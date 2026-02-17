„Altatás előtt fogtam a kezét” – legyőzte a halált a 6 éves Maja

Ha tehetné, Fülöp Alexandra visszafordítaná az idő kerekét, és minden fájdalmától megszabadítaná a gyermekeit: Maját és Máriót is súlyos betegség terítette le. A 15 éves fiút egy rejtélyes kór támadta meg, és lélegeztetőgépre kényszerül, húgánál pedigdaganatos megbetegedést diagnosztizáltak – 3 évesen! A kiskunfélágyházi család szerény körülmények között él, ezért nehéz döntést hoztak: segítséget kértek a nyilvánosságtól.

A kislány mindössze 3 éves volt, amikor jelentkeztek rajta a daganat tünetei / Fotó: Beküldött fotó

Hogy kezdte emészteni a daganat?

A kislány most 6 éves, de számára nincs lehetetlen. Óriási küzdelmen van túl. Az elmúlt 3 évben harcot vívott a halállal az életéért. 2023 szeptemberében Maja egészségi állapota hirtelen kezdett romlani, elvesztette az egyensúlyérzékét, majd a legszörnyűbb is bekövetkezett.

- Egyik percről a másikra nem tudott lábra állni. Orvosról orvosra jártunk. Fül-orr gégészeten is voltunk, ahol azt mondta a doktornő, hogy egyensúlyzavar alakult ki, amit fülgyulladás is előidézhet. Tele volt a lányom mindkét füle fülsavóval! – kezdte el mesélni a kislány édesanyja a Borsnak.

Versenyt futottak az idővel, hogy kiderítsék, mégis mi ostromolja a kislányuk szervezetét. Gyógyszert ugyan felírtak Majának, de a felépülése nem történt meg, csak rosszabb lett az állapota. A gyermeken mindössze két nap alatt egyre riasztóbb tünetek jelentkeztek.

Az egyensúlyzavar mellett remegni kezdett és a beszéde is rosszabbodott, már végül nem értettük, mit mond a kicsink!

– mondta még most is elcsukló hangon Maja anyukája.

A család remélte, hogy minden rendben lesz, de sajnos nem így volt. Maja a rémisztő tünetek miatt a Kecskeméti Gyermekklinikára került, hasi ultrahangot, MR-, és egyéb vizsgálatokon is át kellett esnie a kislánynak, mire rájöttek az orvosok, hogy Maja agyvelő-gyulladással küzd. Három hét gyötrelmes időszak jött gyógyszeres kezeléssel. A remény lángja égett Alexandráékban, de sajnos hiába. Maja nem lett jobban.

Aztán eljött 2023. október 24-e. A nap, amit a Fülöp-család sosem felejt el. Budapesten, ​a Tűzoltó utcai klinika orvosai mondták ki a teljes igazságot, ami minden szülő rémálma: Maja rosszindulatú daganattal küzd, ami 8 centiméteres!

Nem jutottunk szóhoz. Kavarogtak a kérdések a férjem és az én fejemben, hogy mi lesz a kislányunkkal? Semmit nem tudtunk erről a betegségről, hogy mit fog tenni vele. Nagyon féltünk, el voltunk keseredve!

– vallotta be az édesanya.