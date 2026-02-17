Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Donát névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Altatás előtt fogtam a kezét” – legyőzte a halált a 6 éves Maja

betegség
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 17. 10:00
összefogássegítségkezelésdaganat
Elveszítette az egyensúlyát, remegett és idővel beszélni is alig tudott egy kiskunfélegyházi kislány. Aggódó szülei azonnal vizsgálatokra küldték az akkor 3 éves Maját, majd megtudták a sokkoló hírt: súlyos daganat támadta meg. A Fülöp családban két beteg gyermek is van, napról-napra élnek. Segítségre van szükségük!
Erdei Róbert Arnold
A szerző cikkei

Ha tehetné, Fülöp Alexandra visszafordítaná az idő kerekét, és minden fájdalmától megszabadítaná a gyermekeit: Maját és Máriót is súlyos betegség terítette le. A 15 éves fiút egy rejtélyes kór támadta meg, és lélegeztetőgépre kényszerül, húgánál pedigdaganatos megbetegedést diagnosztizáltak – 3 évesen! A kiskunfélágyházi család szerény körülmények között él, ezért nehéz döntést hoztak: segítséget kértek a nyilvánosságtól.

daganat
A kislány mindössze 3 éves volt, amikor jelentkeztek rajta a daganat tünetei / Fotó: Beküldött fotó

Hogy kezdte emészteni a daganat?

A kislány most 6 éves, de számára nincs lehetetlen. Óriási küzdelmen van túl. Az elmúlt 3 évben harcot vívott a halállal az életéért. 2023 szeptemberében Maja egészségi állapota hirtelen kezdett romlani, elvesztette az egyensúlyérzékét, majd a legszörnyűbb is bekövetkezett.

- Egyik percről a másikra nem tudott lábra állni. Orvosról orvosra jártunk. Fül-orr gégészeten is voltunk, ahol azt mondta a doktornő, hogy egyensúlyzavar alakult ki, amit fülgyulladás is előidézhet. Tele volt a lányom mindkét füle fülsavóval! – kezdte el mesélni a kislány édesanyja a Borsnak.

Versenyt futottak az idővel, hogy kiderítsék, mégis mi ostromolja a kislányuk szervezetét. Gyógyszert ugyan felírtak Majának, de a felépülése nem történt meg, csak rosszabb lett az állapota. A gyermeken mindössze két nap alatt egyre riasztóbb tünetek jelentkeztek.

Az egyensúlyzavar mellett remegni kezdett és a beszéde is rosszabbodott, már végül nem értettük, mit mond a kicsink!

– mondta még most is elcsukló hangon Maja anyukája.

A család remélte, hogy minden rendben lesz, de sajnos nem így volt. Maja a rémisztő tünetek miatt a Kecskeméti Gyermekklinikára került, hasi ultrahangot, MR-, és egyéb vizsgálatokon is át kellett esnie a kislánynak, mire rájöttek az orvosok, hogy Maja agyvelő-gyulladással küzd. Három hét gyötrelmes időszak jött gyógyszeres kezeléssel. A remény lángja égett Alexandráékban, de sajnos hiába. Maja nem lett jobban.

Aztán eljött 2023. október 24-e. A nap, amit a Fülöp-család sosem felejt el. Budapesten, ​a Tűzoltó utcai klinika orvosai mondták ki a teljes igazságot, ami minden szülő rémálma: Maja rosszindulatú daganattal küzd, ami 8 centiméteres!

Nem jutottunk szóhoz. Kavarogtak a kérdések a férjem és az én fejemben, hogy mi lesz a kislányunkkal? Semmit nem tudtunk erről a betegségről, hogy mit fog tenni vele. Nagyon féltünk, el voltunk keseredve!

 – vallotta be az édesanya.

A kislány élete legnagyobb harcát vívta / Fotó: Beküldött fotó

Majának még két testvére van, Márió és Patrik, ezért Alexandráéknak muszáj volt erősnek maradnia. Még akkor is, amikor két nappal később, október 26-án a 3 éves, daganatos Maját betolták a műtőbe, hogy megmentsék a gerince és a mellkasa között rejtőző, veszedelmes kórtól.

Altatás előtt fogtam a kezét. Sírtam és nyugtattam, hogy minden rendben lesz, kint várjuk apával

– idézte fel.

„Lélegeztetőgéppel tud aludni”

A daganatnak egy kis része maradt a gyermek testében a beavatkozás után, ezért a lányra újabb hosszadalmas csaták vártak: háromszor kapott három naponta kemoterápiát. Maja hősként tűrte! A tumor zsugorodni kezdett. Azóta a kislány jól van, idén tölti a 6. születésnapját.

A család mégis küzd a mindennapokkal, hiszen Márió is beteg. A 15 éves fiú izombetegségben szenved, ám egyelőre rejtély, hogy pontosan mi okozza. Gyógyíthatatlan beteg, kerekesszékbe kényszerült, és tavaly, 2025-ben veszélyes gerincműtétje is volt.

- Lélegeztetőgéppel tud aludni, egyedül már nem képes sajnos semmire, csak enni és inni tud magától. Állandó felügyeletet igényel, ezért én GYOD-on vagyok, a párom alkalmi munkákat tud csak vállalni. Nehéz a helyzetünk – vallotta be.

Máriót rejtélyes kór támadta meg, ami izombetegséget idézett elő / Fotó: Beküldött fotó

Kevés bevétel, sok probléma – ezért döntött úgy a család, hogy a Remény A Leukémiás Gyerekekért Alapítványon keresztül gyűjtésbe kezdenek.

- Bármilyen segítséget elfogadunk – zárta szavait bizakodva az édesanya.

Ha támogatni szeretnék Maját és a családját, akkor ITT megteheted.

Márta Rajmund agydaganattal küzdött, az ő történetét itt nézheted meg:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu