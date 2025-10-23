Krokodilürülék és bélből készült óvszerek – Ilyen volt a fogamzásgátlás régen

A fogamzásgátlás történetének kezdetéhez meglepően sokat kell visszatekernünk az időben. Az időutazás során pedig, a legkülönbözőbb ötletekkel találkozhatunk. Hajmeresztő találékonyságról tettek tanúbizonyságot a régi korok társadalmai. Mutatjuk a meghökkentő módszereiket!

A fogamzásgátlás történelme tele van megdöbbentő eszközökkel, kezdve az ókori egyiptomi amulettektől, az állati bélből készült óvszerekig.

Fotó: Heritage Images / Getty Images

Ókori egyiptomi fogamzásgátlás

A fogamzásgátlás módszereiről már egészen az ókori Egyiptomtól vannak információink. I. e. 1550 körül keletkezett papirusztekercsekben esik szó különböző pesszáriumokhoz hasonló eszközökről, amelyek mézből, akácfalevelekből és gyolcsból készültek.

Találhatunk példát olyan technikákra is, amelyek anyagát ma is felhasználják néhány fogamzásgátlóban. Ilyen például a szintén papiruszokból ismert gumiarábikum.

Ami talán a legmeghökkentőbb, hogy bizonyos források arról számolnak be, hogy még krokodilürüléket is használtak a korabeli pesszáriumok elkészítéséhez.

Védekezés az ókori Görögországban és Rómában

Az ókori görögök és rómaiak sem tétlenkedtek a védekezés különböző formáinak megtalálása kapcsán. A sliphium nevezetű növényt például aranyárban mérték fogamzásgátló hatásának köszönhetően. A római nők pedig vadmurokból főzött teát, mézes-ecetes szivacsokat, de még amuletteket is alkalmaztak fogamzásgátlónak.

Középkori fogamzásgátlás

A Római Birodalom bukásával és a kereszténység elterjedésével a fogamzásgátlás történelmében szünet következett, hiszen a középkori egyház szigorúan tiltotta a terhességmegelőzés minden formáját. Ennek köszönhetően az V. és XV. századból szinte alig maradt fent írásos emlék ebben a témában.

A XV. század után jelentek csak meg újabb leírások a korabeli technikákról, amik különféle főzeteket és újabb pesszáriumokat emlegettek. Ám használatuk még ekkor is hétpecsétes titoknak számított.

A férfi fogamzásgátlás megjelenése

Sokáig a nők kizárólagos feladata volt a nem kívánt terhesség megakadályozására tett kísérletezés. A férfiak erre való törekvése kimerült a megszakításos módszerben (amit az egyház szerint, szintén tilos volt alkalmazni).

De a XV. században már megjelentek az első óvszerek. Ám ezek funkciója elsősorban inkább a nemi úton terjedő betegségek (szifilisz) terjedésének megállítására koncentrálódott, nem pedig a valós férfi fogamzásgátlásra.