Több mint húsz év után élve került elő az eltűnt édesanya – döbbenetes titok látott napvilágot

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 24. 10:30
Titokban kettős életet élt a mindvégig eltűntnek hitt nő.

Michele Hundley Smith még 2001 decemberében hagyta magára három gyermekét, amikor elindult egy karácsonyi vásárlásra, majd soha többé nem látták. A nő nyomtalan eltűnése után az FBI nyomozást indított és elrendelte az eltűnt keresését.

Az FBI is az eltűnt nő keresésére indult Fotó:  Unsplash (Illusztráció)

Az eltűnt nő, nem is tűnt el

24 évvel ezelőtt tűnt el nyomtalanul egy anyuka, miután azt mondta családjának, hogy karácsonyi bevásárlásra megy. A nőt élve megtalálták, hátborzongató, ami kiderült.

Michele három gyermekét hagyta hátra, akik akkoriban 7, 14 és 19 évesek voltak és Észak-Karolinában éltek, az Egyesült Államokban, ahol eltűnésének körülményeit a rendőrség és az FBI vizsgálta.

A Rockingham megyei seriffhivatal most bejelentette, hogy a nő él és virul. A megdöbbent családtagjai azóta is azon töprengenek mi történhetett 2001-ben. A nő unokatestvére Barbara Byrd egy helyi hírcsatornának azt nyilatkozta:

Legszívesebben kimennék és azt kiabálnám, hogy 'él, él'. Évekig nem tudtuk, hogy gyászolunk vagy várunk... A legnagyobb kérdésem az lenne hozzá: 'Mi történt annyi évvel ezelőtt decemberben? Mi késztetett arra, hogy elmenj? Mi történt?

A seriffhivatal egy nyilvános közleményében azt nyilatkozta, hogy Michele kérte, hogy ne osszák meg a tartózkodási helyét. Unokatestvére hozzátette, hogy megérti őt és csak az számít, hogy él és virul.

Smith lánya, Amanda tette közzé a közösségi oldalán, hogy édesanyja előkerült és életben van.

Ami az anyámmal kapcsolatos véleményemet és érzéseimet illeti... el vagyok ragadtatva, dühös vagyok, össze van törve a szívem, teljesen összevissza kavarognak bennem az érzelmek. Lesz-e valaha újra kapcsolatom az anyámmal? Őszintén szólva erre nem tudok válaszolni, mert még én sem tudom

- idézi a lány szavait a Mirror.

 

 

