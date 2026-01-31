Sokk: rettegett nyílt szívműtét vár a terhes influenszerre, alig napokkal második babája bejelentése után

Döbbenetes egészségügyi krízisen megy keresztül egy ausztrál influenszer: Leah Jay Ramsey nyílt szívműtét előtt áll, mindössze néhány nappal azután, hogy férjével bejelentették, második gyermeküket várják.
Leah férje, Michael Ramsey január 28-án osztotta meg az Instagramon, hogy feleségénél egy szívultrahang során súlyos problémát találtak. Kiderült, hogy Leah mitrális billentyűje fertőzés miatt szivárog, ezért az orvosok szerint elkerülhetetlen a nyílt szívműtét. A beavatkozás során akár mesterséges billentyű beültetésére is sor kerülhet, derül ki a People cikkéből.
Michael szerint a műtét akár napokon belül megtörténhet, ugyanakkor komoly kockázatot jelent a magzatra nézve.
„Leah most a legfontosabb, minden más másodlagos”
– írta, hozzátéve, hogy sikeres beavatkozás esetén néhány nappal később hazatérhet.
Leah közben őszintén beszélt arról, hogy élete legfélelmetesebb időszakát éli. Elmondta: minden egy fájdalmasan megduzzadt lábbal kezdődött, amelyről később kiderült, hogy vérrög okozta. A sürgősségi ellátás során fedezték fel a szívében lapuló fertőzést, amely akár egy éve is jelen lehetett a szervezetében.
Az influenszer a rosszulléteket – kimerültséget, éjszakai izzadást, fertőzéseket és hányingert – sokáig a terhesség számlájára írta.
„A testem próbált figyelmeztetni”
– fogalmazott.
Bár retteg a műtéttől, hálás azért, hogy időben fény derült a problémára. A család jelenleg a közelgő műtétre koncentrál, miközben Leah állapota stabil. Férje szerint minden döntést az orvosokkal egyeztetve hoznak meg, és abban bíznak, hogy a beavatkozás után anya és baba is biztonságban lesz.
