1700 kilométer a távolság, a szerelmesek szerint emiatt működik párkapcsolatuk

Egy amerikai pár elárulta, hogy tudják immár hat éve fenntartani a távkapcsolatukat úgy, hogy több, mint 1700 kilométer van közöttük.

Vajon működhet egy távkapcsolat?/ Illusztráció: Freepik.com

A távkapcsolat igenis lehetséges?

Egy amerikai hölgy, aki egy teljes blogbejegyzést szentelt kapcsolatának, elárulta, hogy szerelmével egy társkereső applikáción keresztül, a Bumble-ön, ismerkedtek meg, mikor a férfi Texasba látogatott egy konferencia miatt.

Azonban mire beszélgetni kezdtek, addigra a férfi vissza is repült Kaliforniába, ahol él. 2019 júliusában történt meg a személyes találkozás, ami egy kapcsolatig repítette őket és azóta is boldogan élnek. Szerintük az alábbi 10 módszer segíti át őket a nehézségeken és tartja fenn ezt a sokak számára látszólag lehetetlen kapcsolatot.

10 módszer a távkapcsolat fenntartásához

1. Komunikáció

Fontos időt szánni a beszélgetésre, felhozva nehéz témákat is. A nyílt és érzelmes kommunikáció az alapja mindennek, mindegy, hogy fizikailag melletted van a másik, vagy épp több ezer kilométerre - állítja.

2. Szabályok lefektetése

Fontos, hogy legyenek alapvető szabályok már a legelején. A kommunikáció gyakoriságának előzetes megbeszélése jó ötlet, ahogy az is, ha eközben az "énidő" is tiszteletben van tartva.

3. Tudjatok egymás napirendjéről

A mindennapi teendők és programok megosztása is kulcsfontosságú, így a bizonytalanságok és félreértések elkerülhetők. Így érezhetitek, hogy a másik napjának a részesei vagyok.

4. Kommunikációs módok tesztelése

Fontos, hogy legyetek kreatívak, kísérletezzetek, telefonnal, levelezéssel, videóhívással vagy bármilyen más platformmal a beszélgetéshez. A különböző kommunikációs módok frissességgel ajándékozzák meg a kapcsolatotokat - emelte ki a nő.

5. Utazási terv

Legyen egy megadott időpont, amit megbeszéltek, hogy találkozni fogtok. Nincs is édesebb a feszült várakozásnál.

6. Élőben, kettesben

Nehéz elvonatkoztatni, hiszen olyan ritka, akár egy nyaralás, de ha végre személyesen is láthatjátok egymást, az ne vakáció legyen. Szánjatok időt a mindennapi tevékenységekre is. Legyetek kettesben, nézzetek meg egy filmet vagy kertészkedjetek. A lényeg, hogy legyenek kettesben eltöltött pillanataitok - írja a Life.hu.