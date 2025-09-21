A hely, ahol a fűszerek királynők és fáraók életéről mesélnek: nem csak a piramisok miatt érdemes Egyiptomba visszatérni

Sokan vannak, akiket Egyiptom varázsa első pillantásra rabul ejt. Nemcsak a piramisok és a fáraók titokzatos öröksége vonzza ide az utazókat, hanem a Vörös-tenger páratlan szépsége, a sivatag misztikuma és a pezsgő bazárok hangulata is. Erről az érzésről beszélgettünk Dudinszky Franciska Edinával, aki mára Egyiptom igazi szakértőjévé vált.

Naplemente a piramisoknál a hotel teraszáról - hát lehet ezt a látványt érzéketlenül átélni?

Fotó: Dudinszky Franciska Edina

Mitől olyan ellenállhatatlan Egyiptom, honnan ered az ország iránti rajongásod?

Erre az egyik válaszom az lenne, hogy a szívem mélyéről fakad, sőt, talán előző életeimből. A másik válaszom pedig az, hogy amikor 1998-ban karácsonykor először jártam Egyiptomban egy nagyobb baráti társasággal, akkor varázsolt el végzetesen a fűszer illata, a Vörös-tenger élővilága, szépsége, az ókori világ jelenléte és az emberek mosolya. Éltem kint 3,5 évet, és az elmúlt években is legalább évente kétszer elutazom oda. Nekem ez már nem rajongás, azt szoktam mondani: itthon vagyok Magyarországon és otthon Egyiptomban.

Franciska évente kétszer biztosan ellátogat a Nílus földjére, Egyiptomba

Fotó: Dudinszky Franciska Edina

Melyek azok a helyek, amelyeket minden utazónak látnia kell – akár a klasszikus látnivalók, akár rejtettebb kincsek?

Fontos, hogy mi az, amire nyitott az utazó. Hiszen manapság már nemcsak az utazási irodák által kínált programokra járnak az emberek. A fapados járatok megjelenésével egyre többen jutnak el saját szervezésben Kairóba, Alexandriába, a Sínai-félszigetre, Hurghadába, sőt, már a Siwa oázisba is. A klasszikus látnivalókat természetesen mindenkinek ajánlom: a piramisokat, Luxort, Asszuánt, Abu Szimbelt. De ezek csak töredékei annak, ami kint látható. Rengeteg program van, ami a sivatagba visz, tengeri szigetekre, delfinekkel lehet úszni, vízi sportokat lehet kipróbálni, búvárkodni.

Abüdosz misztikuma örökre elrabolja az ember szívét

Fotó: Dudinszky Franciska Edina

A rejtettebb kincsek abban rejlenek, ha az ember elég bátor letérni a megszokott útról. Ha hajlandó felülni a helyi buszokra, és akár Luxorban is felkeres olyan templomokat, melyek kevésbé látogatottak. Ilyen például a Medinet Habu-templom, de Abüdosz is nagy kedvencem. Hiszem, hogy a rejtett kincsekhez nem elég egy hétre kimenni. Olyankor az ember szinte csak végig siet a legfontosabb látnivalókon és ha teheti még megpróbál a tengernél is pihenni pár napot. Nem lehet elmenni a vallási helyek mellett sem. Hurghadán érdemes bemenni az El Mina Masjid mecsetbe, és Kairóban is valamelyik nagy mecsetbe. De a kopt templomokat és kolostorokat sem szabad kihagyni, amelyeknek az építészete is lenyűgöző.