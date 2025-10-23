"Tudtam, hogy valami nincs rendben" - gyermeke születése után napokkal kapta meg az édesanya a lesújtó diagnózist

Egy újdonsült édesanya lesújtó diagnózist kapott, csupán néhány nappal azután, hogy lombikprogram segítségével világra hozta kisfiát.

Az anyuka rohamaira eleinte az orvosok sem tudták a választ, majd fény derült a lesújtó diagnózisra. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Rejtélyes rohamok mögött bújt meg az anyuka diagnózisa

Miután elvált a férjétől, a 37 éves Lisa Wootten úgy döntött, egyedül próbál meg gyermeket vállalni.

Az, hogy anya legyek, mindig is az álmom volt.

- írta a Brain Tumor Research oldalán megjelent személyes beszámolójában.

Az angliai Essex megyéből származó Wootten elmagyarázta, hogy edzeni kezdett, hogy a lehető legjobb formába kerüljön a terhességhez, és hamar elérte azt az állapotot, amit életében a legjobbnak írt le. Mindezek ellenére 2023. január 30-án rosszul kezdte érezni magát. Felhívta az édesanyját, aki éppen időben érkezett ahhoz, hogy lássa, amint a lánya testének bal oldala rángatózik.

El voltam keseredve. Ismertem a testem, és tudtam, hogy valami nincs rendben.

- mondta a Wootten, akinél az orvosok szinte minden lehetséges betegséget kizártak.

A következő hónapban a lábai egyszerűen felmondták a szolgálatot, és leesett a lépcsőn. Ettől kezdve havonta legalább egyszer, szinte percre pontosan rohamai voltak, amelyek akár két percig is eltartottak.

A rendszeres vérvételek és orvosi vizsgálatok után Wootten azt a magyarázatot kapta, hogy a tünetei valószínűleg az idegrendszer problémáira vezethetők vissza, és ezzel együtt kell élnie. Megtanulta kezelni a rohamait, és közben folytatta életét: új párra talált Ollie személyében, majd 2024 februárjában újra teherbe esett lombikprogram útján.

A terhesség utolsó napjai nem mentek zökkenőmentesen

A terhesség 38. hetében, szeptember végén, két egymást követő rohama volt. Amikor magához tért a kórházban, fogalma sem volt, mi történt, vagy hogyan került oda, de az orvosok elmondták, hogy egy 35 perces rohama volt.

Fiát, Noah-t, két héttel korábban, sürgősségi császármetszéssel hozták világra, miközben Woottennek újabb rohama volt, amelyet gyógyszerrel sikerült megállítani.

Amikor a gyönyörű, egészséges kisbabámat a mellkasomra tették, az volt életem legszürreálisabb pillanata. Nem kellett volna még két hétig megszületnie, és egy olyan pillanat, amiről annyit álmodoztam, teljesen kaotikusan és váratlanul bontakozott ki előttem.

- emlékezett vissza az anyuka.