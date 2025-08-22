UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Két hét alatt tizenegy betörés és milliós zsákmány - így kapták el a ráckevei sorozatbetörőt

rendőrség
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 22. 10:10
lopásbetörés
Elektromos láncfűrész, gitár, vodka, mélyhűtött hús, szinte mindent elvitt a betörő, amit csak talált. A ráckevei férfi két hét alatt tizenegy betörést követett el, de a rendőrök végül elkapták.

Filmbe illő bűnsorozat ért véget Ráckevén, amikor a rendőrök tetten érték a 34 éves R. Lajost, aki két hét alatt tizenegy betörést hajtott végre, és összesen közel 14 millió forintos kárt okozott.

A rendőrök sikeresen őrizetbe vették a sorozatbetörőt. (Képünk illusztráció) Fotó: Pixabay

A férfi zsákmánylistája szinte hihetetlen: volt köztük plazmavágó, elektromos láncfűrész, gitár, vodka, sőt még mélyhűtött hús is. Egyik alkalommal pedig még egy motort is elvitt. A lopott tárgyak egy részét, mintegy 2,5 millió forint értékben, már visszaszolgáltatták a tulajdonosoknak.

A nyomozók térfigyelő kamerafelvételek elemzésével, tanúk bevonásával és a férfi mozgását rögzítő jelzőeszköz adatainak vizsgálatával építették fel az ügyet, míg végül sikerült azonosítani és elfogni a tolvajt.

A férfi beismerte a tettét: elmondása szerint tartozásai miatt, gyógyszer és alkohol hatása alatt követte el a betöréseket, a zsákmány egy részét pedig drogra cserélte. Ráadásul mindezt egy másik ügyben elrendelt bűnügyi felügyelet ideje alatt tette, megszegve annak szabályait.

R. Lajos jelenleg letartóztatásban van, ellene a Ráckevei Rendőrkapitányság üzletszerűen elkövetett lopás bűntette miatt folytatja az eljárást - írták a Rendőrség oldalán.

 

