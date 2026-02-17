"23 évesen az ötödik gyerekemet várom: nem hiszek a fogamzásgátlásban!"

Még a saját családja is őröltnek gondolja azt a fiatal párt, akik nyíltan vállalják, hogy nem hisznek a fogamzásgátlás klasszikus, jól bevált módszereiben. Ennek persze meg is van az eredménye: rövid időn belül négy gyermekkel gyarapodott a családjuk, a 23 éves anyuka pedig immár az ötödik babával terhes. Mindezt ráadásul úgy, hogy a dokik korábban figyemzetették őket: a nő akár bele is halhat!

Caty és Larry nem hisznek a fogamzásgátlásban Fotó: YouTube

Fogamzásgátlás helyett reménykednek

A 23 éves Caty Sanders és négy évvel idősebb férje, Larry élete igencsak kaotikus. Jelenleg négy gyermeket nevelnek, a hároméves Lunát, Soleste-et és Solarist, a kétéves ikreket, valamint az egyéves Riley-t. A nagycsalád azonban hamarosan újabb jövevénnyel bővül. A Truly kamerái előtt elárulták: nem csak a hétköznapjaik terhelik meg őket, elvégre ilyen fiatalon négy gyereket nevelni nem kis kihívás – Caty kortársainak többsége még az első babát is korainak találná –, de a terhességek mellett a fiatal nő három vetélése is rányomta a bélyegét az egészségére. Épp ezért az orvosok könyörögtek is neki, hogy tartson hosszabb szünetet a terhességek közt, ha ugyanis a szervezete nem tud regenerálódni, akkor egy újabb magzat akár számára is végzetes lehet.