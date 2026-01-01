„A túl hosszú ideig szedett fogamzásgátló miatt elvesztettem a fogaimat – erről minden nőknek tudniuk kell”

Egy brit nő azt állítja, hogy éveken át alkalmazott fogamzásgátló injekciók miatt több mint a fogai felét elveszítette, és szerinte más nőknek is tudniuk kell a lehetséges kockázatokról.

Fogamzásgátlót szedett, nem maradt foga

Fotó: Pexels

A fogai bánták a gyógyszert

A 32 éves Alexandra Hale 2015-ben, 22 évesen kezdte el használni a háromhavonta beadott Depo nevű fogamzásgátló injekciót, hogy enyhítse az elviselhetetlen menstruációs fájdalmait. Elmondása szerint a módszer kezdetben rendkívül hatékony volt, teljesen megszüntette a súlyos görcsöket.

Négy év elteltével azonban váratlan problémák jelentkeztek. Alexandra erős fogfájással küzdött, majd fogai sorra romlani kezdtek, és egyesével el kellett távolítani őket. A folyamat okát sokáig sem ő, sem az orvosok nem értették. 2022-re mindössze egyetlen őrlőfoga maradt meg, összesen 14 fogát veszítette el, ami komoly lelki terhet jelent számára.

A manchesteri állatorvosi asszisztensként dolgozó nő elmondta, ma már szégyelli mosolyát, nyilvános helyen gyakran eltakarja a száját. Attól tart, hogy az emberek rossz foghigiéniára vagy akár drogproblémákra gondolnak, miközben rendszeresen ápolta fogait, alacsony cukortartalmú étrendet követett, és ritkán fogyasztott üdítőitalokat.

Időközben erős migrének is jelentkeztek nála, amelyek miatt többször munkából is kiesett. Alexandra végül az interneten kezdett kutatni, és más nők beszámolóira bukkant, akik hasonló tüneteket – fogromlást és migrént – tapasztaltak a Depo injekció használata során.

Miután abbahagyta az injekciók alkalmazását, további romlást már nem észlelt a fogai állapotában. Ennek ellenére jelenleg teljes felső és alsó fogimplantátumra van szüksége, amelynek költségeit – mintegy 15 ezer fontot – egy közösségi adománygyűjtő oldalon próbálja előteremteni.

Alexandra azt állítja, nem tájékoztatták megfelelően a Depo hosszú távú kockázatairól. A brit egészségügyi irányelveket kidolgozó NICE ajánlása szerint ugyanis a progesztogén-only injekció hosszú távú használata kis mértékű csontásványianyag-sűrűség-csökkenéssel járhat, ezért kétévente szükséges a kockázatok és előnyök felülvizsgálata.