Ritka betegségben hunyt el a népszerű színész

A Broadway Husbands című sorozat színésze, Bret Hanna-Shuford mindössze 46 éves korában elhunyt, miután egy ritka betegséggel diagnosztizálták.

Ritka betegség áldozata lett a Broadway színésze

Párja a közösségi médiában jelentette be a tragikus hírt.

Nehéz szívvel osztjuk meg a hírt, hogy ma reggel elbúcsúztunk a világon a legcsodálatosabb férfitől, férjtől és apától

„Összetört a szívünk, de továbbra is büszkévé fogjuk tenni őt.”

A párnak van egy hároméves kisfia, Maverick. A színész, aki szerepelt a Wall Street Farkasa című filmben is, súlyos betegség áldozata lett. A nyáron hemofagocitikus limfohisztiozitózist (HLH) és T-sejtes limfómát diagnosztizáltak nála, amely olyan ritka betegség, mely a szervezet immunrendszerét támadja meg.

A HLH olyan rendellenesség, mikor a szervezet immunrendszer túlzottan reagál egy vírusra, túl sok sejtet termel, melyek megtámadják magát a szervezetet. A T-sejtes limfóma egy ritka és agresszív rákfajta, amely a szervezet immunrendszerét segítő fehérvérsejtjeiben kezdődik.

Augusztusban GoFundMe oldalt indítottak a beteg Broadway színész számára, mely során olyan színészek adományoztak, mint John Tartaglia és Douglas Sills. A diagnózis miatt Bretnek sok álmát félre kellett tennie, többek között fel kellett adnia az UCF-en folytatott posztgraduális tanulmányait, éppen akkor, amikor ő és Stephen épp kezdtek berendezkedni új otthonukban Orlandóban fiukkal, Maverickkel. Ami új kezdetek időszaka lett volna, az váratlanul az egészségért és a stabilitásért folytatott küzdelemmé vált - áll az adománygyűjtő oldalon.

Egy októberi bejegyzésben Bret azt írta, csak szeretne hazamenni a családjához. Elárulta, hogy akkoriban három napot töltött eszméletlenül az intenzív osztályon.

Boldog karácsonyt mindenkinek! Nagyon hálásak vagyunk a szeretetetekért és a támogatásotokért! Alig várjuk az új évet, és reméljük, hamarosan találkozunk. Szeretetet küldünk!

- írta karácsonykor a színész.