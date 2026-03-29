"Kiráz tőle a hideg" - hét percig halott volt, ezen ment keresztül a férfi

Az edinburghi férfit 2022-ben diagnosztizálták vesebetegséggel, amikor még az Egyesült Államokban élt. Bár kezdetben nem tapasztalt komoly tüneteket, amikor egyik nap véres vizeletet produkált, azonnal kórházba szállították. Azóta hetente háromszor, alkalmanként öt órán át dialízisre jár, ami rendkívül megterhelő számára.

Ez teljesen leszívja az ember életenergiáját

– mondta a kezelésekről Mark. Elmondása szerint a dialízis nagyban korlátozza, de minden tőle telhetőt megtesz, hogy a lehető legjobbat hozza ki a helyzetből.

Hét perce halott volt, a szakképzett ápolóknak sikerült újraéleszteni

Tavaly májusban, miközben dialízisre várt, teljesen váratlanul megállt a szíve. A kórházi személyzetnek 7 percnyi küzdelem után sikerült újra életet lehelni a férfiba, ami egy kisebb csodának tekinthető. Az orvosi csapat szerint „egy az egymillióból” az esélye annak, hogy ez megtörténjen. Mark ezután két napig eszméletlenül feküdt az intenzív osztályon, mielőtt magához tért, és az ápolók elmesélték neki, hogy mi történt vele.

Ha nem lett volna a dialízises ápolói csapat, akik elvégezték az újraélesztést, nem lennék itt. Őrület belegondolni, milyen közel voltam a halálhoz. Igyekszem nem túl sokat gondolni rá, mert kiráz tőle a hideg, és nem akarok ezen rágódni.

– idézte fel az élményt.

Reménykedik benne, hogy egyszer talál szervdonort

A betegsége miatt Mark kénytelen volt feladni fotós karrierjét, amit máig bán, de reménykedik, hogy egyszer talál vesedonort.

A dialízis életet ad. Nyilván vannak mellékhatásai, de sokkal rosszabb lenne a helyzet nélküle.

Mark története ráirányítja a figyelmet a vesebetegségek korai felismerésének fontosságára, és arra, hogy a megfelelő orvosi segítség életet menthet, még a legextrémebb helyzetekben is – írja a Mirror.