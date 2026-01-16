"Az én lelkem már nem igazán viseli el, hogy Linett ennyit szenved" - csontdaganat után csonttörésben szenved a négyéves kislány

Linett már magzati korban sztrókon esett át, tavaly pedig csontdaganatot diagnosztizáltak nála. Bár a daganatot sikerült eltávolítani, a megkönnyebbülés nem tartott sokáig: a korábban érintett lábában most törést találtak, amit két külön röntgenvizsgálat is megerősített. Linett előtt most hosszú, fájdalmas és kimerítő út áll: három hét fekvőgipsz, majd február 2-tól további tizenkét héten át egy speciális, csatolható műanyag rögzítőt kell viselnie, mindezt gyógytornával, gyógyszerekkel és injekciókkal kiegészítve. A kezelések nemcsak fizikailag, hanem lelkileg és anyagilag is szinte elviselhetetlen terhet rónak a kislányra és az édesanyjára.

Családi erőpróba: Linett először csontdaganattal, majd csonttöréssel küzdött, édesanyjával együtt viselik a betegségek és kezelések terheit (Fotó: Olvasói)

"Vajon lesz ebből kiút valaha?" - így küzd a csontdaganattal a kis Linett

A négyéves Linett elképesztő fájdalmakon megy keresztül, miközben édesanyjával együtt küzdenek a betegségekkel és a mindennapi megpróbáltatásokkal. Az édesanya közben maga is lábadozik egy súlyos műtét után, mégsem pihenhet, hiszen Linett újra teljes ellátásra szorul. A kislány gyermekkorát most gyógytorna, gyógyszerek és injekciók töltik ki – olyan terhek, amelyek egy felnőttet is próbára tennének.

Linettre ismét szuper út vár. Az egyetlen jó, amit elmondhatok, hogy már nincsenek a csontdaganat miatt nagy fájdalmai, most a törés az, ami fájdalmat okoz. De ezerszer inkább egy törés mint a daganat. De legalább jó helyen vagyunk. Gyógytorna, gyógyszerek, szuri… vajon lesz ebből kiút valaha? Mert mindig mondják nekem, hogy mostmár csak jó jöhet, örültem hogy van munkám, talpra állok, erre megint kezdődik előröl, csak most ketten szenvedünk.

- mondja Zsófia, Linett anyukája aki maga is komoly műtéten esett át.

„Az utolsó pillanatban megint összeomlott minden”

A kecskeméti származású Vincze Zsófiának egy petefeszek cisztája megrepedt, elcsavarodott és vérzett, és elképesztően görcsölt, ezért sürgős műtéten kellett átesnie.

Brutálisan véreztem, majd meghaltam a görcsöktől. Én is lábadozok még a műtétemből, Linett pedig újra teljes ellátásra szorul, de akárhogy próbálkozom mégsem a jó, hanem a rossz jön.. Annyira közel álltunk a végéhez és erre az utolsó pillanatban megint összeomlott az egész

- teszi hozzá az anyuka.

Addig is sokat rajzolunk majd erre a fehér gipsz csodára, ami a lábán van…. A következő műtét tolódik, de nem is bánom mert az én lelkem már nem igazán viseli el, hogy Linett ennyit szenved. Sorolhatnám, mennyire vagyunk rendszeresen ebben a szörnyűségben, de sajnos a panaszkodás sem oldja meg

- teszi hozzá.