A buszmegállóból tűnt el a salgótarjáni Eszmi: 13 év után kiderülhet, hol van

Tizenhárom évvel a rejtélyes eltűnése után ismét új lendületet kapott a nyomozás: újra foglalkoznak a hatóságok Bangó Margaréta Gizella, becenevén Eszmi eltűnésével. A családja számára ez némi halvány reményt jelent, még akkor is, ha továbbra sincs konkrét nyom az eltűnt lány ügyében.

Eszminek már több mint tíz évvel ezelőtt nyoma veszett. Fotó: Olvasói

Az eltűnt lány már nem érkezett haza

Az akkor 14 éves kislány még 2013. október 4-én tűnt el. Az eltűnése napján a salgótarjáni iskolájából indult volna haza, de előtte még engedélyt kért édesapjától, hogy felmenjen az iskola közelében élő testvéréhez. Oda azonban már nem érkezett meg. Egy szemtanú később egy közeli buszmegállóban látta délután fél négy körül Eszmit, de a buszsofőrök szerint egyetlen járatra sem szállt fel. A rendőrség még aznap megkezdte a keresést, ám sem akkor, sem azóta nem akadtak a nyomára.