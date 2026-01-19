Szoptatás alatt mobilozol? Kiderült, mekkora kárt okozol vele valójában!

Hajnali három óra. A lakás csendes, csak a hűtő zúg halkan, meg persze a kisbabád szuszogása hallatszik, aki épp az éjszakai műszakot teljesíti a melleden. Te pedig mit csinálsz? Valószínűleg fél kézzel tartod őt, a másikkal pedig a telefonod fényerejét a minimumra véve görgeted a hírfolyamot, vagy épp azt guglizod: „normális, ha zöldes a baba széklete?”.

Aztán hirtelen beléd hasít a bűntudat. Nem azzal kéne töltenem ezeket a perceket, hogy átszellemülten a szemébe nézek és a kötődést építem? Rossz anya vagyok, ha a szoptatás alatt online vásárolok? Üdv a klubban, amit úgy hívnak: brexting (breastfeeding + texting).

A bűntudat anatómiája: Miért érezzük rosszul magunkat?

Az elméletet mindannyian ismerjük. A szakértők, a védőnők és a nagymamák kórusa azt zengi: a szoptatás a kötődés szentélye. Ilyenkor termelődik az oxitocin, ilyenkor „beszélgetnek” a tekintetek. És igazuk is van: a szemkontaktus valóban kulcsfontosságú a baba agyi fejlődésében. Amikor a telefonodat bámulod, a baba az úgynevezett „kifejezéstelen arcot” (still face) látja, ami megzavarhatja, sőt, a kutatások szerint néha stresszelheti is őket. Ráadásul ott a félelem: ha elmerülsz egy kommentháborúban, talán észre sem veszed, hogy a baba már rég jóllakott, vagy épp rosszul kapta be a bimbót.

A valóság: Miért nem ördögtől való mégsem?

De lépjünk egyet hátra a tökéletes anyaság idealizált képétől. A szoptatás – főleg az elején – napi 4-6, de akár 8 órát is kitehet. Ez egy teljes munkaidős állás. Elvárni egy kimerült nőtől, hogy napi 8 órán keresztül, heteken-hónapokon át folyamatosan, megszakítás nélkül, áhítattal nézze a gyermekét... nos, ez finoman szólva is irreális.

A telefon sokszor nem figyelemelterelés, hanem mentőöv:

Ébren tart: Hajnalban, amikor a kimerültségtől majdnem elájulsz, a kék fény az egyetlen dolog, ami megakadályozza, hogy ráaludj a gyerekre.

Kapcsolat a külvilággal: A gyermekágy magányos tud lenni. Egy chat az ismerősökkel emlékeztet rá, hogy létezik élet a pelenkákon túl is.

Információszerzés: Mikor máskor lenne időd elolvasni, hogyan kell majd hozzátáplálni, vagy mikor jön a következő fogzás?