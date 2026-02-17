„Altatás előtt fogtam a kezét” – legyőzte a halált a 6 éves Maja

Ha tehetné, Fülöp Alexandra visszafordítaná az idő kerekét, és minden fájdalmától megszabadítaná a gyermekeit: Maját és Máriót is súlyos betegség terítette le. A 15 éves fiút egy rejtélyes kór támadta meg, és lélegeztetőgépre kényszerül, húgánál pedigdaganatos megbetegedést diagnosztizáltak – 3 évesen! A kiskunfélágyházi család szerény körülmények között él, ezért nehéz döntést hoztak: segítséget kértek a nyilvánosságtól.
A kislány most 6 éves, de számára nincs lehetetlen. Óriási küzdelmen van túl. Az elmúlt 3 évben harcot vívott a halállal az életéért. 2023 szeptemberében Maja egészségi állapota hirtelen kezdett romlani, elvesztette az egyensúlyérzékét, majd a legszörnyűbb is bekövetkezett.
- Egyik percről a másikra nem tudott lábra állni. Orvosról orvosra jártunk. Fül-orr gégészeten is voltunk, ahol azt mondta a doktornő, hogy egyensúlyzavar alakult ki, amit fülgyulladás is előidézhet. Tele volt a lányom mindkét füle fülsavóval! – kezdte el mesélni a kislány édesanyja a Borsnak.
Versenyt futottak az idővel, hogy kiderítsék, mégis mi ostromolja a kislányuk szervezetét. Gyógyszert ugyan felírtak Majának, de a felépülése nem történt meg, csak rosszabb lett az állapota. A gyermeken mindössze két nap alatt egyre riasztóbb tünetek jelentkeztek.
Az egyensúlyzavar mellett remegni kezdett és a beszéde is rosszabbodott, már végül nem értettük, mit mond a kicsink!
– mondta még most is elcsukló hangon Maja anyukája.
A család remélte, hogy minden rendben lesz, de sajnos nem így volt. Maja a rémisztő tünetek miatt a Kecskeméti Gyermekklinikára került, hasi ultrahangot, MR-, és egyéb vizsgálatokon is át kellett esnie a kislánynak, mire rájöttek az orvosok, hogy Maja agyvelő-gyulladással küzd. Három hét gyötrelmes időszak jött gyógyszeres kezeléssel. A remény lángja égett Alexandráékban, de sajnos hiába. Maja nem lett jobban.
Aztán eljött 2023. október 24-e. A nap, amit a Fülöp-család sosem felejt el. Budapesten, a Tűzoltó utcai klinika orvosai mondták ki a teljes igazságot, ami minden szülő rémálma: Maja rosszindulatú daganattal küzd, ami 8 centiméteres!
Nem jutottunk szóhoz. Kavarogtak a kérdések a férjem és az én fejemben, hogy mi lesz a kislányunkkal? Semmit nem tudtunk erről a betegségről, hogy mit fog tenni vele. Nagyon féltünk, el voltunk keseredve!
– vallotta be az édesanya.
Majának még két testvére van, Márió és Patrik, ezért Alexandráéknak muszáj volt erősnek maradnia. Még akkor is, amikor két nappal később, október 26-án a 3 éves, daganatos Maját betolták a műtőbe, hogy megmentsék a gerince és a mellkasa között rejtőző, veszedelmes kórtól.
Altatás előtt fogtam a kezét. Sírtam és nyugtattam, hogy minden rendben lesz, kint várjuk apával
– idézte fel.
A daganatnak egy kis része maradt a gyermek testében a beavatkozás után, ezért a lányra újabb hosszadalmas csaták vártak: háromszor kapott három naponta kemoterápiát. Maja hősként tűrte! A tumor zsugorodni kezdett. Azóta a kislány jól van, idén tölti a 6. születésnapját.
A család mégis küzd a mindennapokkal, hiszen Márió is beteg. A 15 éves fiú izombetegségben szenved, ám egyelőre rejtély, hogy pontosan mi okozza. Gyógyíthatatlan beteg, kerekesszékbe kényszerült, és tavaly, 2025-ben veszélyes gerincműtétje is volt.
- Lélegeztetőgéppel tud aludni, egyedül már nem képes sajnos semmire, csak enni és inni tud magától. Állandó felügyeletet igényel, ezért én GYOD-on vagyok, a párom alkalmi munkákat tud csak vállalni. Nehéz a helyzetünk – vallotta be.
Kevés bevétel, sok probléma – ezért döntött úgy a család, hogy a Remény A Leukémiás Gyerekekért Alapítványon keresztül gyűjtésbe kezdenek.
- Bármilyen segítséget elfogadunk – zárta szavait bizakodva az édesanya.
Ha támogatni szeretnék Maját és a családját, akkor ITT megteheted.
