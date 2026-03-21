"Bori nem lesz olyan, mint más gyerekek" – súlyos betegséggel küzd, így van most a 14 éves kislány

Egy ország szívét szorította össze Tamás Borika története, a 14 éves kislányé, akinek izmai „olyanok, mint a tejföl”. Az extrém hipotóniával élő tinédzser évek óta küzd minden egyes mozdulatért – és most újabb nehézségekkel kell szembenéznie a családnak. Így van most a hipotón kislány!

Bori nemrég kórházba került, miután folyadékot találtak a szíve körül. A kislány gerincműtétre vár, azonban egyelőre még nem operálható. A család a súlyos hipotónia ellenére sem adja fel a küzdelmet, ám Bori gerincének állapota folyamatosan romlik – jelenleg már csak ferdén tud ülni. (Fotó: olvasói)

Szívszorító összefogás a súlyos hipotón Boriért – így van most a kislány!

Borika állapota nem romlott drámaian, de az édesanyja szerint egy ponton túl már nem lehet csodát várni. A fejlesztések hatása lelassult, a látványos javulás elmarad – és ez lelkileg is hatalmas teher.

Nem arról van szó, hogy feladtuk. De el kellett jutnunk oda, hogy kimondjuk: Bori nem lesz olyan, mint más gyerekek. És talán már nem is lesz nagy áttörés. Amit elértünk, az maga a csoda

– mondta megtörten, de mégis erősen az édesanya, Barbara.

A család évek óta mindent egy lapra tesz fel. A terápiák, fejlesztések, eszközök és rehabilitációk évente több millió forintba kerülnek. Csak a legutóbbi térdsérülés utáni rehabilitáció költsége is elérte a 400 ezer forintot. Mindezek ellenére Barbara nem áll meg. Az Aranyhaj világa Alapítványon keresztül nemcsak a saját lányáért harcol, hanem több tucat másik beteg gyermeknek is segít.

2025-ben több mint 1,2 millió forinttal támogattak más családokat, miközben Borika ellátására is több százezer forint jutott. Emellett pszichológiai segítséget is biztosítottak szülőknek, és még közösségi programokat is szerveztek, hogy ne érezzék magukat egyedül.

Megható összefogás: sportolók is segítenek

A kislány története sokakat megérintett. Egy jótékonysági liciten például egy dedikált kosárlabda talál gazdára, amelynek teljes bevétele Borika kezelését segítette. Az akció végül 50 ezer forintot hozott – de ennél sokkal többet jelentett: reményt. A közösség folyamatosan növekszik, már több mint 19 ezren követik és támogatják Borikát.

„Bori így teljes”

A legmegrázóbb talán mégis az, ahogyan az édesanya ma már gondolkodik. A kezdeti dühöt és kétségbeesést felváltotta egy mélyebb elfogadás.

Ha most azt mondanák, hogy holnap egészséges lesz, nem tudom, mit válaszolnék. Mert akkor már nem ugyanaz a Bori lenne. Ő így a mi lányunk. És így szeretjük teljes szívünkből

– osztja meg gondolatait Barbara, a súlyos hipotón Bori anyukája.