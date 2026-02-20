Részegen kezelte a rábízott kisgyereket a fogorvosnő

Egy észak-texasi fogorvos súlyos vádakkal néz szembe, miután a gyanú szerint ittasan végzett beavatkozást egy gyermekfogászati rendelőben.

A fogorvosnő részegen kezelte a rábízott gyereket Fotó: Sherman Police Department

Tényleg ittas volt a fogorvos?

A rendőrség február 16-án, hétfőn érkezett a shermani gyermekfogászati rendelőbe, miután az intézmény dolgozói aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy az egyik fogorvos ittasság jeleit mutatta egy beteg kezelése közben. A kiérkező rendőrök állítólag szintén ittasságra utaló jeleket észleltek, helyszíni józansági tesztet végeztek, majd letartóztatták a 36 éves Kelly Buckot. A sajtóközlemény szerint a Buck elleni vádak a texasi foglalkozási törvénykönyv értelmében állami börtönbüntetéssel sújtható bűncselekménynek minősülnek.

A gyanú szerint a fogorvos éppen tömést és koronázást végzett egy nyolcéves fiún, amikor egy fogászati asszisztens olyan viselkedést észlelt nála, amely alapján arra következtetett, hogy ittas lehet. Ezt követően az asszisztens a beavatkozást félbeszakította.

Buck tagadja a vádakat.

Ügyvédje, Matthew Hamilton elmondta, hogy jelenleg a vérvizsgálat eredményeire várnak, amelyek kimutatják majd, hogy sem alkohol, sem kábítószer nem volt Buck szervezetében. Hozzátette: amennyiben ez bebizonyosodik, a fogorvos visszatérhet pácienseihez.

Buck egy helyi televíziónak azt nyilatkozta, hogy felajánlotta az alkoholszondás vizsgálatot, de a rendőrök erre nem voltak hajlandóak. Hamilton szerint Buck az autója átkutatásához is hozzájárult, és nem találtak tiltott anyagokat.

Buck 2016 óta rendelkezik texasi működési engedéllyel, és nincs nyilvánosan elérhető fegyelmi előzménye - írja a People.