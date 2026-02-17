Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
"23 évesen az ötödik gyerekemet várom: nem hiszek a fogamzásgátlásban!"

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 17. 16:30
Míg mások ebben a korban az első gyereket is túl korainak gondolják, ő már az ötödik babát várja. Ez persze annak is köszönhető, hogy semmilyen fogamzásgátlást nem használ.

Még a saját családja is őröltnek gondolja azt a fiatal párt, akik nyíltan vállalják, hogy nem hisznek a fogamzásgátlás klasszikus, jól bevált módszereiben. Ennek persze meg is van az eredménye: rövid időn belül négy gyermekkel gyarapodott a családjuk, a 23 éves anyuka pedig immár az ötödik babával terhes. Mindezt ráadásul úgy, hogy a dokik korábban figyemzetették őket: a nő akár bele is halhat!

Caty és Larry nem hisznek a fogamzásgátlásban
Caty és Larry nem hisznek a fogamzásgátlásban  Fotó: YouTube

Fogamzásgátlás helyett reménykednek

A 23 éves Caty Sanders és négy évvel idősebb férje, Larry élete igencsak kaotikus. Jelenleg négy gyermeket nevelnek, a hároméves Lunát, Soleste-et és Solarist, a kétéves ikreket, valamint az egyéves Riley-t. A nagycsalád azonban hamarosan újabb jövevénnyel bővül. A Truly kamerái előtt elárulták: nem csak a hétköznapjaik terhelik meg őket, elvégre ilyen fiatalon négy gyereket nevelni nem kis kihívás – Caty kortársainak többsége még az első babát is korainak találná –, de a terhességek mellett a fiatal nő három vetélése is rányomta a bélyegét az egészségére. Épp ezért az orvosok könyörögtek is neki, hogy tartson hosszabb szünetet a terhességek közt, ha ugyanis a szervezete nem tud regenerálódni, akkor egy újabb magzat akár számára is végzetes lehet.

Úgy tűnik azonban, hogy még ez sem különösebben hatja meg a párt, akik a klasszikus fogamzásgátló módszereket mind kerülik, ehelyett naponta vesznek terhességi tesztet, hogy tudják, mi a helyzet. Riley születése után hamar rá is jöhettek, hogy akármilyen sűrűn is veszik a teszteket, azzal a terhességet nem előzik meg, ugyanis Caty nem sokkal később már ismét babát várt. 

A pár egyébként "természetes családtervezésnek" hívja a módszerét, azt azonban ők maguk is elismerik, hogy még a legközelebbi rokonaik is ferde szemmel néznek rájuk, valamint azt is, hogy bizony más most is alig bírják. "Négy gyereket nevelni őrület. Őszintén, csak próbálsz túlélni" – vallotta be Larry.

