"Az én lelkem már nem igazán viseli el, hogy Linett ennyit szenved" - csontdaganat után csonttörésben szenved a négyéves kislány

Linett már magzati korban sztrókon esett át, tavaly pedig csontdaganatot diagnosztizáltak nála. Bár a daganatot sikerült eltávolítani, a megkönnyebbülés nem tartott sokáig: a korábban érintett lábában most törést találtak, amit két külön röntgenvizsgálat is megerősített. Linett előtt most hosszú, fájdalmas és kimerítő út áll: három hét fekvőgipsz, majd február 2-tól további tizenkét héten át egy speciális, csatolható műanyag rögzítőt kell viselnie, mindezt gyógytornával, gyógyszerekkel és injekciókkal kiegészítve. A kezelések nemcsak fizikailag, hanem lelkileg és anyagilag is szinte elviselhetetlen terhet rónak a kislányra és az édesanyjára.
A négyéves Linett elképesztő fájdalmakon megy keresztül, miközben édesanyjával együtt küzdenek a betegségekkel és a mindennapi megpróbáltatásokkal. Az édesanya közben maga is lábadozik egy súlyos műtét után, mégsem pihenhet, hiszen Linett újra teljes ellátásra szorul. A kislány gyermekkorát most gyógytorna, gyógyszerek és injekciók töltik ki – olyan terhek, amelyek egy felnőttet is próbára tennének.
Linettre ismét szuper út vár. Az egyetlen jó, amit elmondhatok, hogy már nincsenek a csontdaganat miatt nagy fájdalmai, most a törés az, ami fájdalmat okoz. De ezerszer inkább egy törés mint a daganat. De legalább jó helyen vagyunk. Gyógytorna, gyógyszerek, szuri… vajon lesz ebből kiút valaha? Mert mindig mondják nekem, hogy mostmár csak jó jöhet, örültem hogy van munkám, talpra állok, erre megint kezdődik előröl, csak most ketten szenvedünk.
- mondja Zsófia, Linett anyukája aki maga is komoly műtéten esett át.
A kecskeméti származású Vincze Zsófiának egy petefeszek cisztája megrepedt, elcsavarodott és vérzett, és elképesztően görcsölt, ezért sürgős műtéten kellett átesnie.
Brutálisan véreztem, majd meghaltam a görcsöktől. Én is lábadozok még a műtétemből, Linett pedig újra teljes ellátásra szorul, de akárhogy próbálkozom mégsem a jó, hanem a rossz jön.. Annyira közel álltunk a végéhez és erre az utolsó pillanatban megint összeomlott az egész
- teszi hozzá az anyuka.
Addig is sokat rajzolunk majd erre a fehér gipsz csodára, ami a lábán van…. A következő műtét tolódik, de nem is bánom mert az én lelkem már nem igazán viseli el, hogy Linett ennyit szenved. Sorolhatnám, mennyire vagyunk rendszeresen ebben a szörnyűségben, de sajnos a panaszkodás sem oldja meg
- teszi hozzá.
Senkim sincs, akire teljesen számíthatnék: a családom tagjai nem támogattak, a volt férjem pedig teljesen elzárkózik a felelősségvállalástól. Csak a páromra, (akinek a fizetése véges) és a felajánló idegenekre támaszkodhatok, akik anyagi és lelki segítséget nyújtanak nekünk
- meséli Zsófia a Borsnak.
Az édesanya segítséget kér: továbbra is hálás minden megosztásért és támogatásért. Különösen nagy segítség lenne, ha valaki, aki kormányablakban dolgozik, tanácsot tudna adni a GYOD igénylésével kapcsolatban, mert eddig többször elutasították őket, pedig jogosultak lennének rá. Ha sikerülne megkapniuk, talán valamivel könnyebbek lennének a család mindennapjai.
Szeretném megjegyezni, hogy egy nagyon nehéz időszakban vagyunk most Linettel. Kérek mindenkit, hogy ne az alapján ítéljen meg, hogy milyen voltam, hogyan nézek ki, vagy miket mondok néha. Most nem vagyok egyszerű helyzetben, – bár igazából sosem voltam –, de ez a rengeteg nehézség teljesen kikezdte az idegeimet. Igyekszem kedves maradni, és sajnálom, ha néha másokon csattan ez az egész. Ez most az én lelkiállapotom, vállalom, és dolgozom rajta: járok pszichológushoz, igyekszem feldolgozni mindazt, ami velünk történik
- teszi hozzá Zsófia.
Őszintén remélem, hogy van fény az alagút végén, amennyiben rosszabbodna az állapota, lázasodna, sajnos újra visszakerülünk az osztályra, ettől már csak a Jóisten menthet meg minket, de reméljük az antibiotikum is meg fog… Ismét imákat kérünk, sokat, hogy minden jobb legyen, és magunk mögött tudhassuk ezt a sok nehézséget
- zárja gondolatait Zsófia a kis Linett édesanyja.
