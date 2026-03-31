Az orvosok azt mondták, csak egy vírus: most a kisbabája életéért küzd az anya

Egy kétségbeesett édesanya története rázta meg az internetet, miután hónapokon át küzdött azért, hogy a kisfia megkapja a szükséges kezelést – miközben az orvosok eleinte csupán „vírusfertőzésnek” tulajdonították a tüneteit.

Az anya érezte, hogy valami nincs rendben. Fotó: Hush Naidoo Jade Photography / Unsplash (Illusztráció)

Az anya mindent megtett kisfiáért

A 30 éves, brit édesanya, Jordan Penfold kisfia, Louie-James mindössze 20 hónapos, az eddigi élete jelentős részét pedig kórházban töltötte. A kisfiú ugyanis légzési problémákkal küzdött, de az édesanya szerint a helyi kórház nem vette elég komolyan a tüneteket.

Folyton azt mondogatták, hogy vírusfertőzés, mellkasi fertőzés, és antibiotikumokat adtak neki

– mesélte Jordan. Ennek ellenére Louie továbbra is nehezen tudott levegőt venni.

A család egy ponton oxigént kapott otthoni használatra, ám megfelelő terv nélkül. Az anyának a saját megérzéseire kellett hagyatkoznia, mikor használja az eszközt. Később kiderült: ez az eljárás veszélyes volt, és kórházi felügyeletet igényelt volna.

Jordan ezt követően is kitartóan küzdött a fiáért, míg végül a londoni Evelina Gyermekkórházba kerültek. Itt derült ki a sokkoló diagnózis: Louie-nál obstruktív alvási apnoét és tracheomalaciát állapítottak meg – utóbbi azt jelenti, hogy a légcsöve 75%-ban gyengébb, így könnyen összeeshet légzés közben.

A kisfiú ráadásul súlyos bakteriális fertőzést is kapott a tüdejében, az állapota pedig egy ponton annyira leromlott, hogy intenzív megfigyelésre szorult. Jelenleg CPAP készülékkel segítik a légzését, és folyamatos megfigyelés alatt tartják. Az édesanya ugyanakkor kiemelte: az Evelina Gyermekkórház személyzete „elképesztő munkát végez”, így végre megfelelő ellátást kapnak.

A család továbbá egy GoFundMe-oldalt is elindított, hogy fedezni tudják a hosszú kórházi tartózkodás költségeit, miközben Jordan másik két gyermeke - akik öt, valamint kétévesek -, odahaza, Gravesendben várja őket, és nap mint nap azt kérdezik, mikor térnek haza, ám erre majd csak hetek múlva kerülhet sor.

Louie mindemellett egy igen ritka genetikai rendellenességben, az úgynevezett Jacob-szindrómában is szenved, amely extra Y kromoszómát jelent, és fejlődési késésekkel, valamint egyéb egészségügyi problémákkal is járhat – tudta meg a Mirror. A kisfiú jelenleg nem beszél, nem tud felülni vagy járni, de az édesanyja szerint minden nehézsége dacára örökké mosolyog és boldog.

Ő egy csodálatos kisfiú. Bármi történjék, csak mosolyog és próbál játszani

– mondta Jordan.