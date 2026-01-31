Sokk: rettegett nyílt szívműtét vár a terhes influenszerre, alig napokkal második babája bejelentése után

Döbbenetes egészségügyi krízisen megy keresztül egy ausztrál influenszer: Leah Jay Ramsey nyílt szívműtét előtt áll, mindössze néhány nappal azután, hogy férjével bejelentették, második gyermeküket várják.

Félelmetes műtét vár az influenszerre

Az influenszer férje megszólalt az ijesztő műtét előtt

Leah férje, Michael Ramsey január 28-án osztotta meg az Instagramon, hogy feleségénél egy szívultrahang során súlyos problémát találtak. Kiderült, hogy Leah mitrális billentyűje fertőzés miatt szivárog, ezért az orvosok szerint elkerülhetetlen a nyílt szívműtét. A beavatkozás során akár mesterséges billentyű beültetésére is sor kerülhet, derül ki a People cikkéből.

Michael szerint a műtét akár napokon belül megtörténhet, ugyanakkor komoly kockázatot jelent a magzatra nézve.

„Leah most a legfontosabb, minden más másodlagos”

– írta, hozzátéve, hogy sikeres beavatkozás esetén néhány nappal később hazatérhet.

Leah közben őszintén beszélt arról, hogy élete legfélelmetesebb időszakát éli. Elmondta: minden egy fájdalmasan megduzzadt lábbal kezdődött, amelyről később kiderült, hogy vérrög okozta. A sürgősségi ellátás során fedezték fel a szívében lapuló fertőzést, amely akár egy éve is jelen lehetett a szervezetében.

Az influenszer a rosszulléteket – kimerültséget, éjszakai izzadást, fertőzéseket és hányingert – sokáig a terhesség számlájára írta.

„A testem próbált figyelmeztetni”

– fogalmazott.

Bár retteg a műtéttől, hálás azért, hogy időben fény derült a problémára. A család jelenleg a közelgő műtétre koncentrál, miközben Leah állapota stabil. Férje szerint minden döntést az orvosokkal egyeztetve hoznak meg, és abban bíznak, hogy a beavatkozás után anya és baba is biztonságban lesz.