Egy 3 gyermekes édesanya halt meg a kórház hibájából

Kerry Pugh életét méhnyakrák követelte, miután az orvosok tévesen azt állították, hogy kenetvizsgálatának eredményei teljesen normálisak voltak. A kórház később bevallotta, hogy cserbenhagyta az édesanyát, aki valószínűleg meggyógyult volna, ha a diagnózis felállítása nem késik 15 hónappal.

A kórház hibája miatt halt meg rákban a nő. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Az orvosok mulasztása miatt nem kapta meg a rákdiagnózist időben

A Shrewsbury-ből származó édesanya férje, Stephen Pugh most megszólalt a történtekről. Elmondás szerint a szavak nem tudják kifejezni azt a szenvedést és aggodalmat, amit felesége átélt a diagnózisa után.

Hónapok óta tudta, hogy valami nincs rendben, de semmi sem készített fel minket arra, amikor közölték velünk, hogy negyedik stádiumú rákja van

- emlékezett vissza a férfi.

Kerry éveken át tartó árulkodó tünetek miatt ment a kórházba méhnyakszűrésre. A kenetvizsgálat súlyos elváltozásokat mutatott ki, viszont az édesanyának csak annyit mondtak: eredményei teljesen normálisak.

18 hónappal később a tünetek súlyosbodtak, és szabálytalan vérzést, valamint fájdalmat tapasztalt a farkcsontjában. További vizsgálatokon esett át, amelyek kimutatták, hogy negyedik stádiumú rákban szenved.

A daganata körülbelül egy szappan méretű volt, és elsőre arra gondoltunk, hogy hónapokig kellett növekednie, hogy ekkorára nőjön

- magyarázta Stephen.

A 8 cm x 5 cm x 5 cm-es csomó mérete azt jelentette, hogy a műtét nem jöhetett szóba. Kerry sztóma beültetés miatt műtéten esett át, majd kegyetlen kemo- és sugárterápia következett. A rengeteg szenvedés ellenére az édesanya próbált végig pozitív maradni, és mindig családját, legfőképp gyermekeit helyezte az előtérbe.

Sajnos azonban a kezelést túl későn kezdték meg, így 2022. júniusában, csupán 48 évesen az életét követelte a méhnyakrák. Halálával gyászoló férjét, valamint 3 felnőtt gyermeküket, Morgant, Lilyt és Freddiet hagyta hátra.

Felvette a harcot a kórházzal a család

Kerry tragikusa halálát követően családja nem adta fel a küzdelmet. Stephen pert indított az NHS alapítvány (National Health Service) ellen, és ügyvédeket kért fel a nő ellátásának kivizsgálására.