Agydaganattal küzd, mégis másokon segít: Petra megható küldetése Tiszakeszin

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 28. 08:30
Szabó-Varga Petra élete hét hónappal ezelőtt tört ketté, amikor kiderült: gyilkos kórral kell megküzdenie. Az ötgyermekes édesanya agydaganattal küzd, azonban a kemoterápiás kezelések és a fájdalmak közepette sem magára gondol. Május 23-án Tiszakeszin a Karakas tanyán bohóc jelmezbe bújik, hogy mosolyt csaljon a rászoruló gyermekek arcára.

Vannak sorsok, amelyek hallatán megáll a levegő. A Mezőcsáton élő Szabó-Varga Petra élete hét hónappal ezelőtt változott meg. A baj egy egyszerű zsibbadással kezdődött, mára azonban a 33 éves, ötgyermekes édesanya az életéért küzd. Egy 3,7 centiméteres, operálhatatlan agydaganat árnyékában telnek a mindennapjai, de Petra nem hajlandó megadni magát a kétségbeesésnek. Ami azonban igazán különlegessé teszi az ő küzdelmét, az a mérhetetlen önzetlenség, amivel a saját bajában is mások felé fordul.

agydaganat
Erősebb a szeretet a kórnál: Petra az agydaganat ellenére is a gyermekekért él / Fotó:  olvasói

Amikor agydaganat miatt a test elfárad, de a lélek szárnyal

A hétköznapok kőkemény csatákról szólnak. Petra szervezete a legutóbbi vizsgálatnál jelezte: a thrombocitaszáma túl alacsony volt a heti kemoterápiához. Emiatt olyan gyógyszert kapott, amely bár a gyógyulást szolgálja, fizikailag szinte felemészti őt. Jövő héten újabb vizsgálatok sora vár rá abban a reményben, hogy még húsvét előtt megkaphatja a szükséges kezelést Debrecenben.

Ennek ellenére, amikor a tiszakeszi Karakas tanyán megrendezendő jótékonysági napról esik szó, Petra szeme felcsillan. Nem a saját fájdalmáról beszél, hanem a feladatáról: Petra bohóc jelmezbe bújik, lufit hajtogat, pónilovaglást szervez, és minden erejével azon van, hogy a rászoruló gyermekek egy napra elfelejtsék minden gondjukat.

Összefogás Tiszakeszin: Rotakapa futam és jószívűség

Május 23-án Tiszakeszi szíve a Karakas tanyán dobban majd. Molnár István főszervező és csapata egy különleges napot álmodott meg, ahol a cél a beteg és rászoruló gyermekek támogatása. A programok között lesz minden, ami egy igazi falusi mulatsághoz kell: rotakapa futam, paraszt rally, csirkefogó verseny és néptánc. A gyerekek legnagyobb örömére bivalyokat, lovakat és szamarakat is láthatnak a kicsik.

Nagyon fontosnak tartom, hogy a rászorulókon segítsek

 – mondja István aki a családsegítők segítségével pontosan tudják, kiknek van a legnagyobb szüksége iskolatáskára, tolltartóra vagy éppen élelemre.

Aki eddig adott, most segítséget kér

Petra férje, Szabó János eddig mindig a segítő oldalon állt. Most azonban ők kerültek nehéz helyzetbe, hiszen az ingázás Debrecenbe, a speciális étrend és a kezelések felemésztették a család összes tartalékát, mégis a jó cél vezérli őket. Petra példája megmutatja: a legnagyobb sötétségben is felgyulladhat a remény fénye, ha összefogásról van szó. A remény és az emberek támogatása ad erőt Petrának, hogy végig tudja csinálni a kezeléseket, és egyszer újra egészséges édesanyaként ölelhesse magához öt gyermekét.

Ha segíteni szeretnél ITT tudod felvenni Petrával a kapcsolatot!

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu