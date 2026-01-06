3 ágyon alszik a világ legmagasabb embere: ilyen az élet 251 centisen

A világ legmagasabb embere 251 centiméter magas, és 3 ágyon alszik esténként. Sultan Kosen még 2009-ben került be a Guinness Rekordok könyvébe, miután mindenkit, aki a címért versenyzett, túlszárnyalt rendkívüli magasságával.
A 43 éves egykori gazda a 236 centiméter magas Xi Shun helyét vette át. Sultan, aki a törökországi Ankarában nőtt fel, mindig is tudta, hogy magasabb a legtöbb embernél. Kilencéves korára már több mint 152 centiméter magas volt.
Azonban a rendkívüli magasságnak meg van az ára is, ugyanis fizikailag és mentálisan is nagyban befolyásolja az életét. Már kiskorában a gúnyolódások kereszttüzébe került, hiszen szó szerint kilógott kortársai közül.
Amiért nagyon magas voltam, a barátaim féltek tőlem, és elmenekültek
- magyarázta a férfi.
Nem sokkal később elkezdtek problémák adódni a szemével is, a látótere kezdett beszűkülni, és már csak egyenesen előre látott. Helyzetét szégyenteljesnek érezte, így zavarában gyakran az iskola mosdójába rejtőzött, és bevallotta, egyáltalán nem élvezte gyermekkorát.
Ahogy tovább nőtt, egyre több félelme lett a jövővel kapcsolatban.
Ahogy nőttem, az életem egyre rosszabb lett; egyre sivárabb. Állandóan azon gondolkodtam, mi lesz velem, hogy meghalok-e, hogy élek-e... Nagyon féltem; állandó félelemben éltem
- vallotta be Sultan.
Szerencséjére az orvosok felfedezték, pontosan mi áll hihetetlen növekedése mögött: egy daganat az agyalapi mirigyében. Bár átesett egy műtéten, később a csomó visszatért.
2008-ban újabb beavatkozáson esett át, amit sikerként könyveltek el, majd egy évvel később az egész élete megváltozott, miután találkozott a Guinness Rekordok döntőbíróival Törökországban. A bizottság megerősítette, hogy ő a világ legmagasabb embere, emellett neki vannak a legnagyobb lábai és kezei is.
Akkoriban 246 centiméter voltam, ma már 251 vagyok.
A rekord óriási dolgot jelentett számára, ugyanis végre úgy érezte, hogy elfogadták, és túllépet a rengeteg gyermekkori traumán.
Magassága nagyban befolyásolja Sultant abban, hogy milyen autókat vehet, de még abban is, hogyan repülhet egyik országból a másikba.
Amikor először repülőre ültem, üzleti osztályon utaztam, szóval volt hely. Üzleti vagy első osztályon kellett utaznom. A magasságommal nem tudok turistaosztályon utazni
- magyarázta a férfi.
Az autók terén csak a furgonok vagy kabrió autók jöhetnek szóba, de még ezeknél is állítania kell ülésén.
Nehéz egy normál taxiba beülni, nagy járműnek kell hozzá lennie. Ha hotelbe megyek, akkor a normális ágyak túl kicsik, így 3 egyszemélyes ágyat szoktak összetolni, hogy tudjak aludni.
Bár korábban nem tudott barátokat szerezni a magassága miatt, mára a hírnévnek köszönhetően már a világon szinte mindenhol vannak ismerősei. 2023-ban azonban megtámadták az állítását. A ghánai Sulemana Abdul Samed állítólag 276 cm magasnak bizonyult egy vizsgálat során. Az orvosoknak azonban nem volt megfelelő felszerelésük Sulemana pontos megméréséhez, így egy BBC riporter Afrikába utazott és az újabb mérés során kiderült, hogy 213 centiméter magas a rekordot kihívó férfi – írta a Mirror.
