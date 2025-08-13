„Bori büszkén viszi a prímet az új triciklijével” - összegyűlt a hatalmas támogatás a beteg kislánynak

Tamás Borika, a 14 éves oroszlányi kislány már kisgyermekkorában szembesült egy komoly egészségügyi kihívással: hipotóniával, azaz súlyos izomgyengeséggel él. Az állapota miatt izmai rendkívül gyengék, testtartása laza, ami megnehezíti számára a mozgást és az önálló járást. Bár Bori kitartóan küzd a mindennapokban, a számára szükséges speciális fejlesztések és terápiák évente több millió forintba kerülnek, ami óriási anyagi terhet ró a családjára. Most különleges hír érkezett, az összefogás megteremtette Bori örömét, meg lett a triciklire a pénz!

Összefogás: elképesztő milyen hamar összegyűlt a tricikli ára! (Fotó: olvasói)

Hatalmas az összefogás Boriért, meglett a pénz a triciklire!

Bori élete nem kezdődött zökkenőmentesen. Édesanyja, Laky Barbara a várandósság ideje alatt nem tapasztalt különösebb problémákat, azonban Bori születése után hamar nyilvánvalóvá vált, hogy valami nincs rendben. Mindössze három hónaposan megkapta első diagnózisát: extrém hipotóniás állapot, vagyis izomereje rendkívül alacsony, és a testén szinte nincsen izom. Ez a ritka és súlyos állapot az orvosokat is meglepte, ám a család nem adta fel. Most azonban egy hihetetlenül pozitív hírt kaptunk, a közösség összefogásának köszönhetően összegyűlt a támogatás Bori különleges triciklijére, amely egyszerre tolószék és kerékpár, és nagy segítséget jelent a mozgásfejlesztésében.

Amire gyűjtöttünk, az a tricikli volt, ami egy különleges eszköz, egyszerre ötvözi a tolószék és a kerékpár előnyeit. A gyűjtést június 21-én indítottuk, és egy hónapon belül sikerült összegyűjteni a szükséges összeget. Ez volt a leggyorsabb és legsikeresebb gyűjtésünk, ami valaha is volt! Természetesen az intenzív terápiák is jelentős költséget jelentettek, amire még várunk támogatást.

- meséli Bori édesanyja, Laky Barbara.

Bori rendszeresen jár a Borsóházba terápiára, ahol intenzív fejlesztésekkel dolgoznak az állapotán. A kezelések költsége magas, de csak így van esély a fejlődésre. Mindeközben a család támogatása elengedhetetlen, két kisebb testvér, a mindennapi családi élet kihívásai és az anyai gondoskodás rengeteg figyelmet igényelnek. Bár Bori még nem kommunikál a hagyományos módon, a családtagok tökéletesen értik őt, és együtt küzdenek minden egyes nap.