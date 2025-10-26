"A jobb oldalam zsibbadt le először" - Petra, az ötgyermekes anyuka az életéért harcol

Egyik napról a másikra változott meg Petra élete. Ma már az életéért küzd, és naponta jár kezelésekre a debreceni kórházba, hogy legyőzze a gyilkos kórt.

Petra fejében agydaganatot diagnosztizáltak. Férje a nehéz időszakban mindenben mellette áll, és bízik a gyógyulásban Fotó: olvasói fotó

Daganatot találtak Petra fejében

A jobb oldalam zsibbadt le először. A háziorvostól vérnyomáscsökkentőt kaptam, melynek hatására mindkét oldalam lezsibbadt. A férjem azonnal hazajött a munkából, és bevitt Miskolcra az ügyeletre. Itt szembesítettek a lesújtó hírrel, hogy agydaganatom van

-emlékszik vissza Petra a szörnyű napra, akinek a kezeléseit ezt követően Debrecenben folytatták.

Hét hónapja tudtam meg, hogy egy 3,7 centiméteres agydaganatom van a koponyám bal oldalán, ami nagyon rossz helyen helyezkedik el. A műtét sajnos nem lehetséges, mert jelenleg sugárkezeléseken, majd novembertől kemoterápián veszek részt a debreceni kórházban

-mondja elkeseredve Petra, aki naponta jár kezelésekre. Az elmúlt hónapok azonban a család minden tartalékát felemésztették. A helyzetüket tovább nehezíti, hogy Petrának különleges étrendet kell követnie a betegsége miatt. Csak gyümölcsöt, halat és egészséges ételeket ehet, hogy szervezete bírja a kezeléseket.

Mindent megteszek azért, hogy a párom egészséges legyen ismét. Próbálok helytállni, a mindennapok súlya alatt. Dolgozom, az öt gyermekről gondoskodom, és naponta viszem Petrát Debrecenbe a klinikára. Most azonban kimerültek a tartalékaink, és segítséget kell kérnünk, hogy végig tudjuk csinálni a küzdelmet a halálos betegséggel

-sóhajt fel a családfő Szabó János, aki szerencsére nem maradt egyedül a bajban.

Eddig bírtuk anyagilag hét hónapon keresztül, de most már kezdünk kimerülni. A sugárterápia után november közepén kezdődik a kemoterápia. Számunkra fontos volt a nagy család. Hat gyermeket szerettünk volna, de a betegség miatt ez már nem lehetséges

-folytatja az édesapa, aki eddig mindig másokon segített, most azonban ők szorulnak támogatásra.

Akár egy kicsi összeg is hatalmas segítség lehet nekik, hogy végig tudják csinálni ezt a nehéz időszakot

-mondja Dudás Ildikó a Mesés mosoly gyermekekért Alapítvány vezetője, aki elhatározta, hogy nem hagyja magára a bajban Petrát, és a családját.

Minden karácsony előtt Petra férje disznót vágott, és több rászoruló családnak segített, hogy nekik is jusson az ünnepi asztalra. Mindig ott volt, ha valakinek a bajban kellett segíteni önzetlenül. Soha nem gondoltam volna, hogy egyszer nekik kell majd segítséget kérni

-folytatja összetörten Ildikó, aki jótékonysági rendezvénnyel és gyűjtéssel szeretné támogatni Petrát a gyógyulásában. Messze még a cél, de a család bízik benne, hogy a sok erőfeszítésnek meglesz a gyümölcse, és Petra ismét egészséges lehet.

ITT tudsz segíteni Petrának!