BékemenetUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Krisztián, Ajtony névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Megrázó fordulat: a 13 éves Emma tüdeje veszélyben, elfogyhat a pénz az életmentő gyógyszerekre

ritka betegség
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 13. 10:00
diagnózisEmma
Eddig sosem látott nehézségekkel néz szembe Szita Edina és családja. A 13 éves Emma, aki egy ritka agyi fejlődési rendellenesség miatt születése óta egy három hónapos csecsemő szintjén él, újabb súlyos egészségügyi akadályba ütközött: megtekeredett gerince már a tüdejét veszélyezteti.

Pécs egyik legmegrázóbb sorsa a Szita családé, ahol a mindennapok nem a játékról, hanem a kőkemény életben maradásról szólnak. A most 13 éves Emma agyi barázdák nélkül született, napi 100-150 epilepsziás rohammal küzd, és a nap minden percében felügyeletre szorul. Most azonban egy újabb, ijesztő diagnózis borzolja a kedélyeket: az ügyeletes orvos szerint Emma visszatérő, súlyos tüdőproblémáit a megtekeredett gerince okozza.

Újabb orvosi diagnózis sújtja a pécsi Emma családját. A 13 éves, súlyosan beteg kislány tüdejét a saját gerince nyomja, miközben az alapítványi kassza a kiürülés szélére került.
Versenyfutás az idővel: Emma teste saját maga ellen fordult Fotó: Olvasói

Emma kegyetlen diagnózisa

A diagnózis kegyetlen: a gerincdeformitás olyan mértékű, hogy nyomja a kislány tüdejét, ami folyamatos gyulladásokhoz és nehézlégzéshez vezet. A család reményei pedig szertefoszlottak a műtéttel kapcsolatban, ugyanis a neurológus főorvossal történt egyeztetés után kiderült: a beavatkozás nem elvégezhető. Emma számára marad az antibiotikum és a folyamatos inhalálás, miközben minden lélegzetvétel küzdelem.

A diagnózis kegyetlen: a gerincdeformitás olyan mértékű, hogy nyomja a kislány tüdejét, ami folyamatos gyulladásokhoz és nehézlégzéshez vezet
A diagnózis kegyetlen: a gerincdeformitás olyan mértékű, hogy nyomja a kislány tüdejét, ami folyamatos gyulladásokhoz és nehézlégzéshez vezet Fotó: Olvasói

„Kifogy az alapítvány számlája” – Teljes a lelki kimerültség

Szita Edina, az édesanya, aki 2012 óta egyetlen percre sem hagyta magára gyermekét, most a közösségi médiában kért segítséget. A posztból sugárzik a fájdalom: az édesanya nem titkolja, hogy az állandó aggódás és a pénztelenség súlya alatt lelkileg mélypontra került.

Jelenleg nem vagyok jól lelkileg. Nagyon lelassult a gyűjtés, és lassan kifogy az alapítvány számlája

 – vallotta be őszintén Edina.

A helyzetet tetézi, hogy a család Facebook-oldalát április 30-ig korlátozták, így segélykiáltásuk alig jut el az emberekhez. Emma ellátása – a speciális bébiételek, a laktózmentes termékek és a rengeteg nyugtató – havi 300-350 ezer forintot emészt fel. Ez éves szinten több mint 3,6 millió forint. Jelenleg a számlán alig több mint 700 ezer forint van, ami mindössze kéthavi biztonságot jelent a kislánynak.

Maximális átláthatóság a túlélésért

Edina a bizalom növelése érdekében drasztikus lépésre szánt el magát: ezentúl az alapítvány hivatalos banki kivonatait is közzéteszi. Így bárki nyomon követheti, mire megy el az adományok utolsó forintja is. A kislány életben tartásához napi szinten kellenek a méregdrága gyógyszerek és higiéniai eszközök, amik nélkül Emma állapota pillanatok alatt válságosra fordulna.

A pécsi család most minden jóérzésű embertől azt kéri: aki teheti, támogassa Emma alapítványát, vagy ossza meg a hírt, hogy a technikai korlátozások ellenére is eljusson a segítség azokhoz, akik megmenthetik a kislány mindennapjait.

Ha segíteni szeretnél ITT tudod felvenni a kapcsolatot a családdal!

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu