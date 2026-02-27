12 év után dobták be a törölközőt, szakított a sztárpár

A színész-énekesnő könnyeivel küszködve jelentette be követőinek, hogy véget ért bő egy évtizedes kapcsolata. A szakítás híre mindenkit meglepett, a színésznő alig találta szavakat az érzelmes videóban.

Suzanne Shaw szakítása megdöbbentette a rajongókat Fotó: Northfoto

Szakítás 12 év után: véget ért a sztárpár kapcsolata

Suzanne Shaw angol színésznő és a Hear'Say együttes korábbi tagja bejelentette, hogy 12 évnyi együttélés után szakított vőlegényével, a zenész Sam Greenfielddel. A 44 éves színésznő könnyek közt, egy videóban mesélt a szívszaggató szakításáról.

Nem is tudom, hol kezdjem ezt a bejegyzést. Egy ideje nem voltam online, mert éppen most próbálok megbirkózni bizonyos dolgokkal az életemben, például egy szakítással, amin mostanában megyek keresztül. Őszintén nem számítottam rá, hogy ezt hangosan kimondom... nehéz volt, nagyon nehéz volt. Valójában nem akartam semmit sem mondani online, egyáltalán nem akartam erről beszélni.

Suzanne nem árulta el a szakítás konkrét okát, de elmondta, hogy a kapcsolat januárban ért véget. A nő hat éve józan, és nagyon fontos számára a mentális egészsége, ezért úgy érzi, hogy képes lesz túllépni ezen a nehéz időszakon.

A nő a gyógyulás és a továbblépés mellett határozta el magát, a követők pedig biztató üzenetekkel árasztották el a kommentszekciót. Suzanne és Sam 2014-ben jegyezték el egymást egy 12 hónapos, viharos kapcsolat után. Egy gyermekük született: fiuk, Rafferty 2015-ben jött világra.

Suzanne Shaw angol színésznő, énekesnő és televíziós személyiség, aki a Popstars megnyerésével vált ismertté, majd a Hear'Say tagjaként aratott sikereket. Shaw azóta elismert musicalszínésznő és West End-előadó lett, emellett modellként és televíziós műsorvezetőként is sikeres karriert épített - írja a Mirror.