Egy pizzéria miatt betegedtek meg a város lakói, egy ember meghalt

Egy pizzéria ételei miatt vesztette életét egy nő, és betegedtek meg többen is Brazília Paraíba államában.

Pizzéria étele végzett egy nővel

Pizzéria betegített meg több mint száz embert

A 44 éves Raíssa Maritein Bezerra e Silva március 15-én járt a La Favorita nevű étteremben - másnap már hasfájásra, hányásra és hasmenésre panaszkodott, ezért kórházba ment, de onnan hazaengedték, miután nem fedeztek fel komolyabb problémát. Másnap vissza kellett mennie a sürgősségire, miután állapota romlani kezdett, itt azonban már nem tudták megmenteni, és kedden reggel életét vesztette.

A nyomozás során kiderült, hogy a halál oka az elfogyasztott pizzériához vezethető vissza, és rajta kívül több mint száz ember betegedett meg az ottani ételek miatt.

A szövetségi egészségügyi minisztérium hétvégén megerősítette a történteket, és elmondták: a hatóságok vizsgálatokat végeztek a vendéglőben, és mind a konyhában, mind az alapanyagokból mintákat vettek elemzésre.

A hét mintából hatban mikrobiológiai szennyeződésre utaló nyomokat találtak, ez nem megfelelő tárolással vagy egyéb, eddig nem tisztázott rendellenességekkel hozható összefüggésbe - írja a CNN Brasil.