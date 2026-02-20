"A barátom megszegte az egyetlen szabályt, amit az eljegyzésre szabtam ki"

Hosszú ideje tartó kapcsolatokban sok nő álmodozik arról a napról, amikor a párja felteszi a nagy kérdést. Nem volt ez másképp azzal a nővel sem, aki a Redditen mesélte el, hogyan szegte meg szerelme azt az egyetlen kérését, amelyet a eljegyzéssel kapcsolatban megfogalmazott.
A pár kilenc éve volt együtt, mielőtt a férfi letérdelt volna, és elhangzott a fontos kérdés. Régóta beszéltek már az eljegyzésről, a nő pedig többször is elmondta: azt szeretné, ha a pillanat meghitt lenne, kettesben történne, esetleg egy fotós jelenlétében.
Egyetlen kikötése az volt, hogy bár a barátok segíthetnek a szervezésben, a családját nem szeretné bevonni a lánykérésbe - ám végül mégis így történt.
Soha nem kértem nagy gyűrűt vagy hatalmas felhajtást, csak azt akartam, hogy kettesben legyünk, és szabadon kifejezhessem az érzéseimet anélkül, hogy rengeteg szempár szegeződne rám
- mondta a nő, aki végül az egész család előtt mondott igent.
Bár szavakkal nehezen tudja leírni, mennyire boldog, hogy eljegyezték, és hosszú ideje várta ezt a pillanatot, mégis csalódott, amiért nem úgy alakultak a dolgok, ahogyan szerette volna. A férfi állítása szerint a testvéreit kérte meg, hogy segítsenek a szervezésben, ők azonban végül az egész családot értesítették.
Egyszerűen nem tudom kiverni a fejemből, hogy annyiszor kértem: csak mi legyünk, és mégis mindenki ott volt. Ismétlem, el vagyok ragadtatva, de egy részem csalódott és szomorú, mert csak egyetlen dolgot kértem.
Sokan azt tanácsolták a nőnek, hogy mindenképp beszélje meg a történteket a párjával, hogy a jövőben ne fordulhasson elő hasonló helyzet. Ő azonban egyelőre nem tudja, hogyan hozza fel a témát anélkül, hogy hálátlannak tűnne.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.