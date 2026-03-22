"Attól tartok, a családom megőrül, ha nem halok meg korábban, mint a férjem"

Egy névtelensége megőrzését kérő nő számolt be arról, hogy a férjével nyugdíjasok, és egy farmon élnek a fiukkal és a menyünkkel. A férj, Al, a nő elmondása szerint a legjobb ember, akit valaha ismert, mindenki szereti és tiszteli őt a családban, keresik a társaságát.

Az asszonyt egyre jobban zavarja, hogy a családban mindenkit a férje véleménye érdekel

Mi az én problémám? Amikor az embereknek – különösen a gyerekeknek – tanácsra van szükségük vagy kérdésük van, Al-t hívják. Engem soha nem kérdeznek meg, nem hívnak. A gyerekek szeretnek engem is, de Al-nak megvan az a bizonyos varázsa. Rettegek attól a gondolattól, hogy ő hamarabb hal meg, mint én. Attól félek, mindenki haragudni fog rám, amiért nem én haltam meg előbb.

– fejtette ki aggodalmát a Dél-Karolinában élő asszony. Hozzátette, ez nem önsajnálat részéről, csak szeretné ő is azt érezni, hogy szükség van rá és nem értéktelen csak azért, mert nem olyan, mint a férje.

A párkapcsolati tanácsadó válaszol

„A házasságában a férje a domináns fél, az a személy, aki a legtöbb figyelmet kapja. Ez gyakran előfordul előadóművészek esetében is. Különleges társ az, aki olyan támogató, mint amilyen Ön is. Sajnálom, hogy nem értékeli magát többre. Sikeresen felnevelt egy fiút, és egészséges kapcsolatot ápol a menyével. Mivel ennyire a férje árnyékában érzi magát, ideje beszélnie erről vele és a fiával. Lehet, hogy nem is sejtik, mennyire szomorúnak érzi magát.” – fejtette ki a nypost.com szakembere. Hozzátette a félelmét illetően, hogy a nők általában tovább élnek a férjeiknél, de senki nem fogja „gyűlölni” őt ezért.

Ön sem nem értéktelen vagy jelentéktelen, az önértékelésével van gond

- jegyezte meg a szakember.