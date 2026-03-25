BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Írisz, Irén névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ritka betegségben szenved a fiatal lány: csak bő pulóverben mehet ki az utcára

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 25. 17:30
A fiatal lány mentálisan is megviselt. A betegség lassan mindent elragad.

Hét éve küzd egy súlyos, mindennapjait teljesen átformáló betegséggel egy fiatal brit nő, aki szerint az állapota miatt szinte teljesen elszigetelődött a külvilágtól.

Hiperhidrózisban szenved a fiatal lány, a betegség teljesen átformálta az életét.
Illusztráció: wing-wing / Shutterstock 

A hiperdhidrózis kegyetlen betegség

A betegség átformálta a lány életét A kenti Sittingbourne-ből származó, 25 éves Freya Baker hiperhidrózisban szenved, amely kóros, túlzott izzadással jár. A betegség nem függ az időjárástól: Freya elmondása szerint még hidegben is folyamatosan izzad, különösen a hónalján.

Ez állandó. Egy pólót sem tudok öt percnél tovább viselni. Már fehér ruhát sem merek felvenni, mert azonnal átnedvesedik

– mondta. 

A fiatal nő emiatt csak bő, laza pólókat hord, amelyek alá további ruhadarabokat helyez, hogy felfogja az izzadságot. Elmondása szerint az állapota miatt nem tud nőies ruhákat viselni, és ez komoly hatással van az önbizalmára is.

Folyamatosan kényelmetlenül érzem magam. Nem hordok ruhákat, csak nagy, bő pólókat. Akkor is szégyellem magam, ha tudom, hogy tiszta vagyok és rendszeresen zuhanyzom. Egyszerűen nem tudok kimozdulni

– tette hozzá. 

Freya szerint a tünetei 2019-ben kezdődtek, miután szorongásra és borderline személyiségzavarra felírt sertralin nevű antidepresszánst szedett. Bár a gyógyszert később abbahagyta, az izzadás nem múlt el. Az évek során többször fordult orvoshoz, de elmondása szerint hosszú időbe telt, mire komolyan vették a panaszait, és megszületett a diagnózis. A kezeléshez vezető út szintén elhúzódott: csak évekkel később jutott el odáig, hogy bőrgyógyászhoz irányítsák. 

Kezdetben propanthelin nevű gyógyszert kapott, amely azonban mellékhatásokat okozott és nem hozott érdemi javulást. Most végre jóváhagyták számára a botox-kezelést amely ideiglenesen blokkolhatja az izzadásért felelős idegeket. Egy-egy kezelés ára körülbelül 400 font (mintegy 180 ezer forint), azonban Freya egyelőre nem kapott információt arról, mikor kezdődhet el a terápia, és hány alkalmat finanszíroznak. 

Ez teljesen megváltoztatná az életemet. Úgy érzem, a húszas éveimet vette el tőlem ez az állapot

– mondta.

A betegség a munkavállalását is megnehezíti. Freya attól tart, hogy az állapota miatt nem tartanák professzionálisnak, ezért sokszor el sem mer menni állásinterjúkra. Korábbi munkahelyén, egy szupermarketben is főként éjszakai műszakokban dolgozott, hogy elkerülje az emberekkel való találkozást, tudta meg a Mirror.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
