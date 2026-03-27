A tudósokat is sokkolta a felfedezés: pozitív lett a nyíltvízi cápák drogtesztje

A Bahamákon teljes rémület lett úrrá a kutatókon, amikor helyi cápák szervezetében bukkantak kokainra és koffeinre, valamint sok más drogra.

Pozitív lett a cápák drogtesztje

Fotó: Rob Atherton / shutterstock

Miket találtak a cápákban?

A szakértők három fajból is mintákat vettek: karibi szirticápában, atlanti dajkacápában és citromcápában is jelen voltak a szerek. Az Eleuthera-sziget közelében vizsgált 85 cápa közül 28 szervezetében találtak kábítószert, gyógyszert vagy koffeint.

Ez különösen aggasztja a tudósokat, ugyanis a jelenségből arra következtetnek, hogy ezek a parttól távoli cápák sem tudják elkerülni a tengerekbe került veszélyes hulladékokat. Az Environmental Pollution folyóiratban megjelent tanulmányukban a kutatók nem észleltek semmilyen viselkedésbeli vagy komoly egészségügyi változást a cápák tesztjei során. Ennek ellenére aggódnak attól, hogy ez a jövőben változhat, és az állatok idegrendszeri funkcióira is hatással lehet.

Korábban a koffein hatását vizsgálták aranyhalakon: a tanulmányok arra utalnak, hogy az energiaszintjük és koncentrációs képességük megugrásához vezet a szer.

Bár az általunk fogyasztott tengeri élelmiszerekben és a strandokon található anyagok szélesebb körű következményekkel járnak a tengeri biodiverzitásra nézve, ezek hatással lehetnek az emberi egészségre is.

Az anyagok nyomai szennyvízzel kerülhetnek a tengerbe, de a szakértők gyanítják, hogy a vízben tartózkodó búvárok is felelősek lehetnek. Feltételezés szerint a kíváncsi cápák kokainmaradványokat tartalmazó csomagokat rágcsálhatnak el.

Natascha Wosnick biológus elmondta, ez az első alkalom, hogy a világon bárhol koffeint és paracetamolt mutattak ki cápák szervezetében. A kokainteszt csak két esetben lett pozitív, míg a koffein volt a leggyakrabban kimutatott anyag: a 85 cápa közül 27-ben jegyezték fel. A gyulladáscsökkentő fájdalomcsillapító Diclofenacot 13, a paracetamolt négy esetben jelentették - írja a The Sun.