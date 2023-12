"Itt az ideje, hogy mindenki kapjon egy kis békét" A sorozatgyilkos lánya nehéz döntést hozott meg

2002-ben szörnyű tragédia rázta meg Amerikát. Két tízéves kislány, Holly Wells és Jessica Chapman eltűnt Soham városkájából, majd már csak a holttestüket találták meg egy helyi öntözőárokban. A gyilkosságokért egy iskolagondnok Kevin Ian Huntley volt a felelős, akinek a barátnője még alibit is hazudott, és ők is részt vettek a kereső akcióban, amely során a két gyermeket keresték égen földön a rendőrök. A 400 egyenruhást felvonultató keresőakció végén pont került az ügyre és elfogták Kevint, akit életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték először, majd 40 évre módosították a büntetését. A barátnőjét három és fél évre zárták be. Kevinnek azonban volt egy tiltott kapcsolatból született gyermeke Samantha Huntley, aki 5 éves volt a gyilkosságok idején, és semmit nem tudott róla, hogy ki az apja, egészen a tinédzserévekig. A lány most 20 év után megtörte a csendet.

Meglátogatja a börtönben a sosem látott apját a lány/Fotó: Illusztráció

A most már 25 éves Samantha soha nem találkozott még a kétszeres gyilkos apjával, azonban most nehéz döntésre szánta el magát és időpontot kért az apja meglátogatására a börtönbe.

Ha a létezésem jelent valamit a számodra, akkor könyörgök, hogy fedd fel a teljes igazságot Holly és Jessica meggyilkolásával kapcsolatban. Itt az ideje, hogy mindenki kapjon egy kis békét

- küldte el a kérdését az apjának Samantha. Kevin Ian Huntley ugyanis a mai napig nem ismerte el a gyilkosságokat, és mindig is azzal védekezett, hogy a két lány balesetben hunyt el. A férfi szerint Holly megfulladt a fürdőszobájában, Jessicát pedig azért kellett megfojtania, mert elkezdet sikoltozni.

Írtam a biológiai apámnak, Ian Huntley-nak és kértem, hogy először találkozhassak vele. Könyörögtem neki, hogy találja meg a bátorságát és végre mondja el az igazat. Kértem, hogy találkozzunk négyszemközt és mondja el a saját szavaival mi történt

- tette hozzá Samantha a Mirrornak.

A lap elárulta, hogy Samantha annyira kicsi volt a gyilkosságok idején, hogy semmit nem vett észre belőle, és véletlen 14 évesen jött rá, hogy egy kettősgyilkos az apja, ugyanis az anyjával élt, akit fiatalon ejtett teherbe Ian. A fiatal miután megtudta, hogy Huntley az apja, rémálmok kezdték gyötörték a két áldozatával.

Az emberek a mai napig megállítanak az utcán és azt mondják: az apád egy szörnyeteg! vagy hogy "Tudom ki az apád!". Erre én azt mondom, ha már úgyis mindenki tudja, akkor mindegy hogy találkozom-e vele személyesen vagy nem. Szembe kell nézned a démonjaiddal

- zárta sorait a fiatal Samantha.