„Gyanús csillogást vettem észre a kislányom szemében, az orvosok mégis elküldtek”

Gyermeke csillogó szeme miatt aggódott egy édesanya, kislányál később rákot diagnosztizáltak. Már az első pillanattól tudta, hogy nagy a baj, de az orvosok elhajtották, mondván, nincs miért aggódnia. Végül az édesanya megérzése bizonyosodott be.

Csillogó szeme jelezte a rákot a kisbabánál, az édesanyja tudta, hogy nagy a baj

Fotó: Képünk illusztráció: unsplash.com

Csillogó szeme jelezte a daganatot a kisbabánál

Furcsa bézs színű fényre lett figyelmes egy édesanya a kislányának a szemében, amely a kislány rákbetegségére utalt. A problémával nem foglalkoztak megfelelően az orvosok, így a betegséget gyakorlatilag az édesanya fedezte fel, miután a kislány bal szeme duzzadt volt és váladék is távozott belőle. Az orvosok azt mondták, hogy nincs komoly baj.

A diagnózist több vizsgálat előzte meg, a Chesterfieldben élő édesanya összetört.

A helyzet még rosszabb lett, mikor kiderült, hogy mindkét szeme érintett. De nem hagytam, hogy a diagnózis győzzön, így automatikus üzemmódba kapcsoltam, és küzdöttem a kislányomért.

- mesélte Jennifer Salt.

Maggie már hónapokkal a diagnózis előtt is nehezen fókuszált a szemével. A meglévő tünetek után kutatva Jennifer rájött, hogy mi állhat a probléma hátterében. „Szó szerint megrémisztett, amit olvastam. Pánikba estem, hogy Maggie akár meg is vakulhat. Négy hetet kellett várnunk a beutalóra, teljesen lesújtott. Kétségbeesésemben a képviselőhöz fordultam, úgy éreztem, hogy senki sem hallgat meg. Szerencsére azonnal segített, így sürgős időponthoz jutottunk, ami végül megerősítette a legrosszabb félelmeimet.”

Négyhónaposan kapta az első kemoterápiát

A kislánynál a vizsgálatok kétoldali retinoblasztómát diagnosztizáltak. Maggie a bal szemére teljesen elvesztette a látását, a jobb szemében csak enyhén volt jelen a betegség. Az első kemoterápiát mindössze négy hónaposan kapta a daganat csökkentése miatt, a bal szeme azonban annyira károsodott, hogy az eltávolítás mellett döntöttek az orvosok. „Borzalmas volt nézni, amin keresztülment, a mentális állapotom teljesen megromlott” - idézi fel az időszakot a megtört édesanya.

Maggie szervezete kilökte a beültetett implantátumot, így egy újabb műtéten kellett átesnie, melynek során zsírszövetet ültettek be, azonban ez sem hozott megoldást a kisbaba számára.

Egyfolytában ciszták alakultak ki. Nem értettem, hogy miért nem akar működni semmi, azt éreztem, hogy a világ büntet. Képtelen voltam nézni, hogy milyen sokat szenved.

Bántották a szeme miatt

Jennifer igyekszik normális gyermekkort biztosítani a kislányának, de sokan így is megbámulják őket, és bántó megjegyzéseket tesznek. „Szívszorító volt azt látni, hogy milyen bizonytalan lett, és félt. Mindennap igyekeztem emlékeztetni, hogy milyen szép és okos. Akkor lett sokkal magabiztosabb, amikor élethű műszemet kapott.”