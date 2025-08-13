„Bori büszkén viszi a prímet az új triciklijével” - összegyűlt a hatalmas támogatás a beteg kislánynak

Tamás Borika, a 14 éves oroszlányi kislány már kisgyermekkorában szembesült egy komoly egészségügyi kihívással: hipotóniával, azaz súlyos izomgyengeséggel él. Az állapota miatt izmai rendkívül gyengék, testtartása laza, ami megnehezíti számára a mozgást és az önálló járást. Bár Bori kitartóan küzd a mindennapokban, a számára szükséges speciális fejlesztések és terápiák évente több millió forintba kerülnek, ami óriási anyagi terhet ró a családjára. Most különleges hír érkezett, az összefogás megteremtette Bori örömét, meg lett a triciklire a pénz!
Bori élete nem kezdődött zökkenőmentesen. Édesanyja, Laky Barbara a várandósság ideje alatt nem tapasztalt különösebb problémákat, azonban Bori születése után hamar nyilvánvalóvá vált, hogy valami nincs rendben. Mindössze három hónaposan megkapta első diagnózisát: extrém hipotóniás állapot, vagyis izomereje rendkívül alacsony, és a testén szinte nincsen izom. Ez a ritka és súlyos állapot az orvosokat is meglepte, ám a család nem adta fel. Most azonban egy hihetetlenül pozitív hírt kaptunk, a közösség összefogásának köszönhetően összegyűlt a támogatás Bori különleges triciklijére, amely egyszerre tolószék és kerékpár, és nagy segítséget jelent a mozgásfejlesztésében.
Amire gyűjtöttünk, az a tricikli volt, ami egy különleges eszköz, egyszerre ötvözi a tolószék és a kerékpár előnyeit. A gyűjtést június 21-én indítottuk, és egy hónapon belül sikerült összegyűjteni a szükséges összeget. Ez volt a leggyorsabb és legsikeresebb gyűjtésünk, ami valaha is volt! Természetesen az intenzív terápiák is jelentős költséget jelentettek, amire még várunk támogatást.
- meséli Bori édesanyja, Laky Barbara.
Bori rendszeresen jár a Borsóházba terápiára, ahol intenzív fejlesztésekkel dolgoznak az állapotán. A kezelések költsége magas, de csak így van esély a fejlődésre. Mindeközben a család támogatása elengedhetetlen, két kisebb testvér, a mindennapi családi élet kihívásai és az anyai gondoskodás rengeteg figyelmet igényelnek. Bár Bori még nem kommunikál a hagyományos módon, a családtagok tökéletesen értik őt, és együtt küzdenek minden egyes nap.
A gyűjtés különlegessége, hogy Bori szülei, noha elváltak, együtt küzdenek a lányukért, és mindketten aktívan részt vesznek a család életében. Ez az összetartás és a szeretet érintette meg igazán az emberek szívét, akik támogatták Borit.
Számos magánszemély és vállalat is támogatta kezdeményezésünket; sokszor teljesen ismeretlen emberektől érkeztek 10-20, sőt akár 50 ezer forintos adományok is. Ez a segítség mindannyiunk számára rendkívül értékes volt. Valószínűleg azért érkezett ilyen sok támogatás, mert a célösszeg nem volt túl nagy, ami lehetővé tette, hogy könnyebben elérjük és megszólítsuk az embereket. Számunkra ez a támogatás óriási jelentőséggel bír, és szívből hálásak vagyunk érte!
-teszi hozzá Bori édesanyja.
Az összegyűlt több mint 850 ezer forintból a Pesti Brigantik egy személyre szabott triciklit készít Bori számára. Míg a saját tricikli elkészül, egy Norvégiából érkezett prototípust kaptak kölcsön, amelyen Bori és testvérei már most gyakorolnak és egyre ügyesebbek.
Bori 35 kiló, így a tricikli irányítása nem egyszerű, de ő már régóta sportol és rendkívül lelkes. Naponta használjuk a triciklit, és az egész család élvezi az új, közös élményt. Külön öröm, hogy a két kistestvér, Boglárka és Boldizsár is bátran biciklizik a saját kerékpárján, így igazi közös program született. Amióta megérkezett a tringa, szinte minden nap lelkesen gyakorolnak, és egyre ügyesebbek. Boglárka 7 éves, Boldizsár 10, míg Bori 14 évesen, büszkén viszi a prímet az új triciklijével.
- meséli büszkén Bori édesanyja, Barbara.
