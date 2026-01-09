„Anyukám megölte, majd a pincébe tette” - Gyermeke buktatta le a gyerekgyilkos anyát

Saját gyermekét ölte meg egy anya, akit a másik gyermeke buktatott le. Bár a nő és párja a bíróságon bevallotta tettét, másik gyermekük vallomása, csak megerősítette a gyanút. A szülők nem etették, és bántalmazták a gyermekeiket.

Saját gyermekét ölte meg egy édesanya, akit a tragédia előtt bántalmazott is párjával

Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Saját gyermekét ölte meg - egy táskába rejtette a holttestét

Gyilkosság vádjával tartóztattak le egy nőt, aki saját gyermekét ölte meg. 2024 decemberében Chyanne Porter-t bűnrészességben, tárgyi bizonyítékok meghamisításában és holttest meggyalázásában ítélték el azután, hogy a kilencéves Alianna Maya Gomez-Alvarez holttestét egy táskában találták meg egy raktárban Owensboro-ban, Kentucky államban.

A rendőrség szerint Alianna volt az egyik a három gyermek közül, aki Porter barátja, Jose Gomez-Alvarez egy korábbi kapcsolatából maradt vele, a párnak két közös gyermeke is volt. Portert és barátját is vád alá helyezték, és a hatóságok úgy állapították meg, hogy Alianna halálát görcsök okozták, miután hosszabb ideig bezárták a pincébe, számolt be korábban a KTLV. Porter ellen most további kilenc vádpontot emeltek, köztük gondatlanság, igazságszolgáltatás akadályozása, holttest meggyalázása és holttest bejelentésének elmulasztása, írja a Law & Crime. Az US Weekly szerint Porternek még hat év börtönbüntetése van hátra Kentuckyban.

A 14 News információi szerint, az eskü alatt tett vallomásában Porter és Gomez-Alvarez bántalmazták korábbi kapcsolataikból származó három gyermeküket, verték, fojtogatták és nem etették őket. Egyik gyermekük azt állította, hogy Alianna éhen halt az otthonukban mielőtt Porter és párja a raktárba vitték.

Anyukám soha nem etette. Nagyon-nagyon sovány volt. Akkor lett sovány, amikor anyukám nem etette. Anyukám megölte Aliannát, majd a pincébe tette

– mondta egy gyermek a nyomozóknak - olvasható az Unilad cikkében.