Anya, miért ilyen furcsa a hangod? – avagy mi történik a hangunkkal a szülés után?

A hangunk is „anyává válik”

A terhesség és a szülés után rengeteg testi változással találkozunk. Hormonok, hajhullás, bőr, súly, ciklus, alvás – minden változik. A hangunk viszont ritkán kerül szóba – pedig bizony az is változhat. Kutatások szerint sok nő hangja tartósan mélyebb tónusúvá válik a szülés után, és nem csak átmenetileg: akár évekre. Sőt, vannak, akiknél soha nem tér vissza a korábbi „lányosabb” hangszín. A terhesség utáni hangváltozás nem betegség, hanem a test teljesen logikus reakciója egy óriási biológiai átalakulásra.

Mi köze ehhez a hormonoknak?

A terhesség alatt és után a női szervezet hormonális hullámvasúton ül. Az ösztrogén és a progeszteron szintje drasztikusan változik, a szülés után pedig hirtelen visszaesik. Ezek a hormonok nemcsak a hangulatunkra és a testünkre hatnak, hanem a hangszalagokra is.

A hangszalagok apró izmok és szövetek, amelyek érzékenyen reagálnak a hormonális változásokra. Megvastagodhatnak, rugalmatlanabbá válhatnak, ami mélyebb, rekedtebb, lassabb hangzást eredményezhet. Ez a hangváltozás szülés után sokszor teljesen észrevétlenül történik – egészen addig, amíg valaki vissza nem hallja magát.

Mit mond erről a tudomány?

Bár elsőre meglepőnek tűnik, a terhesség utáni hangváltozás jelenségét több kutatás is vizsgálta. Egy brit egyetemi tanulmány például azt találta, hogy a nők hangmagassága a szülést követő hónapokban mérhetően csökken, és sok esetben ez a változás hosszú távon is megmarad. A kutatók szerint ez nem tudatos, és nem tanult viselkedés, hanem a hormonális és testi átalakulások természetes következménye.

Érdekes adalék, hogy a hang mélyülése nemcsak a beszéd során, hanem nevetésnél, sóhajtásnál, sőt akár éneklésnél is megfigyelhető. Több édesanya számol be arról, hogy a szülés után már nem éri el a korábbi magas hangokat, vagy egészen másképp cseng a hangja, mint korábban. Ez különösen feltűnő lehet azoknak, akik munkájukból adódóan sokat beszélnek, tanítanak, énekelnek vagy előadnak.

A hang, mint belső állapotunk tükre

A hangunk nemcsak fizikai, hanem lelkiállapotunkat is tükrözi. A szülés utáni időszakban sok nő lassabban, nyugodtabban, megfontoltan beszél, gyakrabban tart szünetet, és tudattalanul is alkalmazkodik a babához. A csecsemők ugyanis a lassabb tempóra, mélyebb tónusokra reagálnak nyugodtabban – ezt a „babanyelvet” ösztönösen sajátítjuk el.