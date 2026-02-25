"A férjem sokkal idősebb nálam - az emberek azt hiszik, problémáim vannak"

Amikor Sophia Papacostas először találkozott mostani férjével, Peterrel, azt feltételezte, hogy hasonló korúak. Csupán hónapokkal később szembesültek azzal, hogy 21 év korkülönbség van közöttük.
A fiatal nő 2022 májusában vette észre Petert a helyi edzőteremben. Akkoriban Sophia egy bikinis testépítő versenyre edzett, és hamar beszélgetni kezdtek egymással.
Egyikünk sem tudta a másik korát. A legtöbben az edzőteremben azt hitték, hogy 27 vagy 28 éves vagyok, én pedig azt hittem, hogy ő 35 körüli.
- emlékezett vissza.
A valóságban Sophia csak 21, Peter pedig 42 éves volt, tehát elképesztően nagy, 21 év korkülönbség van közöttük. Sophia szerint a románcuk eleinte lassan indult be. Bár gyorsan bekerült párja baráti társaságába, és gyakran flörtöltek az edzések alatt, hónapokkal később is csak barátok voltak. A nőt sokként érte, amikor megtudta Peter korát.
Jól néz ki és gondoskodik magáról, nem sok vele egykorú embert látni így.
Amikor rájöttek a hatalmas korkülönbségre, úgy döntöttek, hogy lassan haladnak, és meglátják, mi történik, így hivatalosan csak 2023 februárjában kezdtek el randevúzni, 9 hónappal azután, hogy először találkoztak.
Minél jobban megismertük egymást, annál jobban beleszerettünk egymásba.
- mondta Peter.
Abban az időben Sophiának a legfontosabb dolog, amit mérlegelnie kellett, az volt, hogy milyen jövője lehet egy idősebb férfival. Férjhez akart menni és gyerekeket akart, és nem volt biztos benne, hogy a Peter nyitott erre.
A fiatal nő élete során egyetlen párját sem mutatta be családjának, azonban Peternél érezte, hogy vele máshogy alakul a helyzet, így 2024 márciusában megszervezett egy találkozót. Szerencsére mindenki jól kijött egymással, és néhány hónappal később a férfi felhívta Sophia édesapját, hogy engedélyt kapjon a lánykérésre. Végül egy Ludovico Einaudi‑koncerten tette fel a nagy kérdést több ezer ember szeme láttára.
Valójában meglepetés volt, iszonyúan stresszes. Hátrafordultam a mögöttem ülő fickóhoz, megkértem, hogy készítsen egy fotót, és kacsintottam egyet. Letérdeltem, miközben a mi dalunk szólt, majd megfordultam, és 10 000 ember bámult ránk.
- mesélte Peter, aki most 45 éves.
2024 decemberében egy kis esküvőt szerveztek Hertfordshireben, majd három héttel később Sophia megtudta, hogy babát vár.
A pár úgy döntött, hogy elkezdi dokumentálni a kapcsolatot TikTokon, ahol örömmel fedezték fel, hogy rengetegen hasonló korkülönbséggel élnek együtt. Azonban a kritikus kérdések sem kerülték el őket, gyakran felmerül például, hogy "mi fog történni, ha Peter hal meg korábban".
Ez nyilvánvalóan olyasmi, amin én is gondolkodtam, és a szüleim is kérdezték. Sosem lehet tudni, mi történhet.
- mondta Sophia.
Inkább töltsek 5-10 évet Peterrel, mint 50-et a rossz személlyel. Nem hiszem, hogy valaha is együtt lennék valakivel a saját korosztályomból, pusztán azért, mert a férfiak lassabban érnek.
Időről időre a követők negatív kommenteket is hagynak a párnak, sőt néhányan azzal vádolják Sophiát, hogy apakomplexusa van. A nő ennek kapcsán kihangsúlyozta, hogy apja sokkal idősebb, mint Peter és jó kapcsolatot ápolnak - írta a Metro.
