik a testével.

Az izomláza valójában az áttétes rák tünete volt (Fotó: GMA)

Az izomláz súlyos betegség jele volt

A férfi eleinte kimerültnek érezte magát, majd amikor a bordáinál fájdalmat érzett, azt hitte, túledzette magát, és az izmai fájnak.

Nagyon aktív vagyok. Hetente öt-hat napot edzek, és ezt imádom. A fájdalom miatt két napot pihentem, és akkor egy időre minden rendbe jött

- emlékezett vissza Chris.

Április vége felé, amikor a fájdalom már folyamatosan visszatért, a férfi orvoshoz fordult, mivel azt gondolta, talán epeköve lehet. A szakember nem látott semmi szokatlant, ennek ellenére vizsgálatokra küldte a családapát, hogy biztosak legyenek abban, minden rendben van. Alig pár órával később - mialatt Chris a barátaival golfozott -, az orvos felhívta, hogy elmondja neki: vastagbélrákja van, amely már a májára is átterjedt.

Dr. Leon Pappas, Chris onkológusa szerint az áttétes vastagbélrák az esetek 70%-ában a májat is érinti. Ez igen komoly probléma, ugyanis a máj felelős a fehérjék előállításáért, segít a vértermelésben, és tisztítja a testünket - az elvesztése tehát életveszélyes is lehet.

A hozzáállása segítette az édesapát

Chrisszel ellentétben a felesége sokkal nyugodtabban fogadta az aggasztó hírt. A nő terapeutaként dolgozott, így azonnal tudta, mit kell tenni: megtiltotta a férfinak, hogy az interneten nézzen utána bárminek, és 48 órát adott maguknak az érzelmek teljes átélésére.

Pár nappal később Chris már sokkal jobb állapotban indult biopsziára és vizsgálatokra. Kiderült, hogy a rák fajtája megfelel a klinikai kutatások feltételeinek, így a kemoterápia mellett egy kutatásban is részt vehet.

Februárban az édesapa 19 kezelése véget ért, és mivel a kipróbált gyógyszerekre jól reagált a szervezete, a rák kétharmada megsemmisült. Chris továbbá az étrendjén is változtatott, valamint a betegsége ellenére sem hagyott fel a sporttal. Elmondása szerint azonban a pozitív hozzáállása segítette őt a legjobban.

A hozzáállásom az, hogy minden reggel, amikor felkelek, hálát adok Istennek, hogy élek. Ezután megpróbálom a lehető legjobban megélni azt a napot, mert ha valami rossz történik, az úgyis bekövetkezik.

A férfi onkológusa szerint ez a motiváció ragadós, és őket is segítette abban, hogy munkájukat jobb kedvvel éshozzáállással végezzék. Chris nemcsak őket motiválja, hanem az embereket is arra biztatja, hogy menjenek el kolonoszkópiára. Hatására már több mint százan mentek el vizsgálatra, közülük pedig öten jelezték, hogy a vizsgálat megmentette az életüket - írja a Today.