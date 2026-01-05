1700 kilométer a távolság, a szerelmesek szerint emiatt működik párkapcsolatuk

Egy amerikai pár elárulta, hogy tudják immár hat éve fenntartani a távkapcsolatukat úgy, hogy több, mint 1700 kilométer van közöttük.
Egy amerikai hölgy, aki egy teljes blogbejegyzést szentelt kapcsolatának, elárulta, hogy szerelmével egy társkereső applikáción keresztül, a Bumble-ön, ismerkedtek meg, mikor a férfi Texasba látogatott egy konferencia miatt.
Azonban mire beszélgetni kezdtek, addigra a férfi vissza is repült Kaliforniába, ahol él. 2019 júliusában történt meg a személyes találkozás, ami egy kapcsolatig repítette őket és azóta is boldogan élnek. Szerintük az alábbi 10 módszer segíti át őket a nehézségeken és tartja fenn ezt a sokak számára látszólag lehetetlen kapcsolatot.
1. Komunikáció
Fontos időt szánni a beszélgetésre, felhozva nehéz témákat is. A nyílt és érzelmes kommunikáció az alapja mindennek, mindegy, hogy fizikailag melletted van a másik, vagy épp több ezer kilométerre - állítja.
2. Szabályok lefektetése
Fontos, hogy legyenek alapvető szabályok már a legelején. A kommunikáció gyakoriságának előzetes megbeszélése jó ötlet, ahogy az is, ha eközben az "énidő" is tiszteletben van tartva.
3. Tudjatok egymás napirendjéről
A mindennapi teendők és programok megosztása is kulcsfontosságú, így a bizonytalanságok és félreértések elkerülhetők. Így érezhetitek, hogy a másik napjának a részesei vagyok.
4. Kommunikációs módok tesztelése
Fontos, hogy legyetek kreatívak, kísérletezzetek, telefonnal, levelezéssel, videóhívással vagy bármilyen más platformmal a beszélgetéshez. A különböző kommunikációs módok frissességgel ajándékozzák meg a kapcsolatotokat - emelte ki a nő.
5. Utazási terv
Legyen egy megadott időpont, amit megbeszéltek, hogy találkozni fogtok. Nincs is édesebb a feszült várakozásnál.
6. Élőben, kettesben
Nehéz elvonatkoztatni, hiszen olyan ritka, akár egy nyaralás, de ha végre személyesen is láthatjátok egymást, az ne vakáció legyen. Szánjatok időt a mindennapi tevékenységekre is. Legyetek kettesben, nézzetek meg egy filmet vagy kertészkedjetek. A lényeg, hogy legyenek kettesben eltöltött pillanataitok - írja a Life.hu.
7. Mélyebb ismerkedés
A távol töltött időt használjátok ki alaposan egymás megismerésére. A párotok minden személyiségjegyét fedezzétek fel! A beszélgetések és különféle tesztek segítenek, hogy mélyebben megismerjük a másikat a távolság ellenére.
8. Család és barátok
Tökéletes lesz a távkapcsolat, ha közben megismeritek a másik családi és baráti körét. Így nem csak erősödik a kapcsolatotok, de a családtagok és barátok is jobban elfogadják a szerelmeteket.
9. Célok
Tűzzetek ki közös és egyéni célokat, amiket a közös találkozásig elértek vagy együtt véghez visztek, ha látjátok egymást.
10. Éljetek a jelenben
Higgyétek el, ez nehéz egy távkapcsolat során, amikor a jövőbeni találkozás reménye ég bennetek. Élvezzetek ki minden együtt töltött percet, éljetek a jelenben - javasolta a nő.
Természetesen egy távkapcsolatnak rengeteg buktatója és nehézsége van. A fizikai közelség hiánya frusztrációt és bizonytalanságot okozhat. Még ha közel vannak a felek, akkor sem mindig egyszerű kapcsolatot fenntartani a mindennapi élet, munka, iskola és egyéb teendők miatt, amit a távolság csak még jobban nehezít. De egy kis odafigyeléssel kezelhető minden.
