42 évesen még mindig szűz, de így is édesanyává válhatott egy nő

Egy szűz édesanya mesélte el, hogyan adott életet kislányának úgy, hogy nem élt szexuális életet. Az édesanya mindig is nagy családról álmodott, azonban a megfelelő férfit sosem találta meg, így úgy döntött, egyedül vág bele az anyaságba.

A szűz édesanya életet adott kislányának

Szűz édesanya, aki férfi nélkül esett teherbe

Egy szülő életében talán kevesebb kellemetlen pillanat van annál, mint amikor el kell magyaráznia, hogyan is születnek a kisbabák. Kimberly Godsall pontosan tudja, hogy ez a pillanat az ő életében is hamar elérkezik... Teszi mindezt úgy, hogy Kimberly soha nem élt szexuális életet, ennek ellenére ő hordta ki és szülte meg kislányát.

Kimberly még 2018-ban, 35 évesen lett várandós mesterséges megtermékenyítés által, és a mai napig szűznek vallja magát. Scarlett már tudja, hogy donor által fogant meg, az édesanya azonban tisztában van vele, hogy lánya hamarosan több részletet szeretne majd megtudni. „ Nem akarom, hogy titok legyen” - mondta a most 42 éves édesanya.

Kimberly nem találta meg sohasem azt a férfit, akivel összekötötte volna az életét. „Szerettem volna gyermeket, de csak azzal, akivel az egész életemet leélem.” - mondta, hozzátéve, hogy nem várja el lányától, hogy ugyanezt az utat kövesse.

A harmincas évei közepén azt érezte, hogy kudarcot vallott a szerelem terén, de rájött, hogy nem kell sem férfi, sem pedig szex ahhoz, hogy anyává válhasson. Kimberly végül egy dán spermabankból jutott donorhoz, majd a mesterséges megtermékenyítés mellett döntött.

A menstruációm előtt két nappal csináltam egy tesztet, sírtam az örömtől, amikor pozitív lett

- idézi fel a pillanatot, amikor megtudta, hogy Scarlettet a szíve alatt hordja, aki végül 2019 februárjában született meg. Az édesanya ma már egyáltalán nem érzi a párkapcsolt hiányát. „Az volt mindig a legfontosabb, hogy anya lehessek. Most, hogy Scarlett itt van, teljesen boldog vagyok.”

„Az iskolában volt apák napi reggeli, ekkor szembesült azzal, hogy ő az egyetlen, akinek nincs apukája” - vallotta a nehézségekről az anyuka.

Kimberly egykor nagy családról álmodott, de ma már imás a helyzet. „Egy ideális világban valószínűleg több gyermekem volna, de így is elégedett vagyok.” – mondta Kimberly, aki nem zárta ki annak az esélyét, hogy egy nap szerelmes legyen - olvasható a Daily Mail cikkében.