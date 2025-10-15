Most ünnepelte volna második születésnapját Hannácska: nagymamája üzent a miskei gyermekgyilkosság áldozatának a mennybe

Még mindig képtelen felocsúdni a sokkból Miske lakossága az után a borzalmas gyermekgyilkosság után, ami nyugodt, apró falujukban történt szeptember 1-én. Ismeretes, aznap a mindössze 22 hónapos Hannácskát és 3 éves testvérét, Noelt édesanyjuk a nevelőapa, J. Dávid gondjaira bízta, míg ő dolgozni ment. A férfi és a kislány azonban nyomtalanul eltűntek. Hanna holttestét később, egy kőkereszt mögött találták meg, a nevelőapát pedig másnap fogták el a zsaruk. A miskei gyermekgyilkosság áldozata most töltötte volna be a második életévét.

A miskei gyermekgyilkosság áldozata, a kis Hannácska most ünnepelte volna második születésnapját Fotó: baon.hu

Miskei gyermekgyilkosság: szívszaggató üzenetet küldött nagymamája Hannácskának a mennyekbe

A nevelőapáról, J. Dávidról korábban is az a hír járta, hogy gyakran fogyasztott kábítószert, utóbb kiderült, hogy a borzalmas gyilkosság előtt is drogozott, szervezetében az úgynevezett kristály nyomait találták meg. A férfi egy napig rejtőzködött a zsaruk elől, végül egy, a gyilkosságtól alig pár száz méterre fekvő, elhagyatott épületben találták meg, ahol egy nővel együtt rejtőzködött. A férfit valóságos lincshangulat közepette hozták ki a házból, a falu apraja-nagyja ott tolongott és szitkozódott, miközben elvezették. A nevelőapa azóta is rácsok mögött ül, nemrégiben hosszabbították meg a letartóztatását.

Hannácska családja azóta is romokban hever, korábban édesapja lapunknak elmondta, hogy ő, csakúgy, mint a kislány édesanyja, képtelenek feldolgozni az átélt tragédiát:

Most teljesen kikészültem. Bármit megtennék, csak ő élhessen

– mondta a történtek után a Borsnak a gyászoló édesapa, János.

J. Dávid azóta is rácsok mögött ül, nemrégiben meghosszabbították a letartóztatását Fotó: Bors

A fájdalom azóta sem csitult, úgy tudjuk, nem telik el nap, hogy ne gondolnának imádott kislányukra. Az élet a napokban azonban újabb próbatétel elé állította a családot: Hannácska ugyanis most ünnepelte volna második születésnapját. A kislány apai nagymamája unokája születésnapján szívszaggató üzenetet küldött a mennyországba a tragikus sorsú gyermeknek:

Boldog születésnapot nektek ott fenn, angyalkám

– írta közösségi oldalán, megjelölve a kis Hannácskát is.

Azt egyelőre nem tudni, mi lesz a gyilkossággal gyanúsított nevelőapa sorsa. Ha bebizonyosodik, hogy ő a felelős Hannácska haláláért, életfogytiglani büntetést is kaphat.