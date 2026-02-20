HavazásHáborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
"A barátom megszegte az egyetlen szabályt, amit az eljegyzésre szabtam ki"

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 20. 21:30
A nő hihetetlenül boldog, mégis úgy érzi, hátba szúrták. Az eljegyzése egyáltalán nem úgy alakult, ahogyan évek óta tervezte.
Hosszú ideje tartó kapcsolatokban sok nő álmodozik arról a napról, amikor a párja felteszi a nagy kérdést. Nem volt ez másképp azzal a nővel sem, aki a Redditen mesélte el, hogyan szegte meg szerelme azt az egyetlen kérését, amelyet a eljegyzéssel kapcsolatban megfogalmazott.

Eljegyzése miatt csalódott egy menyasszony
Eljegyzése miatt csalódott egy menyasszony Fotó: John Slater / GettyImages

Egyetlen dolgot kért az eljegyzés kapcsán, azt sem volt képes a férfi betartani

A pár kilenc éve volt együtt, mielőtt a férfi letérdelt volna, és elhangzott a fontos kérdés. Régóta beszéltek már az eljegyzésről, a nő pedig többször is elmondta: azt szeretné, ha a pillanat meghitt lenne, kettesben történne, esetleg egy fotós jelenlétében.

Egyetlen kikötése az volt, hogy bár a barátok segíthetnek a szervezésben, a családját nem szeretné bevonni a lánykérésbe - ám végül mégis így történt.

Soha nem kértem nagy gyűrűt vagy hatalmas felhajtást, csak azt akartam, hogy kettesben legyünk, és szabadon kifejezhessem az érzéseimet anélkül, hogy rengeteg szempár szegeződne rám

- mondta a nő, aki végül az egész család előtt mondott igent.

Bár szavakkal nehezen tudja leírni, mennyire boldog, hogy eljegyezték, és hosszú ideje várta ezt a pillanatot, mégis csalódott, amiért nem úgy alakultak a dolgok, ahogyan szerette volna. A férfi állítása szerint a testvéreit kérte meg, hogy segítsenek a szervezésben, ők azonban végül az egész családot értesítették.

Egyszerűen nem tudom kiverni a fejemből, hogy annyiszor kértem: csak mi legyünk, és mégis mindenki ott volt. Ismétlem, el vagyok ragadtatva, de egy részem csalódott és szomorú, mert csak egyetlen dolgot kértem.

Sokan azt tanácsolták a nőnek, hogy mindenképp beszélje meg a történteket a párjával, hogy a jövőben ne fordulhasson elő hasonló helyzet. Ő azonban egyelőre nem tudja, hogyan hozza fel a témát anélkül, hogy hálátlannak tűnne.

M26 F24, long term boyfriend proposed, but did the one thing I asked him not to do.
by u/I1lustriouspapers in relationships

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
