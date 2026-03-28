Agydaganattal küzd, mégis másokon segít: Petra megható küldetése Tiszakeszin

Vannak sorsok, amelyek hallatán megáll a levegő. A Mezőcsáton élő Szabó-Varga Petra élete hét hónappal ezelőtt változott meg. A baj egy egyszerű zsibbadással kezdődött, mára azonban a 33 éves, ötgyermekes édesanya az életéért küzd. Egy 3,7 centiméteres, operálhatatlan agydaganat árnyékában telnek a mindennapjai, de Petra nem hajlandó megadni magát a kétségbeesésnek. Ami azonban igazán különlegessé teszi az ő küzdelmét, az a mérhetetlen önzetlenség, amivel a saját bajában is mások felé fordul.
A hétköznapok kőkemény csatákról szólnak. Petra szervezete a legutóbbi vizsgálatnál jelezte: a thrombocitaszáma túl alacsony volt a heti kemoterápiához. Emiatt olyan gyógyszert kapott, amely bár a gyógyulást szolgálja, fizikailag szinte felemészti őt. Jövő héten újabb vizsgálatok sora vár rá abban a reményben, hogy még húsvét előtt megkaphatja a szükséges kezelést Debrecenben.
Ennek ellenére, amikor a tiszakeszi Karakas tanyán megrendezendő jótékonysági napról esik szó, Petra szeme felcsillan. Nem a saját fájdalmáról beszél, hanem a feladatáról: Petra bohóc jelmezbe bújik, lufit hajtogat, pónilovaglást szervez, és minden erejével azon van, hogy a rászoruló gyermekek egy napra elfelejtsék minden gondjukat.
Május 23-án Tiszakeszi szíve a Karakas tanyán dobban majd. Molnár István főszervező és csapata egy különleges napot álmodott meg, ahol a cél a beteg és rászoruló gyermekek támogatása. A programok között lesz minden, ami egy igazi falusi mulatsághoz kell: rotakapa futam, paraszt rally, csirkefogó verseny és néptánc. A gyerekek legnagyobb örömére bivalyokat, lovakat és szamarakat is láthatnak a kicsik.
Nagyon fontosnak tartom, hogy a rászorulókon segítsek
– mondja István aki a családsegítők segítségével pontosan tudják, kiknek van a legnagyobb szüksége iskolatáskára, tolltartóra vagy éppen élelemre.
Petra férje, Szabó János eddig mindig a segítő oldalon állt. Most azonban ők kerültek nehéz helyzetbe, hiszen az ingázás Debrecenbe, a speciális étrend és a kezelések felemésztették a család összes tartalékát, mégis a jó cél vezérli őket. Petra példája megmutatja: a legnagyobb sötétségben is felgyulladhat a remény fénye, ha összefogásról van szó. A remény és az emberek támogatása ad erőt Petrának, hogy végig tudja csinálni a kezeléseket, és egyszer újra egészséges édesanyaként ölelhesse magához öt gyermekét.
Ha segíteni szeretnél ITT tudod felvenni Petrával a kapcsolatot!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.