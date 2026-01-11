Szívszaggató vallomást tett a világ legkisebb péniszével rendelkező férfi: ezért nem talált rá még a szerelem

Egy férfi, aki azt állítja, hogy a világ legkisebb péniszével rendelkezik, őszintén beszélt arról, milyen hatással volt ez a különleges adottság az életére, és miért nem talált még rá a szerelem.

Szívszaggató vallomásban beszélt szerelmi életéről a világ legkisebb péniszével rendelkező férfi Fotó: YouTube

Élete legnagyobb titkaként őrizte a világ legkisebb péniszét a férfi

Ami a méreteket illeti, az átlagos péniszméret az Egyesült Államokban 13,94 centiméter, azonban a 38 éves, amerikai Michael Phillips úgy véli, ennek fényében övé a világon a legkisebb, ugyanis még az egy centimétert sem éri el: pontosan 0,96 centiméter.

Az a bizonytalanság és stigma, amelyet sok férfi érezhet a pénisze mérete miatt, rendkívül befolyásolja az észak-karolinai férfi életét minden szempontból, sőt, elmondása szerint még párkapcsolata sem volt soha emiatt.

Inkább magamban tartottam. Fiatalabb koromban, tinédzserként, a húszas éveimben próbáltam titokban tartani... Mindig egyedülálló voltam. Bár voltak barátaim, valószínűleg csodálkoztak, miért nem randizom. Egyszerűen nem akartam ezen keresztülmenni

- vallotta be.

Michael elmondása szerint élete egyik legnagyobb titka volt a mikropénisze, amiről csupán pár közeli barát tudott, akik szerencsére nem adták tovább senkinek sem.

A férfi felfedte: ugyan később próbált ismerkedni, de végül egyedül maradt.

Valószínűleg minden lehetséges módot kipróbáltam... Lehetsz őszinte már az elején, megpróbálhatsz előbb beszélgetni valakivel, kialakítani egy kapcsolatot, és csak utána elmondani, vagy néha egyáltalán nem mondasz semmit.

Mindezek ellenére nem tört össze, és Michael hisz abban, hogy egyszer rátalál az igazi szerelem.

Rájöttem, hogy nem igazán látod a nők nézőpontját, amíg ez nincs kimondva. Több történet is megjelent rólam, elolvastam a kommenteket, és megtanultam, hogy hatalmas tömeg van, akiket egyszerűen nem érdekel az ilyesmi.

Azonban a méret nemcsak a szerelmi életére van hatással, de a mindennapokra is. Elmondása szerint az önbizalmát teljesen lerombolta, de már egy átlagos mosdóhasználat is nehézséget jelent még, akkor is, ha leül - írja a Unilad.