"A barátom megszegte az egyetlen szabályt, amit az eljegyzésre szabtam ki"

Hosszú ideje tartó kapcsolatokban sok nő álmodozik arról a napról, amikor a párja felteszi a nagy kérdést. Nem volt ez másképp azzal a nővel sem, aki a Redditen mesélte el, hogyan szegte meg szerelme azt az egyetlen kérését, amelyet a eljegyzéssel kapcsolatban megfogalmazott.

Eljegyzése miatt csalódott egy menyasszony Fotó: John Slater / GettyImages

Egyetlen dolgot kért az eljegyzés kapcsán, azt sem volt képes a férfi betartani

A pár kilenc éve volt együtt, mielőtt a férfi letérdelt volna, és elhangzott a fontos kérdés. Régóta beszéltek már az eljegyzésről, a nő pedig többször is elmondta: azt szeretné, ha a pillanat meghitt lenne, kettesben történne, esetleg egy fotós jelenlétében.

Egyetlen kikötése az volt, hogy bár a barátok segíthetnek a szervezésben, a családját nem szeretné bevonni a lánykérésbe - ám végül mégis így történt.

Soha nem kértem nagy gyűrűt vagy hatalmas felhajtást, csak azt akartam, hogy kettesben legyünk, és szabadon kifejezhessem az érzéseimet anélkül, hogy rengeteg szempár szegeződne rám

- mondta a nő, aki végül az egész család előtt mondott igent.

Bár szavakkal nehezen tudja leírni, mennyire boldog, hogy eljegyezték, és hosszú ideje várta ezt a pillanatot, mégis csalódott, amiért nem úgy alakultak a dolgok, ahogyan szerette volna. A férfi állítása szerint a testvéreit kérte meg, hogy segítsenek a szervezésben, ők azonban végül az egész családot értesítették.

Egyszerűen nem tudom kiverni a fejemből, hogy annyiszor kértem: csak mi legyünk, és mégis mindenki ott volt. Ismétlem, el vagyok ragadtatva, de egy részem csalódott és szomorú, mert csak egyetlen dolgot kértem.

Sokan azt tanácsolták a nőnek, hogy mindenképp beszélje meg a történteket a párjával, hogy a jövőben ne fordulhasson elő hasonló helyzet. Ő azonban egyelőre nem tudja, hogyan hozza fel a témát anélkül, hogy hálátlannak tűnne.