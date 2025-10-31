Nagybetűs ember! Hollywood ünnepelt szupersztárja egy ismeretlen rászorulónak adja a veséjét

Egy nem túl szokványos, de igen nemes lépést tett meg Jesse Eisenberg. Teszi ezt úgy, mint a világ legtermészetesebb dolga... lehet neki van igaza!

A Jesse Eisenberg filmekből megszokott rezzenéstelen arccal jelentette be a nagy hírt (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Jesse Eisenberg még a nevét se tudja annak, aki a veséjét hordozza majd magában

A Zombieland sztárja számára nem idegen az adományozás. A színész már korábban is részt vett az NBC által szervezett véradó programon, melynek apropóján a csatorna reggeli műsorában beszélt belső indíttatásáról és későbbi igen merész tervéről:

Egyszerűen sok vér van bennem, szinte kifolyik belőlem. Nagyon szeretem csinálni, én sem értem, hogy miért. Ami azt illeti, a vesémet is el akarom adományozni hat héten belül. Ez a terv.

A műsor többi résztvevője látványosan meglepődött a kijelentésre, de Eisenberg a tőle megszokott feszült, sztoikus arckifejezéssel nyugtázta a dolgot, mintha a világ legegyértelműbb tette lenne — ugyanis, mint ahogy A közösségi háló sztárjától kiderült, számára tényleg az:

Mintha megcsípett volna az adománybolha. Imádom. [...] Egy altruisztikus adományozás lesz december közepén. Igazából kockázatmentes és nagyon nagy szükség van rá. Előbb-utóbb rájönnek az emberek, hogy teljesen magától értetődő, ha van időd és hajlandó is vagy rá.

Az altruisztikus adományozás nagyjából 10 éve lett felkapott. Azt jelenti, hogy valaki egy szervét felajánlja egy ismeretlennek. A résztvevőt az egészségügyi kompatibilitása alapján választják ki, avagy hogy a teste mennyire valószínű, hogy befogadja az idegen szervet. Ugyan a műtét nem teljesen veszélytelen, a résztvevők 2-4 héten belül visszatérhetnek megszokott hétköznapjaikhoz. Hogy a Szemfényvesztők sztárjának veséje kinél landol, azt egyelőre nem tudni, de elmondása szerint a veseadomány után a családja — és így nyolc éves kisfia is — előtérbe kerül a programban, ha neadjisten vesére lesz szükségük:

Úgy működik, hogy kijelölheted kit szeretnél a lista tetejére, ha szükség lenne rá. Ezért a családom számára is teljesen biztonságos.

Nem idegen a sztárvilágtól az adományozás: korábban a Disney csillaga, a Varázslók a Waverly helyből sztárja Selena Gomezt lupusszal diagnosztizálták, mely miatt mihamarabb vesedonorra volt szüksége. Az önkéntes cselekedet végül színésztársa és egykori legjobb barátnője, Francia Raisa felől jött, akivel azóta sajátos és nem publikus okokból megromlott a kapcsolatuk. Raisa és Eisenberg másokat előtérbe helyező magatartása egy jó példa arra, hogy a hírnév nemes célok terjesztésére is felhasználható, példájuk másokat is inspirálhat az önzetlenségre, melyből igazából soha nem elég.