Donald Trump bejelentette: nyilvánosságra hozza az UFO-aktákat

Hosszú ideje szeretné tudni az emberiség, egyedül vagyunk-e az univerzumban. Noha a tudomány sem tud erre a kérdésre válaszolni, sokan vélik úgy, hogy a világ legnagyobb kormányai jóval többet tudhatnak a földönkívüliekről, mint az átlagemberek. Donald Trump most jelentette be: mindent nyilvánosságra hoznak a témában.

Donald Trump bejelentette: utánanéznek, milyen iratokkal rendelkezik a kormány az idegenekről

Fotó: Marko Aliaksandr

Vannak, akik szerint egyedül vagyunk a világegyetemben, és a Földön kívül nem létezik intelligens élet. Más úgy véli: nem csak hogy vannak földönkívüliek, de már számtalan alkalommal el is látogattak hozzánk. Ők azok, akik szerint a híres-hírhedt 51-es körzetben is rejtegetnek lezuhant "repülő csészealjakat". Tény, hogy egyre több manapság a fura égi jelenség, de hogy mi áll ezek hátterében, azt senki sem tudja: csak pletykák, városi legendák lennének az UFO-észlelések, amik az internetnek hála gyorsabban terjednek, mint korábban bármikor? Vagy nem is "kis zöld emberkékről", hanem titkos katonai projektekről van szó? Esetleg csupán egyesek mindenbe bele akarják látni a megmagyarázhatatlant?