"Tudtam, hogy valami nincs rendben" - gyermeke születése után napokkal kapta meg az édesanya a lesújtó diagnózist

Egy újdonsült édesanya lesújtó diagnózist kapott, csupán néhány nappal azután, hogy lombikprogram segítségével világra hozta kisfiát.
Miután elvált a férjétől, a 37 éves Lisa Wootten úgy döntött, egyedül próbál meg gyermeket vállalni.
Az, hogy anya legyek, mindig is az álmom volt.
- írta a Brain Tumor Research oldalán megjelent személyes beszámolójában.
Az angliai Essex megyéből származó Wootten elmagyarázta, hogy edzeni kezdett, hogy a lehető legjobb formába kerüljön a terhességhez, és hamar elérte azt az állapotot, amit életében a legjobbnak írt le. Mindezek ellenére 2023. január 30-án rosszul kezdte érezni magát. Felhívta az édesanyját, aki éppen időben érkezett ahhoz, hogy lássa, amint a lánya testének bal oldala rángatózik.
El voltam keseredve. Ismertem a testem, és tudtam, hogy valami nincs rendben.
- mondta a Wootten, akinél az orvosok szinte minden lehetséges betegséget kizártak.
A következő hónapban a lábai egyszerűen felmondták a szolgálatot, és leesett a lépcsőn. Ettől kezdve havonta legalább egyszer, szinte percre pontosan rohamai voltak, amelyek akár két percig is eltartottak.
A rendszeres vérvételek és orvosi vizsgálatok után Wootten azt a magyarázatot kapta, hogy a tünetei valószínűleg az idegrendszer problémáira vezethetők vissza, és ezzel együtt kell élnie. Megtanulta kezelni a rohamait, és közben folytatta életét: új párra talált Ollie személyében, majd 2024 februárjában újra teherbe esett lombikprogram útján.
A terhesség 38. hetében, szeptember végén, két egymást követő rohama volt. Amikor magához tért a kórházban, fogalma sem volt, mi történt, vagy hogyan került oda, de az orvosok elmondták, hogy egy 35 perces rohama volt.
Fiát, Noah-t, két héttel korábban, sürgősségi császármetszéssel hozták világra, miközben Woottennek újabb rohama volt, amelyet gyógyszerrel sikerült megállítani.
Amikor a gyönyörű, egészséges kisbabámat a mellkasomra tették, az volt életem legszürreálisabb pillanata. Nem kellett volna még két hétig megszületnie, és egy olyan pillanat, amiről annyit álmodoztam, teljesen kaotikusan és váratlanul bontakozott ki előttem.
- emlékezett vissza az anyuka.
Mindezek ellenére a rohamok nem szűntek meg, és végül Woottent vizsgálatnak vetették alá, amely kimutatta a lesújtó diagnózist, miszerint egy 5 centiméteres daganat nyomta az agyát.
Pozitív maradtam, azt feltételeztem, hogy egyszerűen kimetszik, és minden folytatódik, mint korábban.
Az elképzelései ellenére közel három hétre kórházban tartották, ami megakadályozta, hogy kisfiával elegendő időt töltsön. Végül decemberben került sor a műtétre, amely során kiderült, hogy a tumor egy meningeóma volt, olyan szövetnövedék, amely az agyat és a gerincvelőt borító hártyákból nő ki.
Az orvos azt mondta, ha már agydaganatom van, akkor ez a legjobb fajta abból a szempontból, hogy jól kezelhető... Még mindig körülbelül 5%-a megmaradt a daganatnak. A nagy mérete összenyomta az agyamat, és emiatt epilepsziás lettem. Ez azt jelenti, hogy életem végéig görcsoldó gyógyszereket kell szednem, amit most próbálok megszokni.
Az egészségügyi probléma közepette nehezen alakult ki a kötődés kisfiával, hiszen hónapokig nem maradhatott egedül, mivel a rohamok bármikor lecsaphattak. Most azonban Wootten már pozitívan tekint előre.
Annak ellenére, hogy maradtak mentális és fizikai következményei, minden egyes nap hálás vagyok azért, hogy az én kis gyönyörű fiam biztonságban van és egészséges.
Az édesanya azóta megosztotta történetét az Instagramon, és jótékonysági eseményeken vesz részt, hogy pénzt gyűjtsön az agydaganat-kutatására - írta a People.
