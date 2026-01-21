Egy 3 gyermekes édesanya halt meg a kórház hibájából

Kerry Pugh életét méhnyakrák követelte, miután az orvosok tévesen azt állították, hogy kenetvizsgálatának eredményei teljesen normálisak voltak. A kórház később bevallotta, hogy cserbenhagyta az édesanyát, aki valószínűleg meggyógyult volna, ha a diagnózis felállítása nem késik 15 hónappal.
A Shrewsbury-ből származó édesanya férje, Stephen Pugh most megszólalt a történtekről. Elmondás szerint a szavak nem tudják kifejezni azt a szenvedést és aggodalmat, amit felesége átélt a diagnózisa után.
Hónapok óta tudta, hogy valami nincs rendben, de semmi sem készített fel minket arra, amikor közölték velünk, hogy negyedik stádiumú rákja van
- emlékezett vissza a férfi.
Kerry éveken át tartó árulkodó tünetek miatt ment a kórházba méhnyakszűrésre. A kenetvizsgálat súlyos elváltozásokat mutatott ki, viszont az édesanyának csak annyit mondtak: eredményei teljesen normálisak.
18 hónappal később a tünetek súlyosbodtak, és szabálytalan vérzést, valamint fájdalmat tapasztalt a farkcsontjában. További vizsgálatokon esett át, amelyek kimutatták, hogy negyedik stádiumú rákban szenved.
A daganata körülbelül egy szappan méretű volt, és elsőre arra gondoltunk, hogy hónapokig kellett növekednie, hogy ekkorára nőjön
- magyarázta Stephen.
A 8 cm x 5 cm x 5 cm-es csomó mérete azt jelentette, hogy a műtét nem jöhetett szóba. Kerry sztóma beültetés miatt műtéten esett át, majd kegyetlen kemo- és sugárterápia következett. A rengeteg szenvedés ellenére az édesanya próbált végig pozitív maradni, és mindig családját, legfőképp gyermekeit helyezte az előtérbe.
Sajnos azonban a kezelést túl későn kezdték meg, így 2022. júniusában, csupán 48 évesen az életét követelte a méhnyakrák. Halálával gyászoló férjét, valamint 3 felnőtt gyermeküket, Morgant, Lilyt és Freddiet hagyta hátra.
Kerry tragikusa halálát követően családja nem adta fel a küzdelmet. Stephen pert indított az NHS alapítvány (National Health Service) ellen, és ügyvédeket kért fel a nő ellátásának kivizsgálására.
A család most kártérítésre számíthat, miután az Észak-Midlands-i Egyetemi Kórházak Alapítványa számos mulasztást elismert.
A vizsgálat megállapította, hogy Kerryt nem utalták be szakvizsgálatra, amely első stádiumú rákot diagnosztizált volna, és lehetővé tette volna számára a potenciálisan életmentő méheltávolítást. Valamint az alapítvány elismerte, hogy a 2018. augusztus végi diagnózis első stádiumú rákot azonosított volna, amelyet a valószínűségek mérlegelése szerint radikális méheltávolítással gyógyítani lehetett volna.
Most Stephen most próbálja felhívni a figyelmet a betegségre, valamint a leckére is, amit felesége történetéből lehet tanulni. Elmondása szerint Kerry mindig egy pozitív ember volt, így ha legalább egy ember életét meg tudják menteni a történetével már az nagy sikert jelent - írta a The Sun.
