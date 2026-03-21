"Bori nem lesz olyan, mint más gyerekek" – súlyos betegséggel küzd, így van most a 14 éves kislány

Egy ország szívét szorította össze Tamás Borika története, a 14 éves kislányé, akinek izmai „olyanok, mint a tejföl”. Az extrém hipotóniával élő tinédzser évek óta küzd minden egyes mozdulatért – és most újabb nehézségekkel kell szembenéznie a családnak. Így van most a hipotón kislány!
Borika állapota nem romlott drámaian, de az édesanyja szerint egy ponton túl már nem lehet csodát várni. A fejlesztések hatása lelassult, a látványos javulás elmarad – és ez lelkileg is hatalmas teher.
Nem arról van szó, hogy feladtuk. De el kellett jutnunk oda, hogy kimondjuk: Bori nem lesz olyan, mint más gyerekek. És talán már nem is lesz nagy áttörés. Amit elértünk, az maga a csoda
– mondta megtörten, de mégis erősen az édesanya, Barbara.
A család évek óta mindent egy lapra tesz fel. A terápiák, fejlesztések, eszközök és rehabilitációk évente több millió forintba kerülnek. Csak a legutóbbi térdsérülés utáni rehabilitáció költsége is elérte a 400 ezer forintot. Mindezek ellenére Barbara nem áll meg. Az Aranyhaj világa Alapítványon keresztül nemcsak a saját lányáért harcol, hanem több tucat másik beteg gyermeknek is segít.
2025-ben több mint 1,2 millió forinttal támogattak más családokat, miközben Borika ellátására is több százezer forint jutott. Emellett pszichológiai segítséget is biztosítottak szülőknek, és még közösségi programokat is szerveztek, hogy ne érezzék magukat egyedül.
A kislány története sokakat megérintett. Egy jótékonysági liciten például egy dedikált kosárlabda talál gazdára, amelynek teljes bevétele Borika kezelését segítette. Az akció végül 50 ezer forintot hozott – de ennél sokkal többet jelentett: reményt. A közösség folyamatosan növekszik, már több mint 19 ezren követik és támogatják Borikát.
A legmegrázóbb talán mégis az, ahogyan az édesanya ma már gondolkodik. A kezdeti dühöt és kétségbeesést felváltotta egy mélyebb elfogadás.
Ha most azt mondanák, hogy holnap egészséges lesz, nem tudom, mit válaszolnék. Mert akkor már nem ugyanaz a Bori lenne. Ő így a mi lányunk. És így szeretjük teljes szívünkből
– osztja meg gondolatait Barbara, a súlyos hipotón Bori anyukája.
Ez az a kérdés, amely mindennap ott lebeg a család felett. Borika már majdnem akkora, mint az édesanyja, emelni egyre nehezebb, a mindennapi ellátás fizikailag is kimerítő. Barbara ezért más szülőkkel együtt egy bentlakásos otthon létrehozásán dolgozik. Egy helyen, ahol ezek a gyerekek biztonságban élhetnek akkor is, amikor a szülők már nem tudják őket gondozni.
Nem hagyhatjuk, hogy magukra maradjanak. Ez nemcsak a jelenről szól, hanem a jövőről is
– mondta elszántan barbara.
Orvosi értelemben Borika állapota nem gyógyítható. Azonban egy gerincműtét segítene.
Bori egyelőre még nem műthető. Nemrég kardiológiai kontrollon jártunk, és nagyon bíztunk benne, hogy a szíve körüli folyadék teljesen felszívódik, így megkaphatja az engedélyt a gerincműtétre. Sajnos ez most még nem történt meg. A folyadék mennyisége folyamatosan csökken, ami a mindennapi életét – az iskolába járást és a hétköznapi tevékenységeket – szerencsére nem akadályozza. Ugyanakkor egy hosszú, akár 10 órás műtét esetén ez még mindig komoly kockázatot jelent.Ezért egyelőre várnunk kell. Közben viszont a gerince tovább romlik… De a reményt nem adjuk fel.
– osztotta meg Barbara az Aranyhaj Világa Alapítvány közösségi oldalán.
Bori története mégsem a reménytelenségről szól. Hanem arról, hogy szeretettel, kitartással és összefogással egy „lehetetlen” helyzetben is lehet életet, fejlődést és méltóságot adni.
