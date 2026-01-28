„Nem adom fel, és rendíthetetlenül harcolok” – jó hírek érkeztek az agydaganattal küzdő ötgyermekes Petráról

Zsibbadást érzett a fejében a 33 éves, öt gyermekes anyuka. Szabó-Varga Petra élete egyik napról a másikra változott meg. Az orvosi vizsgálatok agydaganatot diagnosztizáltak nála, és azóta is az életéért küzd.

Petra felvette a harcot a daganattal

Fotó: olvasói fotó

3,7 centiméteres daganatot találtak Petra agyában

Petra agyában egy 3,7 centiméteres daganatot találtak. Azóta az orvosokról és a kezelésekről szól a fiatal nő élete. Először sugárterápián kellett részt vennie, amit kemoterápia követ. A betegség miatt megnövekedett a család kiadása, és hatalmas anyagi teher hárul rájuk.

A szemem előtt csak a gyógyulás lebeg. A kezelések hatalmas kiadással járnak, de szerencsére a párom mindenben támogat. Most épp a két hetes kemoterápiát kapom tabletta formájában. A hatodik napnál tartok, és a gyógyszerek nagyon megviselik a szervezetemet. A nehézségek ellenére nem fogom feladni. Szerencsére az eredményeim is azt támasztják alá, hogy megéri a sok küzdelem

– mondja bizakodóan Petra, aki örömmel újságolja le, hogy január 21.-én volt Debrecenben nagy kontrollon, aminek most érkezett meg az eredménye.

A daganat a kezelések hatására 3,7 centiről 1,3-ra zsugorodott. Még az orvosok is azt mondták, hogy a ritka esetek közé tartozok. Nem adom fel, és rendíthetetlenül harcolok a betegséggel, pedig a kezelések hatására rendszeresen vannak has- és gyomorfájdalmaim. A szemem előtt csak az a cél lebeg, hogy meggyógyuljak, és lássam a gyermekeimet felnőni

– sóhajt fel az öt gyermekes édesanya, akinek a következő MR vizsgálata május elején lesz. Petra bízik benne, hogy a sok erőfeszítésnek meglesz a hatása, és legyőzi a gyilkos kórt.

