„Itt már nincs helye a fagyos éjszakáknak!” – Épül László, a debreceni teológus új élete!

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 20. 15:30
Ez már nem csak remény, ez a kőkemény valóság! Alig néhány hete még egy fűtetlen lakókocsiban kuporgott, ma pedig már a saját otthona alapjait készítik elő annak a debreceni közmunkásnak, akinek sorsáért egy ország mozdult meg. László, a debreceni teológus híre futótűzként terjedt el, a hatalmas médiaérdeklődés pedig meghozta a gyümölcsét.

Hatalmasat dobbant az ország szíve, és a dobbanás mostanra tettekké érett! Akik követték az 50 éves Csere László Zoltán kálváriáját, tudják: ez a történet nem csupán egy lakhatási válságról szól, hanem az emberi méltóság diadaláról. László, a debreceni teológus, aki havi 107 ezer forintos közmunkás béréből, betegségekkel küzdve tanult az Adventista Teológiai Főiskolán, a Tündérkörnek és a példaértékű összefogásnak köszönhetően nemsokára végleg maga mögött hagyhatja a sötét, fagyos éjszakákat.

Nincs megállás: a Tündérkör Alapítvány és az országos összefogás révén megérkeztek az építőanyagok László a debreceni teológus új otthonához. Hamarosan már az alapokat ássák Fotó: olvasói fotó

Amikor a szavak, és a Tündérkör házat építenek

Nem túlzás állítani, hogy a sikerhez rögös út vezetett, de a nyilvánosság ereje áttörte a gátakat. László megrendítő helyzete pillanatok alatt közbeszéd tárgya lett. A hírek eljutottak a legkisebb falvaktól a nagyvárosokig, megérintve több ezer segítőkész ember szívét. Ez a hatalmas figyelem adott döntő lendületet a gyűjtésnek: az emberek összefogása nélkül ma nem tartanánk itt. A Tündérkör Alapítvány ismét bizonyította, hogy ha egy ember sorsát meg lehet változtatni, az ország képes a csodára.

Megérkeztek az alapanyagok: szombaton indul a nagy munka!

A legfrissebb információk szerint a háttérben már lázas munka folyik. Bár a modern, szaniterrel felszerelt lakókonténer gyártása folyamatban van, az álomotthon nem állhat a puszta földön. Egy ekkora építményhez komoly alapozás szükséges: egy 7x4 méteres, 15 centiméter vastagságú, bevasalt betonalap fogja tartani László jövőjét.

Tóth Zs. Ferenc, az alapítvány elnöke örömmel jelentette be a nagy hírt: a megrendelt és kifizetett építőanyagok a mai napon megérkeztek a helyszínre! Fotó: olvasói fotó

Tóth Zs. Ferenc, az alapítvány elnöke örömmel jelentette be a nagy hírt: a megrendelt és kifizetett építőanyagok a mai napon megérkeztek a helyszínre!

A finanszírozást a gyűjtés véghajrájában – a cikkek hatására – beérkezett összegekből, valamint az alapítvány saját forrásaiból sikerült teljes egészében fedezni. Ez pedig azt jelenti, hogy ezen a szombaton - március 20-án -  már az alapázással folytatódik a projekt, hogy mire a konténer elkészül, egy biztonságos talapzat várja azt.

A debreceni teológus álma a szószék

László története sokak számára vált szimbólummá. A férfi, aki 16 éve ragadt a közmunka világában, soha nem a panaszkodást választotta. Miközben lábszárfekélye és gerincbántalmai miatt minden lépés fájdalmas számára, a lelke szárnyal, amikor a teológiáról van szó.

Az iskola nekem a szellemi oázis

 – vallotta korábban László. Most ez az oázis végre fizikai formát is ölt. A 28 négyzetméteres betonalap nem csupán sóderből és vasból áll: benne van a Tündérkör emberfeletti munkája, és a segítőkész emberek jóindulata. Az építkezés elindult, a gépek dolgoznak.

 

