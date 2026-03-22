„A házas kollégám belém zúgott – most mit tegyek?”

Egy névtelensége megőrzését kérő nő számolt be arról, hogy egy az egyik munkatársa, egy házas férfi, különféle finom (és kevésbé finom) módokon jelezte a vonzalmát iránta.

A házas férfi átlépett egy határt? / Fotó: Unsplash



A nő azt mondja, a házas férfi gyakran kacsintgat neki, valamint azt is észrevette, hogy időnként „intenzív vággyal a szemében figyeli”.

Jól kijövünk egymással, és mondta már, hogy hatással voltam rá. Mindketten fegyelmezettek, céltudatosak és sikeresek vagyunk. Irigylem a könnyedségét, az önbizalmát és a mindenki számára vonzó kisugárzását. De ez a férfi házas, felnőtt gyerekei vannak. Én özvegy vagyok, és 21 évvel idősebb nála

– fejtette ki a nő, hozzátéve, készen áll arra, hogy elmondja a férfinak: „Te foglalt vagy, én pedig nem vagyok az a típus, aki tönkretesz egy kapcsolatot. Ha valaha újra egyedülálló lennél, komolyan beszélnünk kellene. De amíg ez nem történik meg, sok minden kimondatlan marad.” A washingtoni nő megjegyezte, nem hiszi, hogy félreérti a férfi szándékait.

Mit tegyen a házas férfival?

Lehetséges, hogy ez a fiatalabb kolléga ugyanúgy vonzódik hozzád, mint te hozzá. Az is lehet azonban, hogy csupán egy nagyra értékelt mentort lát benned. Mivel házas, attól tartok, hogy ha kimondod neki, amit gondolsz, az megzavarhatja a munkakapcsolatotokat, sőt akár zaklatásnak is minősülhet. Ne kockáztasd emiatt az állásodat”

– tanácsolta a nőnek a nypost.com párkapcsolati tanácsadója.