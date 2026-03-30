BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Zalán névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Egy pizzéria miatt betegedtek meg a város lakói, egy ember meghalt

pizza
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 30. 17:09
halálmérgezés
Egy 44 éves nő hunyt el a kórházban. A pizzéria ételeinek vizsgálata során sokkoló eredményeket kapott a hatóság.
CJA
A szerző cikkei

Egy pizzéria ételei miatt vesztette életét egy nő, és betegedtek meg többen is Brazília Paraíba államában.

Pizzéria étele végzett egy nővel
Illusztráció: sergey kolesnikov / Shutterstock 

Pizzéria betegített meg több mint száz embert

A 44 éves Raíssa Maritein Bezerra e Silva március 15-én járt a La Favorita nevű étteremben - másnap már hasfájásra, hányásra és hasmenésre panaszkodott, ezért kórházba ment, de onnan hazaengedték, miután nem fedeztek fel komolyabb problémát. Másnap vissza kellett mennie a sürgősségire, miután állapota romlani kezdett, itt azonban már nem tudták megmenteni, és kedden reggel életét vesztette.

A nyomozás során kiderült, hogy a halál oka az elfogyasztott pizzériához vezethető vissza, és rajta kívül több mint száz ember betegedett meg az ottani ételek miatt.

A szövetségi egészségügyi minisztérium hétvégén megerősítette a történteket, és elmondták: a hatóságok vizsgálatokat végeztek a vendéglőben, és mind a konyhában, mind az alapanyagokból mintákat vettek elemzésre.

A hét mintából hatban mikrobiológiai szennyeződésre utaló nyomokat találtak, ez nem megfelelő tárolással vagy egyéb, eddig nem tisztázott rendellenességekkel hozható összefüggésbe - írja a CNN Brasil.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
