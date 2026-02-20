Donald Trump bejelentette: nyilvánosságra hozza az UFO-aktákat

Hosszú ideje szeretné tudni az emberiség, egyedül vagyunk-e az univerzumban. Noha a tudomány sem tud erre a kérdésre válaszolni, sokan vélik úgy, hogy a világ legnagyobb kormányai jóval többet tudhatnak a földönkívüliekről, mint az átlagemberek. Donald Trump most jelentette be: mindent nyilvánosságra hoznak a témában.
Vannak, akik szerint egyedül vagyunk a világegyetemben, és a Földön kívül nem létezik intelligens élet. Más úgy véli: nem csak hogy vannak földönkívüliek, de már számtalan alkalommal el is látogattak hozzánk. Ők azok, akik szerint a híres-hírhedt 51-es körzetben is rejtegetnek lezuhant "repülő csészealjakat". Tény, hogy egyre több manapság a fura égi jelenség, de hogy mi áll ezek hátterében, azt senki sem tudja: csak pletykák, városi legendák lennének az UFO-észlelések, amik az internetnek hála gyorsabban terjednek, mint korábban bármikor? Vagy nem is "kis zöld emberkékről", hanem titkos katonai projektekről van szó? Esetleg csupán egyesek mindenbe bele akarják látni a megmagyarázhatatlant?
Nos, könnyen lehet, hogy számos kérdésre választ kapunk a közeljövőben. Donald Trump amerikai elnök ugyanis a Truth Social közösségi oldalon jelentette be: kérésére védelmi minisztere, Pete Hegseth utánanéz a kormány UFO-témában birtokolt aktáinak.
A hatalmas érdeklődésnek köszönhetően arra kérem a védelmi minisztert, hogy kezdje meg az idegenekkel, földönkívüli élettel, azonosítatlan légi jelenségekkel (UAP) és azonosítatlan repülő tárgyakkal (UFO) kapcsolatos kormányzati akták azonosítását és nyilvánosságra hozását
- idézi Trump bejegyzését a Daily Mail.
