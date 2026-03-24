Szétszedték a neten az anyát: még mindig szoptatja négyéves kislányát

Shinnai Visser Instragram-oldalán oszt meg tartalmakat az anyasággal kapcsolatos tapasztalatairól, valamint anya-baba lelkigyakorlatokról, azonban úgy tűnik, nem mindenki ért egyet a nevelési technikáival.

Azt gondolná az ember, hogy nem helyes ítélkezni mások szülői döntései felett – különösen, ha annak, akinek nincsenek gyermekei –, azonban ez nem tántorítja el Visser néhány követőjét, ugyanis rendszeresen kap olyan megjegyzéseket, hogy a döntése, miszerint szoptatja idősebb gyermekét, „beteg”, „kísérteties” vagy „nem megfelelő”.

Visszaszólt a kritikusoknak az anya

A Fokvárosban élő influenszer szerint sokan egyszerűen félreértik a helyzetet. Úgy véli, a nyugati társadalmakban szokatlan, amit csinál, de ettől még nem rendellenes. Visser azt is elárulta, hogy a 4 éves gyermeke már csak ritkán szopik, ő pedig teljes mértékben a kislány igényeihez igazodik. Van, hogy a gyermek napokig nem kéri, máskor egyszer-egyszer igen – ilyenkor inkább megnyugtató, érzelmi, mintsem táplálkozási szerepe van a szoptatásnak.

Vannak, akik azt feltételezik, hogy az én szükségleteimről van szó, nem pedig a gyermekemről, ami távol áll az igazságtól. Ha valaha is szoptattál, akkor tudod, hogy ezt nem magamért teszem.

Nincs szigorú szabály arra vonatkozóan, hogy mennyi ideig kell szoptatni egy gyermeket

Az egészségügyi szolgálatok javaslata általában arról szól, hogy a csecsemő élete első hat hónapjában csak anyatejet (vagy tápszert) kapjon, arra vonatkozóan azonban nem határoznak meg szigorú szabályt, hogy mennyi ideig kell szoptatni egy gyermeket. Egyes egészségügyi szakértők azt javasolják, hogy a gyermek kétéves koráig történő szoptatása – amennyiben lehetséges – ideális, más ételek bevezetése mellett, míg más kultúrákban ennél tovább is szoptathatnak. Sőt, egyes tanulmányok azt is sugallják, hogy a gyerekek akár az első hét évükig is szoptathatók.

A meghosszabbított szoptatás azonban gyakran ellentmondásos, és a Shinnai által tapasztalt negatív visszhang nem szokatlan.

Hallottam olyan megjegyzéseket, amelyek arra utaltak, hogy ez nem megfelelő, egészségtelen, vagy hogy túl nagy függőséget okoz

– mondta a kétgyermekes anya.

