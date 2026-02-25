Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Géza névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"A férjem sokkal idősebb nálam - az emberek azt hiszik, problémáim vannak"

párkapcsolat
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 25. 20:30
korkülönbségházasság
A 21 év korkülönbség miatt egy pár rengeteg kritikus kérdéssel néz szembe, de ezek már leperegnek róluk. A fiatal nő, mikor először meglátta leendő férjét, nem is sejtette, hogy valójában mennyi idős.

Amikor Sophia Papacostas először találkozott mostani férjével, Peterrel, azt feltételezte, hogy hasonló korúak. Csupán hónapokkal később szembesültek azzal, hogy 21 év korkülönbség van közöttük.

Rengeteg kritika éri a nőt, akinek férje 21 évvel idősebb.
Rengeteg kritika éri a nőt, akinek férje 21 évvel idősebb. (Képünk illusztráció) Fotó: Zinkevych /  GettyImages

Hónapokkal első találkozásuk után jött rá a nő, hogy leendő férje 21 évvel idősebb

A fiatal nő 2022 májusában vette észre Petert a helyi edzőteremben. Akkoriban Sophia egy bikinis testépítő versenyre edzett, és hamar beszélgetni kezdtek egymással.

Egyikünk sem tudta a másik korát. A legtöbben az edzőteremben azt hitték, hogy 27 vagy 28 éves vagyok, én pedig azt hittem, hogy ő 35 körüli.

- emlékezett vissza.

A valóságban Sophia csak 21, Peter pedig 42 éves volt, tehát elképesztően nagy, 21 év korkülönbség van közöttük. Sophia szerint a románcuk eleinte lassan indult be. Bár gyorsan bekerült párja baráti társaságába, és gyakran flörtöltek az edzések alatt, hónapokkal később is csak barátok voltak. A nőt sokként érte, amikor megtudta Peter korát.

Jól néz ki és gondoskodik magáról, nem sok vele egykorú embert látni így.

Amikor rájöttek a hatalmas korkülönbségre, úgy döntöttek, hogy lassan haladnak, és meglátják, mi történik, így hivatalosan csak 2023 februárjában kezdtek el randevúzni, 9 hónappal azután, hogy először találkoztak.

Minél jobban megismertük egymást, annál jobban beleszerettünk egymásba.

- mondta Peter.

Abban az időben Sophiának a legfontosabb dolog, amit mérlegelnie kellett, az volt, hogy milyen jövője lehet egy idősebb férfival. Férjhez akart menni és gyerekeket akart, és nem volt biztos benne, hogy a Peter nyitott erre.

A fiatal nő élete során egyetlen párját sem mutatta be családjának, azonban Peternél érezte, hogy vele máshogy alakul a helyzet, így 2024 márciusában megszervezett egy találkozót. Szerencsére mindenki jól kijött egymással, és néhány hónappal később a férfi felhívta Sophia édesapját, hogy engedélyt kapjon a lánykérésre. Végül egy Ludovico Einaudi‑koncerten tette fel a nagy kérdést több ezer ember szeme láttára.

Valójában meglepetés volt, iszonyúan stresszes. Hátrafordultam a mögöttem ülő fickóhoz, megkértem, hogy készítsen egy fotót, és kacsintottam egyet. Letérdeltem, miközben a mi dalunk szólt, majd megfordultam, és 10 000 ember bámult ránk.

- mesélte Peter, aki most 45 éves.

2024 decemberében egy kis esküvőt szerveztek Hertfordshireben, majd három héttel később Sophia megtudta, hogy babát vár. 

@sophxpete Before you judge age gap couples…relax, not all of us are here for the inheritance 😂 #love #agegap #fyp #agegaprelationship #coupletok ♬ Love Is Beautifully Painful - Ghost Duet Version - Darkrose

Rengeteg kritika érte szokatlan kapcsolatukat

A pár úgy döntött, hogy elkezdi dokumentálni a kapcsolatot TikTokon, ahol örömmel fedezték fel, hogy rengetegen hasonló korkülönbséggel élnek együtt. Azonban a kritikus kérdések sem kerülték el őket, gyakran felmerül például, hogy "mi fog történni, ha Peter hal meg korábban".

Ez nyilvánvalóan olyasmi, amin én is gondolkodtam, és a szüleim is kérdezték. Sosem lehet tudni, mi történhet.

- mondta Sophia.

Inkább töltsek 5-10 évet Peterrel, mint 50-et a rossz személlyel. Nem hiszem, hogy valaha is együtt lennék valakivel a saját korosztályomból, pusztán azért, mert a férfiak lassabban érnek.

Időről időre a követők negatív kommenteket is hagynak a párnak, sőt néhányan azzal vádolják Sophiát, hogy apakomplexusa van. A nő ennek kapcsán kihangsúlyozta, hogy apja sokkal idősebb, mint Peter és jó kapcsolatot ápolnak - írta a Metro.

@sophxpete But I wouldn’t change anything for the world. And I’d choose you again and again ❤️ #love #agegap #fyp #agegaprelationship ♬ original sound - Noah Kahan

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu