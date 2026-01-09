„Anyukám megölte, majd a pincébe tette” - Gyermeke buktatta le a gyerekgyilkos anyát

Saját gyermekét ölte meg egy anya, akit a másik gyermeke buktatott le. Bár a nő és párja a bíróságon bevallotta tettét, másik gyermekük vallomása, csak megerősítette a gyanút. A szülők nem etették, és bántalmazták a gyermekeiket.
Gyilkosság vádjával tartóztattak le egy nőt, aki saját gyermekét ölte meg. 2024 decemberében Chyanne Porter-t bűnrészességben, tárgyi bizonyítékok meghamisításában és holttest meggyalázásában ítélték el azután, hogy a kilencéves Alianna Maya Gomez-Alvarez holttestét egy táskában találták meg egy raktárban Owensboro-ban, Kentucky államban.
A rendőrség szerint Alianna volt az egyik a három gyermek közül, aki Porter barátja, Jose Gomez-Alvarez egy korábbi kapcsolatából maradt vele, a párnak két közös gyermeke is volt. Portert és barátját is vád alá helyezték, és a hatóságok úgy állapították meg, hogy Alianna halálát görcsök okozták, miután hosszabb ideig bezárták a pincébe, számolt be korábban a KTLV. Porter ellen most további kilenc vádpontot emeltek, köztük gondatlanság, igazságszolgáltatás akadályozása, holttest meggyalázása és holttest bejelentésének elmulasztása, írja a Law & Crime. Az US Weekly szerint Porternek még hat év börtönbüntetése van hátra Kentuckyban.
A 14 News információi szerint, az eskü alatt tett vallomásában Porter és Gomez-Alvarez bántalmazták korábbi kapcsolataikból származó három gyermeküket, verték, fojtogatták és nem etették őket. Egyik gyermekük azt állította, hogy Alianna éhen halt az otthonukban mielőtt Porter és párja a raktárba vitték.
Anyukám soha nem etette. Nagyon-nagyon sovány volt. Akkor lett sovány, amikor anyukám nem etette. Anyukám megölte Aliannát, majd a pincébe tette
– mondta egy gyermek a nyomozóknak - olvasható az Unilad cikkében.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.