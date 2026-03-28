Agydaganattal küzd, mégis másokon segít: Petra megható küldetése Tiszakeszin

Vannak sorsok, amelyek hallatán megáll a levegő. A Mezőcsáton élő Szabó-Varga Petra élete hét hónappal ezelőtt változott meg. A baj egy egyszerű zsibbadással kezdődött, mára azonban a 33 éves, ötgyermekes édesanya az életéért küzd. Egy 3,7 centiméteres, operálhatatlan agydaganat árnyékában telnek a mindennapjai, de Petra nem hajlandó megadni magát a kétségbeesésnek. Ami azonban igazán különlegessé teszi az ő küzdelmét, az a mérhetetlen önzetlenség, amivel a saját bajában is mások felé fordul.

Erősebb a szeretet a kórnál: Petra az agydaganat ellenére is a gyermekekért él / Fotó: olvasói

Amikor agydaganat miatt a test elfárad, de a lélek szárnyal

A hétköznapok kőkemény csatákról szólnak. Petra szervezete a legutóbbi vizsgálatnál jelezte: a thrombocitaszáma túl alacsony volt a heti kemoterápiához. Emiatt olyan gyógyszert kapott, amely bár a gyógyulást szolgálja, fizikailag szinte felemészti őt. Jövő héten újabb vizsgálatok sora vár rá abban a reményben, hogy még húsvét előtt megkaphatja a szükséges kezelést Debrecenben.

Ennek ellenére, amikor a tiszakeszi Karakas tanyán megrendezendő jótékonysági napról esik szó, Petra szeme felcsillan. Nem a saját fájdalmáról beszél, hanem a feladatáról: Petra bohóc jelmezbe bújik, lufit hajtogat, pónilovaglást szervez, és minden erejével azon van, hogy a rászoruló gyermekek egy napra elfelejtsék minden gondjukat.

Összefogás Tiszakeszin: Rotakapa futam és jószívűség

Május 23-án Tiszakeszi szíve a Karakas tanyán dobban majd. Molnár István főszervező és csapata egy különleges napot álmodott meg, ahol a cél a beteg és rászoruló gyermekek támogatása. A programok között lesz minden, ami egy igazi falusi mulatsághoz kell: rotakapa futam, paraszt rally, csirkefogó verseny és néptánc. A gyerekek legnagyobb örömére bivalyokat, lovakat és szamarakat is láthatnak a kicsik.

Nagyon fontosnak tartom, hogy a rászorulókon segítsek

– mondja István aki a családsegítők segítségével pontosan tudják, kiknek van a legnagyobb szüksége iskolatáskára, tolltartóra vagy éppen élelemre.

Aki eddig adott, most segítséget kér

Petra férje, Szabó János eddig mindig a segítő oldalon állt. Most azonban ők kerültek nehéz helyzetbe, hiszen az ingázás Debrecenbe, a speciális étrend és a kezelések felemésztették a család összes tartalékát, mégis a jó cél vezérli őket. Petra példája megmutatja: a legnagyobb sötétségben is felgyulladhat a remény fénye, ha összefogásról van szó. A remény és az emberek támogatása ad erőt Petrának, hogy végig tudja csinálni a kezeléseket, és egyszer újra egészséges édesanyaként ölelhesse magához öt gyermekét.

Ha segíteni szeretnél ITT tudod felvenni Petrával a kapcsolatot!