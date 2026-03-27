BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Hajnalka névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

A tudósokat is sokkolta a felfedezés: pozitív lett a nyíltvízi cápák drogtesztje

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 27. 08:15
A drogok mellett koffeint és fájdalomcsillapítót is kimutattak a tesztek. A cápák jövője a kutatás után aggasztani kezdte a szakértőket.
CJA
A szerző cikkei

A Bahamákon teljes rémület lett úrrá a kutatókon, amikor helyi cápák szervezetében bukkantak kokainra és koffeinre, valamint sok más drogra.

Pozitív lett a cápák drogtesztje
Fotó: Rob Atherton / shutterstock

Miket találtak a cápákban?

A szakértők három fajból is mintákat vettek: karibi szirticápában, atlanti dajkacápában és citromcápában is jelen voltak a szerek. Az Eleuthera-sziget közelében vizsgált 85 cápa közül 28 szervezetében találtak kábítószert, gyógyszert vagy koffeint.

Ez különösen aggasztja a tudósokat, ugyanis a jelenségből arra következtetnek, hogy ezek a parttól távoli cápák sem tudják elkerülni a tengerekbe került veszélyes hulladékokat. Az Environmental Pollution folyóiratban megjelent tanulmányukban a kutatók nem észleltek semmilyen viselkedésbeli vagy komoly egészségügyi változást a cápák tesztjei során. Ennek ellenére aggódnak attól, hogy ez a jövőben változhat, és az állatok idegrendszeri funkcióira is hatással lehet.

Korábban a koffein hatását vizsgálták aranyhalakon: a tanulmányok arra utalnak, hogy az energiaszintjük és koncentrációs képességük megugrásához vezet a szer.

Bár az általunk fogyasztott tengeri élelmiszerekben és a strandokon található anyagok szélesebb körű következményekkel járnak a tengeri biodiverzitásra nézve, ezek hatással lehetnek az emberi egészségre is.

Az anyagok nyomai szennyvízzel kerülhetnek a tengerbe, de a szakértők gyanítják, hogy a vízben tartózkodó búvárok is felelősek lehetnek. Feltételezés szerint a kíváncsi cápák kokainmaradványokat tartalmazó csomagokat rágcsálhatnak el.

Natascha Wosnick biológus elmondta, ez az első alkalom, hogy a világon bárhol koffeint és paracetamolt mutattak ki cápák szervezetében. A kokainteszt csak két esetben lett pozitív, míg a koffein volt a leggyakrabban kimutatott anyag: a 85 cápa közül 27-ben jegyezték fel. A gyulladáscsökkentő fájdalomcsillapító Diclofenacot 13, a paracetamolt négy esetben jelentették - írja a The Sun.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
