„Hatalmas egyéniség volt” – ritka betegség végzett a 2 éves kisfiúval a szülinapja előtt

Felfoghatatlan tragédia rázta meg egy brit család életét: a mindössze kétéves Hudson Hughie Martin hirtelen hunyt el, alig néhány héttel a harmadik születésnapja előtt. A kisfiú influenzaszerű tüneteket mutatott, ám végül egy ritka betegség, a Kawasaki-kór végzetesnek bizonyult.

A kisfiú a végsőkig küzdött, de a ritka betegség legyőzte

Fotó: Forrás: GoFundMe

Hudson január 8-án omlott össze otthonában. A mentősök több mint egy órán át küzdöttek az életéért, de minden erőfeszítés ellenére a helyszínen halottnak nyilvánították. Édesapja, Damien Martin elmondása szerint az orvosok mindent megtettek, ám fia szíve nem indult újra.

A kisfiút már hét hónapos korában diagnosztizálták Kawasaki-kórral, amely elsősorban gyermekeket érintő, ritka gyulladásos betegség. A kór a közepes méretű erek falát támadja meg, és súlyos szövődményeket okozhat, különösen a szív környékén. A diagnózis előtt Hudson állapota napról napra romlott, alig mozgott, és sok időt töltött mozdulatlanul az ágyban, írja a People.

A kezelések ellenére az orvosi eredmények továbbra is aggasztóak maradtak. Bár Hudson viselkedése javult, az orvosok nap mint nap rossz hírekkel érkeztek. A családot fokozatosan felkészítették arra, hogy a kisfiú talán nem éli túl a betegséget. Amikor végül hazamehetett a kórházból, kiderült, hogy egy óriási aneurizma alakult ki a szíve közelében, ami miatt hónapokig gyógyszereket kellett szednie.

Mindezek ellenére Hudson környezete szerint semmi nem utalt arra, milyen súlyos beteg. Szerettei elmondása szerint tele volt élettel, imádott táncolni, mászni és játszani. Három bátyja rajongott érte, szülei szerint lenyűgöző egyénisége volt, mindenbe belevetette magát.