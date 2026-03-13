Megrázó fordulat: a 13 éves Emma tüdeje veszélyben, elfogyhat a pénz az életmentő gyógyszerekre

Pécs egyik legmegrázóbb sorsa a Szita családé, ahol a mindennapok nem a játékról, hanem a kőkemény életben maradásról szólnak. A most 13 éves Emma agyi barázdák nélkül született, napi 100-150 epilepsziás rohammal küzd, és a nap minden percében felügyeletre szorul. Most azonban egy újabb, ijesztő diagnózis borzolja a kedélyeket: az ügyeletes orvos szerint Emma visszatérő, súlyos tüdőproblémáit a megtekeredett gerince okozza.

Emma kegyetlen diagnózisa

A diagnózis kegyetlen: a gerincdeformitás olyan mértékű, hogy nyomja a kislány tüdejét, ami folyamatos gyulladásokhoz és nehézlégzéshez vezet. A család reményei pedig szertefoszlottak a műtéttel kapcsolatban, ugyanis a neurológus főorvossal történt egyeztetés után kiderült: a beavatkozás nem elvégezhető. Emma számára marad az antibiotikum és a folyamatos inhalálás, miközben minden lélegzetvétel küzdelem.

„Kifogy az alapítvány számlája” – Teljes a lelki kimerültség

Szita Edina, az édesanya, aki 2012 óta egyetlen percre sem hagyta magára gyermekét, most a közösségi médiában kért segítséget. A posztból sugárzik a fájdalom: az édesanya nem titkolja, hogy az állandó aggódás és a pénztelenség súlya alatt lelkileg mélypontra került.

Jelenleg nem vagyok jól lelkileg. Nagyon lelassult a gyűjtés, és lassan kifogy az alapítvány számlája

– vallotta be őszintén Edina.

A helyzetet tetézi, hogy a család Facebook-oldalát április 30-ig korlátozták, így segélykiáltásuk alig jut el az emberekhez. Emma ellátása – a speciális bébiételek, a laktózmentes termékek és a rengeteg nyugtató – havi 300-350 ezer forintot emészt fel. Ez éves szinten több mint 3,6 millió forint. Jelenleg a számlán alig több mint 700 ezer forint van, ami mindössze kéthavi biztonságot jelent a kislánynak.

Maximális átláthatóság a túlélésért

Edina a bizalom növelése érdekében drasztikus lépésre szánt el magát: ezentúl az alapítvány hivatalos banki kivonatait is közzéteszi. Így bárki nyomon követheti, mire megy el az adományok utolsó forintja is. A kislány életben tartásához napi szinten kellenek a méregdrága gyógyszerek és higiéniai eszközök, amik nélkül Emma állapota pillanatok alatt válságosra fordulna.