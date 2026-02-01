"Földre szállt angyal volt" - Édesanyja karjai közt hunyt el a súlyos betegséggel küzdő Lulu

Egy összetört szívű édesanya nemrég jelentette be a szomorú hírt, hogy a hatéves kislánya, miután éveken küzdött egy ritka betegséggel, nemrég a karjai közt elhunyt. Az influenszer Erin Oudshoorn több mint 24 ezer Instagram-követővel osztotta meg a lánya, Luella „Lulu” Oudshoorn történetét az epilepszia egy ritka formájával, a West-szindrómával kapcsolatban, a napokban viszont a férjével, Dave-vel, egy könnyfakasztó posztban jelentették be a kislányuk halálát.

Pár hetes korában kapta meg a diagnózist a ritka betegségről a hatévesen elhunyt kislány / Fotó: Andrei_R / Shutterstock

Fájó és megtört szívvel jelentjük be, hogy szeretett Lulunk tegnap békésen elhunyt a karjaink közt, a tágabb családja körében és mély szeretetében. Dave és én teljesen összetörtünk. Egyszerűen nincsenek szavak a fájdalmunk kifejezésére. Elment a kislányunk

- írták a bejegyzésben, amely hosszas csend után érkezett, miután Lulu tüdőgyulladást kapott és emiatt hónapokon át nagyon rosszul volt.

Lulu az év nagy részében nagyon rosszul volt, erős köhögéssel, extrém levertséggel, rossz étvággyal és 39 fok feletti testhőmérséklettel küzdött, aminek következtében heteket kellett kihagynia az iskolából, és olyan alapvető terápiákra is szüksége volt, amelyek segítettek fenntartani a képességeit

- osztotta meg korábban a követőivel az édesanya a Little Lulu Love Instagram-oldalán, akiket mélységesen megrázott a kislány tragikus halála.

Pár hetes korában kapta meg a betegségről szóló diagnózist az elhunyt kislány

Lulu mindössze 11 hetes volt, amikor a West-szindrómát diagnosztizálták nála, amely egy gyógyíthatatlan betegség és súlyos fejlődési rendellenességeket okoz. A kislány akár napi 250 rohamot is kapott, és képtelen volt beszélni, járni vagy önállóan felállni. Az édesanyja, Erin 2023-ban indította el a Lulu Love projektet, az erőfeszítései révén pedig közel félmillió dollár (nagyjából 160 845 000 forint) gyűlt össze az Epilepsy Action Australia számára, alig két év alatt, a kis Lulu pedig a gyermekkori epilepszia vezető szószólójává vált.

Igazán inspiráló volt látni az erődet, a kitartásodat és a szeretetedet. A legtökéletesebb anyuka voltál a drága kislányodnak. Lulu egy földre szállt angyal volt, akinek az élete, valamint az öröksége tovább fog élni

- üzente Erinnek egy másik influenszer édesanya, Marcia Leone, a The Sun beszámolója szerint.