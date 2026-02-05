Lángra lobbant a sampon – a 12 éves lány fél teste megégett és nem ez a legrosszabb

Szinte felfoghatatlan tragédia árnyékolta be egy 12 éves brit kislány életét, amikor egy mindennapinak tűnő hajtetű elleni sampon pillanatok alatt pokoli rémálommá változott. Aleema Ali fél testén súlyos égési sérüléseket szenvedett, hét ujját elveszítette, és heteken át élet és halál között lebegett, ma pedig tanácsadónak készül, hogy másokon segítsen.

Sampon kapott lángra, súlyos sérülést okozott a kislánynak

Fotó: Svitlana Hulko / Shutterstock

Majdnem végzetessé vált a Sampon

Aleema mindössze 12 éves volt, amikor 2016 decemberében hazatért bentlakásos iskolájából a karácsonyi szünetre. Miután kiderült, hogy fejtetűt kapott el, édesanyja egy gyógyszeres sampont kent a hajára. A kezelés után a kislány a konyhába indult, hogy kidobja a csomagolást, ám ahogy elhaladt a bekapcsolt tűzhely mellett, a rendkívül gyúlékony szer lángra kapott.

„Először nem éreztem fájdalmat, csak azt láttam, hogy anyukám sikít”

– emlékezett vissza Aleema.

Amikor meglátta magát az ablak tükröződésében, döbbenten állt, miközben a lángok elborították a haját, majd a fejbőrét is. A fájdalom ezután szinte elviselhetetlenné vált.

Nővére rohant le hozzá, és kivonszolta a házból. Aleema a fájdalomtól rövid időre elájult, majd egy arra járó futár dzsekijével sikerült eloltani a tüzet. A mentők gyorsan a helyszínre érkeztek, a kislány pedig az ambulanciában könyörgött, hogy altassák el.

Aleema hat héten át kómában feküdt, összesen kilenc hónapot töltött kórházban, és az égési sérülések következtében teste felén maradandó hegek keletkeztek. Hét ujját elveszítette, és felépülése során újra meg kellett tanulnia járni, beszélni és enni, írja a Mirror.

„Olyan volt, mintha újra csecsemő lettem volna”

– mondta. A kórházból való hazatérés után még hónapokig napi több órában ápolták, egy évig otthon tanult, majd új iskolában folytatta tanulmányait.

Ma, kilenc évvel a baleset után Aleema egyetemista, és tanácsadónak készül, hogy más, traumát átélt embereknek segíthessen. Bár még mindig rendszeres műtéteken esik át, és a mindennapi feladatok közül sok továbbra is kihívást jelent számára, úgy érzi, története erőt adhat másoknak.