„Nem adom fel, és rendíthetetlenül harcolok” – jó hírek érkeztek az agydaganattal küzdő ötgyermekes Petráról

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 28. 18:00
Felcsillant a remény. Jó hírek érkeztek az agydaganattal harcoló Petráról, mert a tumor a kezelések hatására zsugorodni kezdett.

Zsibbadást érzett a fejében a 33 éves, öt gyermekes anyuka. Szabó-Varga Petra élete egyik napról a másikra változott meg. Az orvosi vizsgálatok agydaganatot diagnosztizáltak nála, és azóta is az életéért küzd.

Petra felvette a harcot a daganattal
Fotó: olvasói fotó

3,7 centiméteres daganatot találtak Petra agyában

Petra agyában egy 3,7 centiméteres daganatot találtak. Azóta az orvosokról és a kezelésekről szól a fiatal nő élete. Először sugárterápián kellett részt vennie, amit kemoterápia követ. A betegség miatt megnövekedett a család kiadása, és hatalmas anyagi teher hárul rájuk.

A szemem előtt csak a gyógyulás lebeg. A kezelések hatalmas kiadással járnak, de szerencsére a párom mindenben támogat. Most épp a két hetes kemoterápiát kapom tabletta formájában. A hatodik napnál tartok, és a gyógyszerek nagyon megviselik a szervezetemet. A nehézségek ellenére nem fogom feladni. Szerencsére az eredményeim is azt támasztják alá, hogy megéri a sok küzdelem 

– mondja bizakodóan Petra, aki örömmel újságolja le, hogy január 21.-én volt Debrecenben nagy kontrollon, aminek most érkezett meg az eredménye.

A daganat a kezelések hatására 3,7 centiről 1,3-ra zsugorodott. Még az orvosok is azt mondták, hogy a ritka esetek közé tartozok. Nem adom fel, és rendíthetetlenül harcolok a betegséggel, pedig a kezelések hatására rendszeresen vannak has- és gyomorfájdalmaim. A szemem előtt csak az a cél lebeg, hogy meggyógyuljak, és lássam a gyermekeimet felnőni 

– sóhajt fel az öt gyermekes édesanya, akinek a következő MR vizsgálata május elején lesz. Petra bízik benne, hogy a sok erőfeszítésnek meglesz a hatása, és legyőzi a gyilkos kórt.

Ha segíteni szeretnél Petrának a betegséggel vívott küzdelmében, akkor ITT tudod felvenni vele a kapcsolatot!

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
